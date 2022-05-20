https://ria.ru/20220520/yaponiya-1789688172.html

МИД: работающим в России японским компаниям создадут благоприятные условия

МИД: работающим в России японским компаниям создадут благоприятные условия - РИА Новости, 20.05.2022

МИД: работающим в России японским компаниям создадут благоприятные условия

Японским компаниям, которые продолжат работать в России, будут создаваться благоприятные условия, заявил директор Третьего департамента Азии МИД России Николай... РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T12:33

2022-05-20T12:33

2022-05-20T12:33

в мире

экономика

россия

япония

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Японским компаниям, которые продолжат работать в России, будут создаваться благоприятные условия, заявил директор Третьего департамента Азии МИД России Николай Ноздрев."Знаем о беспрецедентном политическом давлении на японские деловые круги. Уверены, что компаниям, которые несмотря ни на что продолжают работать в нашей стране, будут создаваться благоприятные условия", - сказал Ноздрев.Он отметил, что для тех, кто временно приостановил свой бизнес в России и намерен вернуться, "двери остаются открытыми"."Тем же предпринимателям, которые приняли скоропалительное решение уйти, в дальнейшем будет крайне сложно восстановить утраченные здесь позиции. Оставленные ими экономические ниши будут заполняться другими инвесторами, в том числе иностранными. В целом же картина представляется очевидной: за последние три месяца Япония утратила имидж надежного и перспективного делового партнера", - заявил Ноздрев агентству Киодо.Российский МИД, высказываясь о возможности оплаты Японией сжиженного природного газа РФ в рублях, указал, что Москва давно предлагает партнерам увеличить долю взаиморасчетов в национальных валютах.В размещенном на сайте МИД РФ интервью директора Третьего департамента Азии МИД России Николая Ноздрева японскому информационному агентству "Киодо Цусин" говорится, что "вопросы оплаты экспортируемого в Японию сжиженного природного газа не входят в компетенцию МИД"."Вместе с тем хотел бы напомнить, что российская сторона неоднократно предлагала нарастить долю расчетов в национальных валютах во взаимной торговле. Во всяком случае, бесплатно российские полезные ископаемые поставляться не будут", - заметил он.

https://ria.ru/20220519/eksport-1789372919.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, экономика, россия, япония, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)