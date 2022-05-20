https://ria.ru/20220520/yanao-1789831885.html

В ЯНАО окажут поддержку супругам погибших ветеранов боевых действий

В ЯНАО окажут поддержку супругам погибших ветеранов боевых действий - РИА Новости, 20.05.2022

В ЯНАО окажут поддержку супругам погибших ветеранов боевых действий

Супругам погибших ветеранов боевых действий в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) окажут поддержку, сообщает пресс-служба губернатора региона. РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T19:50

2022-05-20T19:50

2022-05-20T19:50

ямало-ненецкий автономный округ

общество

россия

ямал

украина

ямало-ненецкий автономный округ (янао)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 мая – РИА Новости. Супругам погибших ветеранов боевых действий в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) окажут поддержку, сообщает пресс-служба губернатора региона.Также планируется установить пожизненное денежное содержание ветеранам боевых действий, признанным инвалидами I, II или III группы, инвалидам боевых действий в размере 5 тысяч рублей ежемесячно, уточняют власти.Ранее были введены новые меры поддержки в размере трех миллионов рублей для семей погибших военнослужащих, лиц, проходящих службу в войсках нацгвардии РФ и имеющих спецзвание полиции, принимавших участие в специальной военной операции на территориях Украины, ДНР и ЛНР, а также одного миллиона рублей для семей военнослужащих, получивших увечье, отмечает пресс-служба.

https://ria.ru/20220520/spetsoperatsiya-1789798879.html

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ямал

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

общество, россия, ямал, украина, ямало-ненецкий автономный округ (янао)