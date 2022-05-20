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Почти 150 жителей Курганской области получили компенсации из-за пожаров

Почти 150 жителей Курганской области получили компенсации из-за пожаров - РИА Новости, 20.05.2022

Почти 150 жителей Курганской области получили компенсации из-за пожаров

Почти 150 жителей Курганской области, чье имущество было повреждено или утрачено из-за бушевавших весной природных пожаров, получили компенсации, сообщил в... РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T12:18

2022-05-20T12:18

2022-05-20T13:06

происшествия

жилье

курган

варгашинский район

россия

вадим шумков

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ЧЕЛЯБИНСК, 20 мая – РИА Новости. Почти 150 жителей Курганской области, чье имущество было повреждено или утрачено из-за бушевавших весной природных пожаров, получили компенсации, сообщил в пятницу глава региона Вадим Шумков.Пресс-служба правительства региона напоминает, что дополнительные выплаты получают пострадавшие в связи с природными (ландшафтными) пожарами в результате ЧС 28 апреля и 10 мая в следующих населенных пунктах: Курган: СНТ "Малиновка", Варгашинский район: Моревское, Белозерский округ: Волосниково, Кетовский округ: Чистопрудное, Костоусово (СНТ "Разлив"), СНТ "Икчанка", Каргапольский округ: Шадринский.Они могут рассчитывать на дополнительные выплаты в зависимости от статуса недвижимого имущества, которое должно быть зарегистрировано в установленном порядке, и степени утраты имущества на суммы от 10 тысяч до 300 тысяч рублей, поясняется в сообщении.Как сообщалось, 17 мая все природные пожары в регионе удалось ликвидировать. В ликвидации, по данным ГУМЧС России по региону, участвовали более 1,4 тысячи человек и 200 единиц техники.-

https://ria.ru/20220517/pozhary-1789051169.html

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варгашинский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, жилье, курган, варгашинский район, россия, вадим шумков