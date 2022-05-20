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МИД: вопросы организации визита Лаврова в Японию не рассматриваются - РИА Новости, 20.05.2022
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МИД: вопросы организации визита Лаврова в Японию не рассматриваются
МИД: вопросы организации визита Лаврова в Японию не рассматриваются - РИА Новости, 20.05.2022
МИД: вопросы организации визита Лаврова в Японию не рассматриваются
Москва не рассматривает возможность визита главы МИД РФ Сергея Лаврова в Японию с учетом последних деструктивных шагов Токио, заявил директор Третьего... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T12:12
2022-05-20T12:16
в мире
россия
япония
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
токио
украина
фумио кисида
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Москва не рассматривает возможность визита главы МИД РФ Сергея Лаврова в Японию с учетом последних деструктивных шагов Токио, заявил директор Третьего департамента Азии МИД России Николай Ноздрев."С началом специальной военной операции на Украине официальный Токио активно включился в режиссируемую Западом русофобскую кампанию, открыто заявляет о том, что цель проводимого антироссийского курса – нанести максимальный ущерб нашей стране. Администрация Фумио Кисиды пошла на беспрецедентные для современных двусторонних отношений деструктивные шаги, разрушающие накопленные за долгие годы результаты взаимовыгодного сотрудничества. В таких условиях вести речь о диалоге на высоком уровне не приходится, поэтому вопросы организации соответствующих контактов с японской стороной нами не рассматриваются", - сказал дипломат японскому информагентству "Киодо Цусин".
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в мире, россия, япония, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, токио, украина, фумио кисида
12:12 20.05.2022 (обновлено: 12:16 20.05.2022)
 
МИД: вопросы организации визита Лаврова в Японию не рассматриваются

МИД: вопрос организации визита Лаврова в Японию не рассматриваются из-за шагов Токио

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Москва не рассматривает возможность визита главы МИД РФ Сергея Лаврова в Японию с учетом последних деструктивных шагов Токио, заявил директор Третьего департамента Азии МИД России Николай Ноздрев.
"С началом специальной военной операции на Украине официальный Токио активно включился в режиссируемую Западом русофобскую кампанию, открыто заявляет о том, что цель проводимого антироссийского курса – нанести максимальный ущерб нашей стране. Администрация Фумио Кисиды пошла на беспрецедентные для современных двусторонних отношений деструктивные шаги, разрушающие накопленные за долгие годы результаты взаимовыгодного сотрудничества. В таких условиях вести речь о диалоге на высоком уровне не приходится, поэтому вопросы организации соответствующих контактов с японской стороной нами не рассматриваются", - сказал дипломат японскому информагентству "Киодо Цусин".
Токийская башня - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
19 мая, 06:23
Импорт из России в Японию резко вырос
 
В миреРоссияЯпонияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей ЛавровТокиоУкраинаФумио Кисида
 
 
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