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Выплату за рождение пятого и следующих детей получат 58 белгородских семей - РИА Новости, 20.05.2022
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Белгородская область
https://ria.ru/20220520/vyplata-1789778767.html
Выплату за рождение пятого и следующих детей получат 58 белгородских семей
Выплату за рождение пятого и следующих детей получат 58 белгородских семей - РИА Новости, 20.05.2022
Выплату за рождение пятого и следующих детей получат 58 белгородских семей
Почти 60 семей в Белгородской области, где родился пятый или следующий по счету ребенок, получат единовременную выплату в 50 тысяч рублей, а в течение года... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T16:55
2022-05-20T16:55
белгородская область
общество
вячеслав гладков
белгородская область
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БЕЛГОРОД, 20 мая – РИА Новости. Почти 60 семей в Белгородской области, где родился пятый или следующий по счету ребенок, получат единовременную выплату в 50 тысяч рублей, а в течение года число таких семей вырастет как минимум в четыре раза, сообщили в областном правительстве."Пятьдесят восемь белгородских семей по поручению губернатора Вячеслава Гладкова в этом месяце получат единовременную выплату за рождение пятого и последующего ребёнка. Её размер составит 50 тысяч рублей", - сообщили в правительстве.Как уточнила министр социальной защиты населения и труда Белгородской области Елена Батанова на брифинге в пятницу, ведомость уже сформирована, в ближайшее время деньги поступят на счёт получателей. "Пока её получат 58 семей, мы планируем, что в течение года это будет не менее 250 семей", - подчеркнула Батанова.Новую выплату предложил ввести губернатор Вячеслав Гладков по итогам своего общения с белгородцами в прямом эфире в соцсетях в марте этого года. Его инициативу поддержало правительство области. По данным региональных властей, единовременная выплата положена всем семьям, где с января 2022 года родился пятый и последующий ребёнок. Она осуществляется в беззаявительном порядке.Всего же на сегодняшний день в Белгородской области различными мерами поддержки охвачено более 60 тысяч семей.
https://ria.ru/20220518/avtomobili-1789225028.html
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общество, вячеслав гладков, белгородская область
16:55 20.05.2022
 
Выплату за рождение пятого и следующих детей получат 58 белгородских семей

Выплату за рождение пятого и последующих детей получат 58 белгородских семей

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСемья во дворе жилого дома
Семья во дворе жилого дома - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Семья во дворе жилого дома. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 20 мая – РИА Новости. Почти 60 семей в Белгородской области, где родился пятый или следующий по счету ребенок, получат единовременную выплату в 50 тысяч рублей, а в течение года число таких семей вырастет как минимум в четыре раза, сообщили в областном правительстве.
"Пятьдесят восемь белгородских семей по поручению губернатора Вячеслава Гладкова в этом месяце получат единовременную выплату за рождение пятого и последующего ребёнка. Её размер составит 50 тысяч рублей", - сообщили в правительстве.
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Как уточнила министр социальной защиты населения и труда Белгородской области Елена Батанова на брифинге в пятницу, ведомость уже сформирована, в ближайшее время деньги поступят на счёт получателей. "Пока её получат 58 семей, мы планируем, что в течение года это будет не менее 250 семей", - подчеркнула Батанова.
Новую выплату предложил ввести губернатор Вячеслав Гладков по итогам своего общения с белгородцами в прямом эфире в соцсетях в марте этого года. Его инициативу поддержало правительство области. По данным региональных властей, единовременная выплата положена всем семьям, где с января 2022 года родился пятый и последующий ребёнок. Она осуществляется в беззаявительном порядке.
Всего же на сегодняшний день в Белгородской области различными мерами поддержки охвачено более 60 тысяч семей.
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