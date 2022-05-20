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Финская таможня заявила о конфискации шести яхт, принадлежащих россиянам - РИА Новости, 20.05.2022
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Финская таможня заявила о конфискации шести яхт, принадлежащих россиянам
Финская таможня заявила о конфискации шести яхт, принадлежащих россиянам - РИА Новости, 20.05.2022
Финская таможня заявила о конфискации шести яхт, принадлежащих россиянам
Таможня Финляндии конфисковала шесть прогулочных яхт, принадлежащих россиянам или российским юридическим лицам под санкциями, сообщает ведомство. РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T12:41
2022-05-20T12:41
в мире
финляндия
евросоюз
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ХЕЛЬСИНКИ, 20 мая - РИА Новости. Таможня Финляндии конфисковала шесть прогулочных яхт, принадлежащих россиянам или российским юридическим лицам под санкциями, сообщает ведомство.В марте в Финляндии был наложен арест на 21 судно, в отношении которых было начато расследование."Расследование в отношении шести прогулочных судов показало, что стороны, включенные в санкционные списки, возможно, связаны с этими судами. Таможня передала дела в органы, занимающиеся конфискацией. Таможня освободила пять прогулочных судов. В отношении остальных судов расследование продолжается", - говорится в сообщении.Расследование о принадлежности яхт проходит при международном сотрудничестве."Мы осуществляем тесное международное сотрудничество с различными сторонами с целью выяснения обстоятельств владения судами. Некоторые дела связаны с различными механизмами сокрытия, и их расследование требует времени и усилий. Как при осуществлении правоприменительного контроля, так и в разведывательной деятельности мы в значительной степени полагались на максимально эффективное применение совместно согласованных санкций ЕС", - приводится в сообщении цитата директора департамента правоприменения таможни Сами Ракшита.Уточняется, что финская таможня продолжает расследование в отношении 10 оставшихся судов и опубликует информацию, как только расследование будет завершено.
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в мире, финляндия, евросоюз
12:41 20.05.2022
 
Финская таможня заявила о конфискации шести яхт, принадлежащих россиянам

Финская таможня заявила о конфискации шести прогулочных яхт, принадлежащих россиянам

© Fotolia / Oleg PodzorovВид на порт в центре Хельсинки, Финляндия
Вид на порт в центре Хельсинки, Финляндия - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
© Fotolia / Oleg Podzorov
Вид на порт в центре Хельсинки, Финляндия. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 20 мая - РИА Новости. Таможня Финляндии конфисковала шесть прогулочных яхт, принадлежащих россиянам или российским юридическим лицам под санкциями, сообщает ведомство.
В марте в Финляндии был наложен арест на 21 судно, в отношении которых было начато расследование.
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"Расследование в отношении шести прогулочных судов показало, что стороны, включенные в санкционные списки, возможно, связаны с этими судами. Таможня передала дела в органы, занимающиеся конфискацией. Таможня освободила пять прогулочных судов. В отношении остальных судов расследование продолжается", - говорится в сообщении.
Расследование о принадлежности яхт проходит при международном сотрудничестве.
"Мы осуществляем тесное международное сотрудничество с различными сторонами с целью выяснения обстоятельств владения судами. Некоторые дела связаны с различными механизмами сокрытия, и их расследование требует времени и усилий. Как при осуществлении правоприменительного контроля, так и в разведывательной деятельности мы в значительной степени полагались на максимально эффективное применение совместно согласованных санкций ЕС", - приводится в сообщении цитата директора департамента правоприменения таможни Сами Ракшита.
Уточняется, что финская таможня продолжает расследование в отношении 10 оставшихся судов и опубликует информацию, как только расследование будет завершено.
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