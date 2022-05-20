https://ria.ru/20220520/vyplata-1789778767.html

Выплату за рождение пятого и следующих детей получат 58 белгородских семей

Выплату за рождение пятого и следующих детей получат 58 белгородских семей - РИА Новости, 20.05.2022

Выплату за рождение пятого и следующих детей получат 58 белгородских семей

Почти 60 семей в Белгородской области, где родился пятый или следующий по счету ребенок, получат единовременную выплату в 50 тысяч рублей, а в течение года... РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T16:55

2022-05-20T16:55

2022-05-20T16:55

белгородская область

общество

вячеслав гладков

белгородская область

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БЕЛГОРОД, 20 мая – РИА Новости. Почти 60 семей в Белгородской области, где родился пятый или следующий по счету ребенок, получат единовременную выплату в 50 тысяч рублей, а в течение года число таких семей вырастет как минимум в четыре раза, сообщили в областном правительстве."Пятьдесят восемь белгородских семей по поручению губернатора Вячеслава Гладкова в этом месяце получат единовременную выплату за рождение пятого и последующего ребёнка. Её размер составит 50 тысяч рублей", - сообщили в правительстве.Как уточнила министр социальной защиты населения и труда Белгородской области Елена Батанова на брифинге в пятницу, ведомость уже сформирована, в ближайшее время деньги поступят на счёт получателей. "Пока её получат 58 семей, мы планируем, что в течение года это будет не менее 250 семей", - подчеркнула Батанова.Новую выплату предложил ввести губернатор Вячеслав Гладков по итогам своего общения с белгородцами в прямом эфире в соцсетях в марте этого года. Его инициативу поддержало правительство области. По данным региональных властей, единовременная выплата положена всем семьям, где с января 2022 года родился пятый и последующий ребёнок. Она осуществляется в беззаявительном порядке.Всего же на сегодняшний день в Белгородской области различными мерами поддержки охвачено более 60 тысяч семей.

https://ria.ru/20220518/avtomobili-1789225028.html

https://ria.ru/20220422/uchitelya-1784981390.html

белгородская область

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

общество, вячеслав гладков, белгородская область