https://ria.ru/20220520/yurisprudentsiya-1789744540.html
Эксперт: компьютер не готов заменить юристов
Эксперт: компьютер не готов заменить юристов - РИА Новости, 20.05.2022
Эксперт: компьютер не готов заменить юристов
Искусственный интеллект (ИИ) не должен в ближайшем будущем заменить юристов в делах, касающихся жизни и свободы людей. Технология может использоваться в... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T15:15
2022-05-20T15:15
2022-05-20T15:15
общество
технологии
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Искусственный интеллект (ИИ) не должен в ближайшем будущем заменить юристов в делах, касающихся жизни и свободы людей. Технология может использоваться в административном судопроизводстве при назначении небольших штрафов. Такое мнение озвучил председатель комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики Московского отделения Ассоциации юристов России Александр Журавлев в ходе обсуждения темы подготовки специалистов в области правового регулирования цифровой трансформации на Российском интернет-форуме. "На наш взгляд, в социально значимые решения и чувствительные области искусственный интеллект пока включать нельзя, потому что технология сырая", – сказал Журавлев. Он напомнил, что в Китае и ОАЭ решения по незначительным нарушениям уже принимает ИИ.Он пояснил, что алгоритмы для ИИ готовят программисты, чтобы компьютер мог сам делать выводы и принимать решения, но на сегодняшний день нет нормативной базы, которая бы регулировала процесс обучения. "Это приведет к правовому хаосу. Это потенциальные риски для всех нас", – сказал Журавлев. На данный момент, считает Журавлев, важно развивать технологии и создать алгоритм работы с ИИ.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, технологии
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Искусственный интеллект (ИИ) не должен в ближайшем будущем заменить юристов в делах, касающихся жизни и свободы людей. Технология может использоваться в административном судопроизводстве при назначении небольших штрафов. Такое мнение озвучил председатель комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики Московского отделения Ассоциации юристов России Александр Журавлев в ходе обсуждения темы подготовки специалистов в области правового регулирования цифровой трансформации на Российском интернет-форуме.
"На наш взгляд, в социально значимые решения и чувствительные области искусственный интеллект пока включать нельзя, потому что технология сырая", – сказал Журавлев. Он напомнил, что в Китае и ОАЭ решения по незначительным нарушениям уже принимает ИИ.
Он пояснил, что алгоритмы для ИИ готовят программисты, чтобы компьютер мог сам делать выводы и принимать решения, но на сегодняшний день нет нормативной базы, которая бы регулировала процесс обучения. "Это приведет к правовому хаосу. Это потенциальные риски для всех нас", – сказал Журавлев.
На данный момент, считает Журавлев, важно развивать технологии и создать алгоритм работы с ИИ.