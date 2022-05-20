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Группа ВОЗ проведет заседание по вспышке оспы обезьян - РИА Новости, 20.05.2022
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Группа ВОЗ проведет заседание по вспышке оспы обезьян
Группа ВОЗ проведет заседание по вспышке оспы обезьян - РИА Новости, 20.05.2022
Группа ВОЗ проведет заседание по вспышке оспы обезьян
Стратегическая техническая консультативная группа ВОЗ по инфекционным рискам (STAG-IH) в пятницу проведет заседание по вспышке оспы обезьян, сообщил РИА Новости РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T19:10
2022-05-20T19:10
в мире
здоровье - общество
воз
оспа обезьян
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ЖЕНЕВА, 20 мая - РИА Новости. Стратегическая техническая консультативная группа ВОЗ по инфекционным рискам (STAG-IH) в пятницу проведет заседание по вспышке оспы обезьян, сообщил РИА Новости официальный представитель организации Тарик Язаревич.По его словам, с начала мая ВОЗ ежедневно получает сообщения о случаях заболевания оспой обезьян. Язаревич подчеркнул, что ВОЗ ежедневно проводит совещания по этой теме с участием экспертов из затронутых стран, региональных бюро и консультативных групп организации, Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, а также Центров по контролю и профилактике заболеваний США.Ранее Язаревич сообщил РИА Новости, что организации известно о 37 случаях заражения оспой обезьян, еще 71 находится в стадии изучения. Ожидается, что их будет больше по мере расширения поиска.Симптомы оспы обезьян проходят в течение нескольких недель, но в некоторых случаях могут привести к медицинским осложнениям и даже смерти. Случаи заражения выявлены в ряде стран, в том числе Великобритании, Швеции, Италии, Франции, Австралии, Канаде, Германии и Испании, где их на данный момент больше всего - 30.
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в мире, здоровье - общество, воз, оспа обезьян
19:10 20.05.2022
 
Группа ВОЗ проведет заседание по вспышке оспы обезьян

Группа ВОЗ по инфекционным рискам проведет заседание по вспышке оспы обезьян

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЭмблема Всемирной организации здравоохранения
Эмблема Всемирной организации здравоохранения - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ЖЕНЕВА, 20 мая - РИА Новости. Стратегическая техническая консультативная группа ВОЗ по инфекционным рискам (STAG-IH) в пятницу проведет заседание по вспышке оспы обезьян, сообщил РИА Новости официальный представитель организации Тарик Язаревич.
По его словам, с начала мая ВОЗ ежедневно получает сообщения о случаях заболевания оспой обезьян. Язаревич подчеркнул, что ВОЗ ежедневно проводит совещания по этой теме с участием экспертов из затронутых стран, региональных бюро и консультативных групп организации, Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, а также Центров по контролю и профилактике заболеваний США.
"Это включает в себя встречу со Стратегической и технической консультативной группой ВОЗ по инфекционным рискам с пандемическим и эндемическим потенциалом (STAG IH), которая собирается сегодня и созывает встречу", - сказал представитель ВОЗ.
Ранее Язаревич сообщил РИА Новости, что организации известно о 37 случаях заражения оспой обезьян, еще 71 находится в стадии изучения. Ожидается, что их будет больше по мере расширения поиска.
Симптомы оспы обезьян проходят в течение нескольких недель, но в некоторых случаях могут привести к медицинским осложнениям и даже смерти. Случаи заражения выявлены в ряде стран, в том числе Великобритании, Швеции, Италии, Франции, Австралии, Канаде, Германии и Испании, где их на данный момент больше всего - 30.
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