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Японский бизнес борется с кризисом - РИА Новости, 20.05.2022
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Японский бизнес борется с кризисом
Японский бизнес борется с кризисом - РИА Новости, 20.05.2022
Японский бизнес борется с кризисом
Многие предприятия розничной торговли в Японии столкнулись с большими трудностями из-за удорожания доставки и повышения цены на нефть. Бизнесмены вынуждены прибегать к различным мерам, чтобы сохранить стоимость ассортимента на прежнем уровне.
2022-05-20T20:35
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видео
япония
бизнес
цены
магазин
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Так, компания Daiso Japan пытается сократить объемы товаров, которые занимают много места, чтобы снизить транспортные расходы. В мае парламент Японии принял закон об обеспечении экономической безопасности. Он вступит в силу весной 2023 года. Закон определяет понятие "важные товары" и нацелен обеспечить такими товарами население, а также призван укрепить цепочки поставок особо важных продуктов.
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Ольга Кожухова
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353
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Японский бизнес борется с кризисом
Многие предприятия розничной торговли в Японии столкнулись с большими трудностями из-за удорожания доставки и повышения цены на нефть. Бизнесмены вынуждены прибегать к различным мерам, чтобы сохранить стоимость ассортимента на прежнем уровне. Так, компания Daiso Japan пытается сократить объемы товаров, которые занимают много места, чтобы снизить транспортные расходы. В мае парламент Японии принял закон об обеспечении экономической безопасности. Он вступит в силу весной 2023 года. Закон определяет понятие "важные товары" и нацелен обеспечить такими товарами население, а также призван укрепить цепочки поставок особо важных продуктов.
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видео, япония, бизнес, цены, магазин, видео
Японский бизнес борется с кризисом
Многие предприятия розничной торговли в Японии столкнулись с большими трудностями из-за удорожания доставки и повышения цены на нефть. Бизнесмены вынуждены прибегать к различным мерам, чтобы сохранить стоимость ассортимента на прежнем уровне.
2022-05-20T20:35
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20:35 20.05.2022
 

Японский бизнес борется с кризисом

Читать ria.ru в
Многие предприятия розничной торговли в Японии столкнулись с большими трудностями из-за удорожания доставки и повышения цены на нефть. Бизнесмены вынуждены прибегать к различным мерам, чтобы сохранить стоимость ассортимента на прежнем уровне.
Так, компания Daiso Japan пытается сократить объемы товаров, которые занимают много места, чтобы снизить транспортные расходы. В мае парламент Японии принял закон об обеспечении экономической безопасности. Он вступит в силу весной 2023 года. Закон определяет понятие "важные товары" и нацелен обеспечить такими товарами население, а также призван укрепить цепочки поставок особо важных продуктов.
 
ВидеоЯпонияБизнесЦеныМагазин
 
 
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