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В Москве пройдет благотворительная выставка-пристройство животных - РИА Новости, 20.05.2022
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В Москве пройдет благотворительная выставка-пристройство животных
В Москве пройдет благотворительная выставка-пристройство животных - РИА Новости, 20.05.2022
В Москве пройдет благотворительная выставка-пристройство животных
Центр реабилитации временно бездомных животных "Юна" проведет выставку-пристройство собак и кошек 19 сентября. РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T15:51
2022-05-20T16:07
общество
москва
винзавод
бездомные животные
собаки
кошки
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Центр реабилитации временно бездомных животных "Юна" проведет выставку-пристройство собак и кошек 19 сентября.На мероприятии своих хозяев будут ждать более сотни собак и кошек самых разных размеров, возрастов, окрасов и характеров. Все животные привиты, чипированы и отдаются в добрые руки абсолютно бесплатно прямо с мероприятия, сообщили в центре.Чтобы стать законным хозяином питомца, потребуется всего лишь ответить на несколько вопросов зоопсихолога Центра и подписать договор об ответственном содержании животного. А чтобы первые дни в новом доме прошли для питомца как можно комфортнее, партнеры мероприятия подготовили много полезных подарков.На мероприятии гостей ожидает также благотворительный маркет, розыгрыши призов, детская зона с уроками ответственного отношения к животным "Юна-Класс", а специальными гостями "Юна-Феста" станет детская театр-студия "Непоседы".Традиционно, представители Департамента транспорта Москвы и специалисты Центра "Юна" подготовили лекцию о перевозке кошек и собак в общественном и личном транспорте, а также об особенностях ухода за питомцами в летнее время годаНа территории будет организован пункт сбора помощи для животных из приютов, куда можно принести корма, лекарства, игрушки и другие гостинцы.Выставка пройдет 29 мая с 12:00 до 18:00 в Центре современного искусства "Винзавод" по адресу: Москва, 4-й Сыромятнический переулок 1/8с8.Все подробности о событии и его программе можно найти на официальных ресурсах Центра.
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общество, москва, винзавод, бездомные животные, собаки, кошки
15:51 20.05.2022 (обновлено: 16:07 20.05.2022)
 

В Москве пройдет благотворительная выставка-пристройство животных

© Центр реабилитации животных "ЮНА"Выставка бездомных животных " Юна-Фест"
Выставка бездомных животных Юна-Фест
© Центр реабилитации животных "ЮНА"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Центр реабилитации временно бездомных животных "Юна" проведет выставку-пристройство собак и кошек 19 сентября.
На мероприятии своих хозяев будут ждать более сотни собак и кошек самых разных размеров, возрастов, окрасов и характеров. Все животные привиты, чипированы и отдаются в добрые руки абсолютно бесплатно прямо с мероприятия, сообщили в центре.
© Фото : Центр реабилитации животных "ЮНА"Выставка бездомных животных " Юна-Фест"
Выставка бездомных животных Юна-Фест - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
© Фото : Центр реабилитации животных "ЮНА"
Выставка бездомных животных " Юна-Фест"
Чтобы стать законным хозяином питомца, потребуется всего лишь ответить на несколько вопросов зоопсихолога Центра и подписать договор об ответственном содержании животного. А чтобы первые дни в новом доме прошли для питомца как можно комфортнее, партнеры мероприятия подготовили много полезных подарков.
На мероприятии гостей ожидает также благотворительный маркет, розыгрыши призов, детская зона с уроками ответственного отношения к животным "Юна-Класс", а специальными гостями "Юна-Феста" станет детская театр-студия "Непоседы".
© Фото : Центр реабилитации животных "ЮНА"Выставка бездомных животных " Юна-Фест".
Выставка бездомных животных Юна-Фест
1 из 6
Выставка бездомных животных " Юна-Фест".
© Фото : Центр реабилитации животных "ЮНА"
© Фото : Центр реабилитации животных "ЮНА"Выставка бездомных животных " Юна-Фест".
Выставка бездомных животных Юна-Фест
2 из 6
Выставка бездомных животных " Юна-Фест".
© Фото : Центр реабилитации животных "ЮНА"
© Фото : Центр реабилитации животных "ЮНА"Выставка бездомных животных " Юна-Фест".
Выставка бездомных животных Юна-Фест
3 из 6
Выставка бездомных животных " Юна-Фест".
© Фото : Центр реабилитации животных "ЮНА"
© Фото : Центр реабилитации животных "ЮНА"Выставка бездомных животных " Юна-Фест".
Выставка бездомных животных Юна-Фест
4 из 6
Выставка бездомных животных " Юна-Фест".
© Фото : Центр реабилитации животных "ЮНА"
© Фото : Центр реабилитации животных "ЮНА"Выставка бездомных животных " Юна-Фест".
Выставка бездомных животных Юна-Фест
5 из 6
Выставка бездомных животных " Юна-Фест".
© Фото : Центр реабилитации животных "ЮНА"
© Фото : Центр реабилитации животных "ЮНА"Выставка бездомных животных " Юна-Фест".
Выставка бездомных животных Юна-Фест
6 из 6
Выставка бездомных животных " Юна-Фест".
© Фото : Центр реабилитации животных "ЮНА"
1 из 6
Выставка бездомных животных " Юна-Фест".
© Фото : Центр реабилитации животных "ЮНА"
2 из 6
Выставка бездомных животных " Юна-Фест".
© Фото : Центр реабилитации животных "ЮНА"
3 из 6
Выставка бездомных животных " Юна-Фест".
© Фото : Центр реабилитации животных "ЮНА"
4 из 6
Выставка бездомных животных " Юна-Фест".
© Фото : Центр реабилитации животных "ЮНА"
5 из 6
Выставка бездомных животных " Юна-Фест".
© Фото : Центр реабилитации животных "ЮНА"
6 из 6
Выставка бездомных животных " Юна-Фест".
© Фото : Центр реабилитации животных "ЮНА"
Традиционно, представители Департамента транспорта Москвы и специалисты Центра "Юна" подготовили лекцию о перевозке кошек и собак в общественном и личном транспорте, а также об особенностях ухода за питомцами в летнее время года
На территории будет организован пункт сбора помощи для животных из приютов, куда можно принести корма, лекарства, игрушки и другие гостинцы.
Выставка пройдет 29 мая с 12:00 до 18:00 в Центре современного искусства "Винзавод" по адресу: Москва, 4-й Сыромятнический переулок 1/8с8.
Все подробности о событии и его программе можно найти на официальных ресурсах Центра.
 
ОбществоМоскваВинзаводбездомные животныесобакикошки
 
 
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