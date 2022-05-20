12:18 20.05.2022 (обновлено: 13:06 20.05.2022)
Почти 150 жителей Курганской области получили компенсации из-за пожаров
Почти 150 жителей Курганской области получили выплаты из-за пожаров, повредивших жилье
ЧЕЛЯБИНСК, 20 мая – РИА Новости. Почти 150 жителей Курганской области, чье имущество было повреждено или утрачено из-за бушевавших весной природных пожаров, получили компенсации, сообщил в пятницу глава региона Вадим Шумков.
"Уже 147 пострадавших от природных пожаров вследствие ЧС жителей региона, с учётом количества членов семей, получили компенсационные выплаты от правительства. Работа идет, не прекращаясь. Несмотря на то, что эти расходы не были запланированы бюджетом, поможем всем, чьё имущество было зарегистрировано и пострадало в ЧС", - написал Шумков в своем Telegram-канале.
Пресс-служба правительства региона напоминает, что дополнительные выплаты получают пострадавшие в связи с природными (ландшафтными) пожарами в результате ЧС 28 апреля и 10 мая в следующих населенных пунктах: Курган: СНТ "Малиновка", Варгашинский район: Моревское, Белозерский округ: Волосниково, Кетовский округ: Чистопрудное, Костоусово (СНТ "Разлив"), СНТ "Икчанка", Каргапольский округ: Шадринский.
Они могут рассчитывать на дополнительные выплаты в зависимости от статуса недвижимого имущества, которое должно быть зарегистрировано в установленном порядке, и степени утраты имущества на суммы от 10 тысяч до 300 тысяч рублей, поясняется в сообщении.
Как сообщалось, 17 мая все природные пожары в регионе удалось ликвидировать. В ликвидации, по данным ГУМЧС России по региону, участвовали более 1,4 тысячи человек и 200 единиц техники.-