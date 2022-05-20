В ЯНАО окажут поддержку супругам погибших ветеранов боевых действий
В ЯНАО окажут поддержку супругам погибших ветеранов боевых действий
Набережная в Надыме. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 мая – РИА Новости. Супругам погибших ветеранов боевых действий в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) окажут поддержку, сообщает пресс-служба губернатора региона.
"На Ямале введут новую льготную категорию граждан - супруги погибших ветеранов боевых действий, не вступившие в повторный брак. Размер ежемесячной выплаты через органы соцзащиты для них составит 10 134 рубля. Аналогичную поддержку получают и родители умерших ветеранов", - говорится в сообщении.
Также планируется установить пожизненное денежное содержание ветеранам боевых действий, признанным инвалидами I, II или III группы, инвалидам боевых действий в размере 5 тысяч рублей ежемесячно, уточняют власти.
"Изменения в закон будут рассмотрены на заседании окружного заксобрания на следующей неделе. Новые меры вводятся для поддержки граждан, проходящих специальную военную службу и участвовавших ранее в боевых действиях, и их семей", - приводятся в сообщении слова директора департамента социальной защиты населения ЯНАО Елены Карповой.
Ранее были введены новые меры поддержки в размере трех миллионов рублей для семей погибших военнослужащих, лиц, проходящих службу в войсках нацгвардии РФ и имеющих спецзвание полиции, принимавших участие в специальной военной операции на территориях Украины, ДНР и ЛНР, а также одного миллиона рублей для семей военнослужащих, получивших увечье, отмечает пресс-служба.