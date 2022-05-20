https://ria.ru/20220520/yaponiya-1789839262.html
Японский бизнес борется с кризисом
Японский бизнес борется с кризисом - РИА Новости, 20.05.2022
Японский бизнес борется с кризисом
Многие предприятия розничной торговли в Японии столкнулись с большими трудностями из-за удорожания доставки и повышения цены на нефть. Бизнесмены вынуждены прибегать к различным мерам, чтобы сохранить стоимость ассортимента на прежнем уровне.
2022-05-20T20:35
2022-05-20T20:35
2022-05-20T20:35
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Так, компания Daiso Japan пытается сократить объемы товаров, которые занимают много места, чтобы снизить транспортные расходы. В мае парламент Японии принял закон об обеспечении экономической безопасности. Он вступит в силу весной 2023 года. Закон определяет понятие "важные товары" и нацелен обеспечить такими товарами население, а также призван укрепить цепочки поставок особо важных продуктов.
япония
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Японский бизнес борется с кризисом
Многие предприятия розничной торговли в Японии столкнулись с большими трудностями из-за удорожания доставки и повышения цены на нефть. Бизнесмены вынуждены прибегать к различным мерам, чтобы сохранить стоимость ассортимента на прежнем уровне. Так, компания Daiso Japan пытается сократить объемы товаров, которые занимают много места, чтобы снизить транспортные расходы.
В мае парламент Японии принял закон об обеспечении экономической безопасности. Он вступит в силу весной 2023 года. Закон определяет понятие "важные товары" и нацелен обеспечить такими товарами население, а также призван укрепить цепочки поставок особо важных продуктов.
2022-05-20T20:35
true
PT1M36S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, япония, бизнес, цены, магазин, видео
Японский бизнес борется с кризисом
Многие предприятия розничной торговли в Японии столкнулись с большими трудностями из-за удорожания доставки и повышения цены на нефть. Бизнесмены вынуждены прибегать к различным мерам, чтобы сохранить стоимость ассортимента на прежнем уровне.
2022-05-20T20:35
true
PT1M36S
Японский бизнес борется с кризисом
Многие предприятия розничной торговли в Японии столкнулись с большими трудностями из-за удорожания доставки и повышения цены на нефть. Бизнесмены вынуждены прибегать к различным мерам, чтобы сохранить стоимость ассортимента на прежнем уровне.