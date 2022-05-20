https://ria.ru/20220520/yurisprudentsiya-1789744540.html

Эксперт: компьютер не готов заменить юристов

Эксперт: компьютер не готов заменить юристов - РИА Новости, 20.05.2022

Эксперт: компьютер не готов заменить юристов

Искусственный интеллект (ИИ) не должен в ближайшем будущем заменить юристов в делах, касающихся жизни и свободы людей. Технология может использоваться в... РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T15:15

2022-05-20T15:15

2022-05-20T15:15

общество

технологии

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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Искусственный интеллект (ИИ) не должен в ближайшем будущем заменить юристов в делах, касающихся жизни и свободы людей. Технология может использоваться в административном судопроизводстве при назначении небольших штрафов. Такое мнение озвучил председатель комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики Московского отделения Ассоциации юристов России Александр Журавлев в ходе обсуждения темы подготовки специалистов в области правового регулирования цифровой трансформации на Российском интернет-форуме. "На наш взгляд, в социально значимые решения и чувствительные области искусственный интеллект пока включать нельзя, потому что технология сырая", – сказал Журавлев. Он напомнил, что в Китае и ОАЭ решения по незначительным нарушениям уже принимает ИИ.Он пояснил, что алгоритмы для ИИ готовят программисты, чтобы компьютер мог сам делать выводы и принимать решения, но на сегодняшний день нет нормативной базы, которая бы регулировала процесс обучения. "Это приведет к правовому хаосу. Это потенциальные риски для всех нас", – сказал Журавлев. На данный момент, считает Журавлев, важно развивать технологии и создать алгоритм работы с ИИ.

https://ria.ru/20220520/chempionat-1789741281.html

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общество, технологии