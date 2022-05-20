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Вице-премьер Борисов рассказал о корректировке российской Морской доктрины - РИА Новости, 20.05.2022
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Вице-премьер Борисов рассказал о корректировке российской Морской доктрины
Вице-премьер Борисов рассказал о корректировке российской Морской доктрины - РИА Новости, 20.05.2022
Вице-премьер Борисов рассказал о корректировке российской Морской доктрины
Наращивание возможностей по обеспечению и защите национальных интересов в Мировом океане жизненно необходимо России на фоне ведущейся против нее тотальной... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T13:23
2022-05-20T13:23
в мире
россия
правительство рф
юрий борисов (вице-премьер)
украина
вооруженные силы рф
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая – РИА Новости. Наращивание возможностей по обеспечению и защите национальных интересов в Мировом океане жизненно необходимо России на фоне ведущейся против нее тотальной гибридной войны коллективного Запада, заявил на заседании Морской коллегии в Адмиралтействе заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов."В условиях тотальной гибридной войны коллективного Запада против нашей страны, беспрецедентных санкций и проведения специальной военной операции на Украине обеспечение безопасности как никогда актуально... Нам жизненно необходимо наращивание возможностей по обеспечению и защите национальных интересов в Мировом океане. Корректировка Морской доктрины учитывает изменение геополитической и военно-стратегической ситуации в мире", - сказал он.По словам Борисова, принципиально новые положения доктрины касаются мобилизационной подготовки и мобилизационной готовности в области морской деятельности."Что особенно актуально сейчас, все эти меры обеспечат ввод в состав ВМФ гражданских судов и экипажей, функционирование объектов морской инфраструктуры в военное время", - объяснил он.Отмечается также, что новая редакция доктрины в полной мере отвечает на современные вызовы и угрозы и направлена не на конфронтацию, а на повышение национальной безопасности в сфере морской деятельности, значительное снижение зависимости всех областей морской деятельности от внешнего влияния и конъюнктуры.
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в мире, россия, правительство рф, юрий борисов (вице-премьер), украина, вооруженные силы рф
13:23 20.05.2022
 
Вице-премьер Борисов рассказал о корректировке российской Морской доктрины

Вице-премьер Борисов заявил о корректировке Морской доктрины на фоне гибридной войны

© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкМорская фаза многонациональных военно-морских учений "Аман-2021" Индийском океане
Морская фаза многонациональных военно-морских учений Аман-2021 Индийском океане - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Морская фаза многонациональных военно-морских учений "Аман-2021" Индийском океане. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая – РИА Новости. Наращивание возможностей по обеспечению и защите национальных интересов в Мировом океане жизненно необходимо России на фоне ведущейся против нее тотальной гибридной войны коллективного Запада, заявил на заседании Морской коллегии в Адмиралтействе заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов.
"В условиях тотальной гибридной войны коллективного Запада против нашей страны, беспрецедентных санкций и проведения специальной военной операции на Украине обеспечение безопасности как никогда актуально... Нам жизненно необходимо наращивание возможностей по обеспечению и защите национальных интересов в Мировом океане. Корректировка Морской доктрины учитывает изменение геополитической и военно-стратегической ситуации в мире", - сказал он.
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По словам Борисова, принципиально новые положения доктрины касаются мобилизационной подготовки и мобилизационной готовности в области морской деятельности.
"Что особенно актуально сейчас, все эти меры обеспечат ввод в состав ВМФ гражданских судов и экипажей, функционирование объектов морской инфраструктуры в военное время", - объяснил он.
Отмечается также, что новая редакция доктрины в полной мере отвечает на современные вызовы и угрозы и направлена не на конфронтацию, а на повышение национальной безопасности в сфере морской деятельности, значительное снижение зависимости всех областей морской деятельности от внешнего влияния и конъюнктуры.
 
В миреРоссияПравительство РФЮрий Борисов (вице-премьер)УкраинаВооруженные силы РФ
 
 
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