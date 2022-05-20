https://ria.ru/20220520/voyna-1789757869.html

Путин поручил создать госсистему защиты информации

Путин поручил создать госсистему защиты информации - РИА Новости, 20.05.2022

Путин поручил создать госсистему защиты информации

Президент России Владимир Путин поручил разработать госсистему защиты информации. Соответствующие указания он дал участникам заседания Совета безопасности. РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T15:54

2022-05-20T15:54

2022-05-20T23:11

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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил разработать госсистему защиты информации. Соответствующие указания он дал участникам заседания Совета безопасности."Считаю целесообразным рассмотреть вопрос о создании государственной системы защиты информации. Жду от вас также конкретных предложений о том, какие дополнительные шаги должны быть предприняты для обеспечения устойчивой работы информационной инфраструктуры в органах власти и госуправления", — сказал он.Глава государства перечислил три ключевых приоритета в этой отрасли:Президент отметил, что против России в информационном пространстве ведется полномасштабная война."Количество кибератак на российскую информационную инфраструктуру все последние годы постоянно растет. Именно все последние годы, но с началом специальной военной операции в Донбассе, на Украине вызовы в этой сфере стали еще более острыми и серьезными, более масштабными. По сути, против России развязана настоящая агрессия, война в информационном пространстве", — заявил Путин.Он добавил, что число кибератак, в том числе комплексных, выросло в разы."Как отмечают специалисты, эксперты, хакерам-одиночкам это, конечно же, не под силу. Атаки наносятся из разных государств, и при этом они четко скоординированы. По сути, это действия государственных структур", — отметил он.Российский лидер напомнил, что в состав армий некоторых стран уже официально входят кибервойска."Предпринимаются целенаправленные попытки вывести из строя интернет-ресурсы объектов критической инфраструктуры России. В первую очередь под ударом оказались СМИ, финансовые учреждения, массовые социально значимые порталы и сети. Серьезные атаки были нанесены по официальным сайтам органов власти", — сказал Путин.По его словам, чаще мишенью хакеров оказываются корпоративные сети крупных российских компаний."В большинстве случаев используется следующая тактика атак: доступ к российским интернет-ресурсам блокируется, информация становится недоступна или подменяется фейками — фальшивками. При этом в ход идут самые современные алгоритмы и комбинированные технологии", — рассказал президент.Глава государства подчеркнул, что тем, кто стоит за этими попытками, не удалось добиться своих целей."Уже сегодня можно сказать, что киберагрессия против нас, как и в целом санкционный наскок на Россию, провалились. В целом мы были готовы к этой атаке, и это результат той системной работы, которая велась все последние годы", — сказал Путин.В конце апреля украинский вице-премьер и министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что киевские власти организовали 660 кибератак против российских и белорусских компаний, банков и учреждений. Его заместитель Александр Борняков заявлял в марте, что в попытках взлома участвуют более 300 тысяч человек.О своей помощи Киеву в этой отрасли также заявляли канадские власти.При этом западные страны неоднократно обвиняли Россию в кибератаках, в том числе против Украины. В Кремле эти заявления опровергали, отмечая, что они являются попыткой дискредитировать Россию со стороны США и их союзников.

https://ria.ru/20220410/kiberataki-1782760741.html

https://ria.ru/20220512/kibervoyna-1788219202.html

https://ria.ru/20220517/kiberataka-1788968314.html

https://ria.ru/20220518/kiberataki-1789313681.html

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Путин: "Против России развязана настоящая война в информационном пространстве" Против России в информационном пространстве ведется полномасштабная война, заявил Владимир Путин. 2022-05-20T15:54 true PT0M35S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир путин, россия, донбасс, украина