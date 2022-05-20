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МИД: вопросы организации визита Лаврова в Японию не рассматриваются

МИД: вопросы организации визита Лаврова в Японию не рассматриваются - РИА Новости, 20.05.2022

МИД: вопросы организации визита Лаврова в Японию не рассматриваются

Москва не рассматривает возможность визита главы МИД РФ Сергея Лаврова в Японию с учетом последних деструктивных шагов Токио, заявил директор Третьего... РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T12:12

2022-05-20T12:12

2022-05-20T12:16

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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

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фумио кисида

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Москва не рассматривает возможность визита главы МИД РФ Сергея Лаврова в Японию с учетом последних деструктивных шагов Токио, заявил директор Третьего департамента Азии МИД России Николай Ноздрев."С началом специальной военной операции на Украине официальный Токио активно включился в режиссируемую Западом русофобскую кампанию, открыто заявляет о том, что цель проводимого антироссийского курса – нанести максимальный ущерб нашей стране. Администрация Фумио Кисиды пошла на беспрецедентные для современных двусторонних отношений деструктивные шаги, разрушающие накопленные за долгие годы результаты взаимовыгодного сотрудничества. В таких условиях вести речь о диалоге на высоком уровне не приходится, поэтому вопросы организации соответствующих контактов с японской стороной нами не рассматриваются", - сказал дипломат японскому информагентству "Киодо Цусин".

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Екатерина Зайцева

в мире, россия, япония, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, токио, украина, фумио кисида