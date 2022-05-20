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Вице-премьер Борисов рассказал о корректировке российской Морской доктрины
Вице-премьер Борисов рассказал о корректировке российской Морской доктрины - РИА Новости, 20.05.2022
Вице-премьер Борисов рассказал о корректировке российской Морской доктрины
Наращивание возможностей по обеспечению и защите национальных интересов в Мировом океане жизненно необходимо России на фоне ведущейся против нее тотальной... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T13:23
2022-05-20T13:23
2022-05-20T13:23
в мире
россия
правительство рф
юрий борисов (вице-премьер)
украина
вооруженные силы рф
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая – РИА Новости. Наращивание возможностей по обеспечению и защите национальных интересов в Мировом океане жизненно необходимо России на фоне ведущейся против нее тотальной гибридной войны коллективного Запада, заявил на заседании Морской коллегии в Адмиралтействе заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов."В условиях тотальной гибридной войны коллективного Запада против нашей страны, беспрецедентных санкций и проведения специальной военной операции на Украине обеспечение безопасности как никогда актуально... Нам жизненно необходимо наращивание возможностей по обеспечению и защите национальных интересов в Мировом океане. Корректировка Морской доктрины учитывает изменение геополитической и военно-стратегической ситуации в мире", - сказал он.По словам Борисова, принципиально новые положения доктрины касаются мобилизационной подготовки и мобилизационной готовности в области морской деятельности."Что особенно актуально сейчас, все эти меры обеспечат ввод в состав ВМФ гражданских судов и экипажей, функционирование объектов морской инфраструктуры в военное время", - объяснил он.Отмечается также, что новая редакция доктрины в полной мере отвечает на современные вызовы и угрозы и направлена не на конфронтацию, а на повышение национальной безопасности в сфере морской деятельности, значительное снижение зависимости всех областей морской деятельности от внешнего влияния и конъюнктуры.
https://radiosputnik.ria.ru/20220518/borisov-1789274179.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, правительство рф, юрий борисов (вице-премьер), украина, вооруженные силы рф
Вице-премьер Борисов рассказал о корректировке российской Морской доктрины
Вице-премьер Борисов заявил о корректировке Морской доктрины на фоне гибридной войны
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая – РИА Новости. Наращивание возможностей по обеспечению и защите национальных интересов в Мировом океане жизненно необходимо России на фоне ведущейся против нее тотальной гибридной войны коллективного Запада, заявил на заседании Морской коллегии в Адмиралтействе заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов.
"В условиях тотальной гибридной войны коллективного Запада против нашей страны, беспрецедентных санкций и проведения специальной военной операции на Украине
обеспечение безопасности как никогда актуально... Нам жизненно необходимо наращивание возможностей по обеспечению и защите национальных интересов в Мировом океане. Корректировка Морской доктрины учитывает изменение геополитической и военно-стратегической ситуации в мире", - сказал он.
По словам Борисова, принципиально новые положения доктрины касаются мобилизационной подготовки и мобилизационной готовности в области морской деятельности.
"Что особенно актуально сейчас, все эти меры обеспечат ввод в состав ВМФ гражданских судов и экипажей, функционирование объектов морской инфраструктуры в военное время", - объяснил он.
Отмечается также, что новая редакция доктрины в полной мере отвечает на современные вызовы и угрозы и направлена не на конфронтацию, а на повышение национальной безопасности в сфере морской деятельности, значительное снижение зависимости всех областей морской деятельности от внешнего влияния и конъюнктуры.