МИД: работающим в России японским компаниям создадут благоприятные условия
МИД: японским компаниям, продолжающим работу в России, создадут благоприятные условия
Переговоры России и Японии. Архивное фото
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Японским компаниям, которые продолжат работать в России, будут создаваться благоприятные условия, заявил директор Третьего департамента Азии МИД России Николай Ноздрев.
"Знаем о беспрецедентном политическом давлении на японские деловые круги. Уверены, что компаниям, которые несмотря ни на что продолжают работать в нашей стране, будут создаваться благоприятные условия", - сказал Ноздрев.
19 мая, 06:23Импорт из России в Японию резко вырос
Он отметил, что для тех, кто временно приостановил свой бизнес в России и намерен вернуться, "двери остаются открытыми".
"Тем же предпринимателям, которые приняли скоропалительное решение уйти, в дальнейшем будет крайне сложно восстановить утраченные здесь позиции. Оставленные ими экономические ниши будут заполняться другими инвесторами, в том числе иностранными. В целом же картина представляется очевидной: за последние три месяца Япония утратила имидж надежного и перспективного делового партнера", - заявил Ноздрев агентству Киодо.
Российский МИД, высказываясь о возможности оплаты Японией сжиженного природного газа РФ в рублях, указал, что Москва давно предлагает партнерам увеличить долю взаиморасчетов в национальных валютах.
В размещенном на сайте МИД РФ интервью директора Третьего департамента Азии МИД России Николая Ноздрева японскому информационному агентству "Киодо Цусин" говорится, что "вопросы оплаты экспортируемого в Японию сжиженного природного газа не входят в компетенцию МИД".
"Вместе с тем хотел бы напомнить, что российская сторона неоднократно предлагала нарастить долю расчетов в национальных валютах во взаимной торговле. Во всяком случае, бесплатно российские полезные ископаемые поставляться не будут", - заметил он.