Финская таможня заявила о конфискации шести яхт, принадлежащих россиянам
Финская таможня заявила о конфискации шести прогулочных яхт, принадлежащих россиянам
Вид на порт в центре Хельсинки, Финляндия. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 20 мая - РИА Новости. Таможня Финляндии конфисковала шесть прогулочных яхт, принадлежащих россиянам или российским юридическим лицам под санкциями, сообщает ведомство.
В марте в Финляндии был наложен арест на 21 судно, в отношении которых было начато расследование.
"Расследование в отношении шести прогулочных судов показало, что стороны, включенные в санкционные списки, возможно, связаны с этими судами. Таможня передала дела в органы, занимающиеся конфискацией. Таможня освободила пять прогулочных судов. В отношении остальных судов расследование продолжается", - говорится в сообщении.
Расследование о принадлежности яхт проходит при международном сотрудничестве.
"Мы осуществляем тесное международное сотрудничество с различными сторонами с целью выяснения обстоятельств владения судами. Некоторые дела связаны с различными механизмами сокрытия, и их расследование требует времени и усилий. Как при осуществлении правоприменительного контроля, так и в разведывательной деятельности мы в значительной степени полагались на максимально эффективное применение совместно согласованных санкций ЕС", - приводится в сообщении цитата директора департамента правоприменения таможни Сами Ракшита.
Уточняется, что финская таможня продолжает расследование в отношении 10 оставшихся судов и опубликует информацию, как только расследование будет завершено.