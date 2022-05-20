19:08 20.05.2022 (обновлено: 19:17 20.05.2022)
ВСУ выпустили более 160 снарядов и мин по восьми населенным пунктам
ВСУ выпустили более 160 снарядов и мин по восьми населенным пунктам
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВоеннослужащий демонстрирует осколки боеприпасов во дворе многоэтажного жилого дома в Донецке
Военнослужащий демонстрирует осколки боеприпасов во дворе многоэтажного жилого дома в Донецке. Архивное фото
ДОНЕЦК, 20 мая - РИА Новости. Народная милиция Донецкой народной республики сообщила, что с начала суток украинские войска выпустили более 160 снарядов и мин, в том числе из РСЗО БМ-21 "Град", по восьми населенным пунктам республики.
"С начала текущих суток противник выпустил более 160 снарядов и мин из 122-мм реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град", 122-мм ствольной артиллерии, 120 и 82-мм миномётов. Были обстреляны районы восьми населённых пунктов республики", - говорится в сообщении народной милиции в Telegram.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.