Рейтинг@Mail.ru
МИД: работающим в России японским компаниям создадут благоприятные условия - РИА Новости, 20.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220520/yaponiya-1789688172.html
МИД: работающим в России японским компаниям создадут благоприятные условия
МИД: работающим в России японским компаниям создадут благоприятные условия - РИА Новости, 20.05.2022
МИД: работающим в России японским компаниям создадут благоприятные условия
Японским компаниям, которые продолжат работать в России, будут создаваться благоприятные условия, заявил директор Третьего департамента Азии МИД России Николай... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T12:33
2022-05-20T12:33
в мире
экономика
россия
япония
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151221/79/1512217996_0:3:1036:586_1920x0_80_0_0_d741c2ed4ccf3e58de65a0cf75f64e47.jpg
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Японским компаниям, которые продолжат работать в России, будут создаваться благоприятные условия, заявил директор Третьего департамента Азии МИД России Николай Ноздрев."Знаем о беспрецедентном политическом давлении на японские деловые круги. Уверены, что компаниям, которые несмотря ни на что продолжают работать в нашей стране, будут создаваться благоприятные условия", - сказал Ноздрев.Он отметил, что для тех, кто временно приостановил свой бизнес в России и намерен вернуться, "двери остаются открытыми"."Тем же предпринимателям, которые приняли скоропалительное решение уйти, в дальнейшем будет крайне сложно восстановить утраченные здесь позиции. Оставленные ими экономические ниши будут заполняться другими инвесторами, в том числе иностранными. В целом же картина представляется очевидной: за последние три месяца Япония утратила имидж надежного и перспективного делового партнера", - заявил Ноздрев агентству Киодо.Российский МИД, высказываясь о возможности оплаты Японией сжиженного природного газа РФ в рублях, указал, что Москва давно предлагает партнерам увеличить долю взаиморасчетов в национальных валютах.В размещенном на сайте МИД РФ интервью директора Третьего департамента Азии МИД России Николая Ноздрева японскому информационному агентству "Киодо Цусин" говорится, что "вопросы оплаты экспортируемого в Японию сжиженного природного газа не входят в компетенцию МИД"."Вместе с тем хотел бы напомнить, что российская сторона неоднократно предлагала нарастить долю расчетов в национальных валютах во взаимной торговле. Во всяком случае, бесплатно российские полезные ископаемые поставляться не будут", - заметил он.
https://ria.ru/20220519/eksport-1789372919.html
https://ria.ru/20220519/zaem-1789371770.html
россия
япония
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151221/79/1512217996_127:0:911:588_1920x0_80_0_0_09b38f025e143c0b17f63d7100294447.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, экономика, россия, япония, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
12:33 20.05.2022
 
МИД: работающим в России японским компаниям создадут благоприятные условия

МИД: японским компаниям, продолжающим работу в России, создадут благоприятные условия

© РИА Новости / Дмитрий АстаховПереговоры России и Японии
Переговоры России и Японии - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Переговоры России и Японии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Японским компаниям, которые продолжат работать в России, будут создаваться благоприятные условия, заявил директор Третьего департамента Азии МИД России Николай Ноздрев.
"Знаем о беспрецедентном политическом давлении на японские деловые круги. Уверены, что компаниям, которые несмотря ни на что продолжают работать в нашей стране, будут создаваться благоприятные условия", - сказал Ноздрев.
Токийская башня - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
19 мая, 06:23
Импорт из России в Японию резко вырос
Он отметил, что для тех, кто временно приостановил свой бизнес в России и намерен вернуться, "двери остаются открытыми".
"Тем же предпринимателям, которые приняли скоропалительное решение уйти, в дальнейшем будет крайне сложно восстановить утраченные здесь позиции. Оставленные ими экономические ниши будут заполняться другими инвесторами, в том числе иностранными. В целом же картина представляется очевидной: за последние три месяца Япония утратила имидж надежного и перспективного делового партнера", - заявил Ноздрев агентству Киодо.
Российский МИД, высказываясь о возможности оплаты Японией сжиженного природного газа РФ в рублях, указал, что Москва давно предлагает партнерам увеличить долю взаиморасчетов в национальных валютах.
В размещенном на сайте МИД РФ интервью директора Третьего департамента Азии МИД России Николая Ноздрева японскому информационному агентству "Киодо Цусин" говорится, что "вопросы оплаты экспортируемого в Японию сжиженного природного газа не входят в компетенцию МИД".
"Вместе с тем хотел бы напомнить, что российская сторона неоднократно предлагала нарастить долю расчетов в национальных валютах во взаимной торговле. Во всяком случае, бесплатно российские полезные ископаемые поставляться не будут", - заметил он.
Украинские военные на бронетранспортере в районе Киева - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
19 мая, 05:42
Япония предоставит Украине заем на 300 миллионов долларов
 
В миреЭкономикаРоссияЯпонияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала