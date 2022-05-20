https://ria.ru/20220520/yakhty-1789690574.html

Финская таможня заявила о конфискации шести яхт, принадлежащих россиянам

Финская таможня заявила о конфискации шести яхт, принадлежащих россиянам - РИА Новости, 20.05.2022

Финская таможня заявила о конфискации шести яхт, принадлежащих россиянам

Таможня Финляндии конфисковала шесть прогулочных яхт, принадлежащих россиянам или российским юридическим лицам под санкциями, сообщает ведомство. РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T12:41

2022-05-20T12:41

2022-05-20T12:41

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ХЕЛЬСИНКИ, 20 мая - РИА Новости. Таможня Финляндии конфисковала шесть прогулочных яхт, принадлежащих россиянам или российским юридическим лицам под санкциями, сообщает ведомство.В марте в Финляндии был наложен арест на 21 судно, в отношении которых было начато расследование."Расследование в отношении шести прогулочных судов показало, что стороны, включенные в санкционные списки, возможно, связаны с этими судами. Таможня передала дела в органы, занимающиеся конфискацией. Таможня освободила пять прогулочных судов. В отношении остальных судов расследование продолжается", - говорится в сообщении.Расследование о принадлежности яхт проходит при международном сотрудничестве."Мы осуществляем тесное международное сотрудничество с различными сторонами с целью выяснения обстоятельств владения судами. Некоторые дела связаны с различными механизмами сокрытия, и их расследование требует времени и усилий. Как при осуществлении правоприменительного контроля, так и в разведывательной деятельности мы в значительной степени полагались на максимально эффективное применение совместно согласованных санкций ЕС", - приводится в сообщении цитата директора департамента правоприменения таможни Сами Ракшита.Уточняется, что финская таможня продолжает расследование в отношении 10 оставшихся судов и опубликует информацию, как только расследование будет завершено.

https://ria.ru/20220510/yakhta-1787808943.html

https://ria.ru/20220503/yakhta-1786630024.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, финляндия, евросоюз