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В ЯНАО окажут поддержку супругам погибших ветеранов боевых действий - РИА Новости, 20.05.2022
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Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
https://ria.ru/20220520/yanao-1789831885.html
В ЯНАО окажут поддержку супругам погибших ветеранов боевых действий
В ЯНАО окажут поддержку супругам погибших ветеранов боевых действий - РИА Новости, 20.05.2022
В ЯНАО окажут поддержку супругам погибших ветеранов боевых действий
Супругам погибших ветеранов боевых действий в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) окажут поддержку, сообщает пресс-служба губернатора региона. РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T19:50
2022-05-20T19:50
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 мая – РИА Новости. Супругам погибших ветеранов боевых действий в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) окажут поддержку, сообщает пресс-служба губернатора региона.Также планируется установить пожизненное денежное содержание ветеранам боевых действий, признанным инвалидами I, II или III группы, инвалидам боевых действий в размере 5 тысяч рублей ежемесячно, уточняют власти.Ранее были введены новые меры поддержки в размере трех миллионов рублей для семей погибших военнослужащих, лиц, проходящих службу в войсках нацгвардии РФ и имеющих спецзвание полиции, принимавших участие в специальной военной операции на территориях Украины, ДНР и ЛНР, а также одного миллиона рублей для семей военнослужащих, получивших увечье, отмечает пресс-служба.
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общество, россия, ямал, украина, ямало-ненецкий автономный округ (янао)
19:50 20.05.2022
 
В ЯНАО окажут поддержку супругам погибших ветеранов боевых действий

В ЯНАО окажут поддержку супругам погибших ветеранов боевых действий

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкНабережная в Надыме
Набережная в Надыме - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 мая – РИА Новости. Супругам погибших ветеранов боевых действий в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) окажут поддержку, сообщает пресс-служба губернатора региона.
"На Ямале введут новую льготную категорию граждан - супруги погибших ветеранов боевых действий, не вступившие в повторный брак. Размер ежемесячной выплаты через органы соцзащиты для них составит 10 134 рубля. Аналогичную поддержку получают и родители умерших ветеранов", - говорится в сообщении.
Также планируется установить пожизненное денежное содержание ветеранам боевых действий, признанным инвалидами I, II или III группы, инвалидам боевых действий в размере 5 тысяч рублей ежемесячно, уточняют власти.
"Изменения в закон будут рассмотрены на заседании окружного заксобрания на следующей неделе. Новые меры вводятся для поддержки граждан, проходящих специальную военную службу и участвовавших ранее в боевых действиях, и их семей", - приводятся в сообщении слова директора департамента социальной защиты населения ЯНАО Елены Карповой.
Ранее были введены новые меры поддержки в размере трех миллионов рублей для семей погибших военнослужащих, лиц, проходящих службу в войсках нацгвардии РФ и имеющих спецзвание полиции, принимавших участие в специальной военной операции на территориях Украины, ДНР и ЛНР, а также одного миллиона рублей для семей военнослужащих, получивших увечье, отмечает пресс-служба.
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