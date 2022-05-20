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Группа ВОЗ проведет заседание по вспышке оспы обезьян

Группа ВОЗ проведет заседание по вспышке оспы обезьян - РИА Новости, 20.05.2022

Группа ВОЗ проведет заседание по вспышке оспы обезьян

Стратегическая техническая консультативная группа ВОЗ по инфекционным рискам (STAG-IH) в пятницу проведет заседание по вспышке оспы обезьян, сообщил РИА Новости РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T19:10

2022-05-20T19:10

2022-05-20T19:10

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воз

оспа обезьян

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ЖЕНЕВА, 20 мая - РИА Новости. Стратегическая техническая консультативная группа ВОЗ по инфекционным рискам (STAG-IH) в пятницу проведет заседание по вспышке оспы обезьян, сообщил РИА Новости официальный представитель организации Тарик Язаревич.По его словам, с начала мая ВОЗ ежедневно получает сообщения о случаях заболевания оспой обезьян. Язаревич подчеркнул, что ВОЗ ежедневно проводит совещания по этой теме с участием экспертов из затронутых стран, региональных бюро и консультативных групп организации, Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, а также Центров по контролю и профилактике заболеваний США.Ранее Язаревич сообщил РИА Новости, что организации известно о 37 случаях заражения оспой обезьян, еще 71 находится в стадии изучения. Ожидается, что их будет больше по мере расширения поиска.Симптомы оспы обезьян проходят в течение нескольких недель, но в некоторых случаях могут привести к медицинским осложнениям и даже смерти. Случаи заражения выявлены в ряде стран, в том числе Великобритании, Швеции, Италии, Франции, Австралии, Канаде, Германии и Испании, где их на данный момент больше всего - 30.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, здоровье - общество, воз, оспа обезьян