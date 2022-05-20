Рейтинг@Mail.ru
Потребительское доверие в Британии обвалилось до уровня 1974 года - РИА Новости, 20.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220520/velikobritaniya-1789790457.html
Потребительское доверие в Британии обвалилось до уровня 1974 года
Потребительское доверие в Британии обвалилось до уровня 1974 года - РИА Новости, 20.05.2022
Потребительское доверие в Британии обвалилось до уровня 1974 года
Потребительское доверие в Великобритании упало до самого низкого уровня с начала 1974 года, пишет The Guardian. РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T17:26
2022-05-20T17:26
экономика
великобритания
украина
цены на нефть
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/19/1586327907_0:114:3072:1841_1920x0_80_0_0_4d2ab63d6daae6dfc4d495e386af460d.jpg
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Потребительское доверие в Великобритании упало до самого низкого уровня с начала 1974 года, пишет The Guardian. Экономисты предупредили в апреле, когда индекс потребительского доверия упал до -38, что такое низкое значение говорит об уходе британской экономики в рецессию, отмечает журналист.Также национальная статистическая служба Великобритании заявила, что резкое подорожание строительных материалов и энергии стали главной проблемой для британских компаний.Инфляция тем временем в Великобритании уже выросла до 9%, что стало самым высоким уровнем с начала 1980-х годов: люди испытывают растущее давление из-за резкого роста счетов за электроэнергию и рекордных цен на бензин и другие товары, указывает автор. Он отмечает, что это происходит, потому что конфликт Украине влияет на мировые рынки нефти и газа, усугубляя рост цен после карантина.Экономисты ожидают, что такой удар по уровню жизни приведет к тому, что многим потребителям будут вынуждены сильно затянуть пояса.Банк Англии тоже настроен пессимистично, а исследователи индекса доверия потребителей на этой неделе не дали никаких надежд на борьбу с инфляцией, заявил автор. "Перспективы потребительского доверия мрачны, и ничто на экономическом горизонте не дает оснований для оптимизма в ближайшее время", — отметили они.Индекс потребительского доверия показывает, насколько благоприятным граждане считают нынешнее время для совершения крупных покупокПосле начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Запад объявил о новых санкциях против Москвы. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов. Многие бренды объявили об уходе из России.Однако это санкционное давление уже обернулось экономическими проблемами для самих западных стран, вызвав рост цен на топливо и продукты.
https://ria.ru/20220518/tseny-1789165475.html
великобритания
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Севастиан Котов
Севастиан Котов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/19/1586327907_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c708c9d9aee423f0a5b4b98ae1c1324d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, великобритания, украина, цены на нефть, россия
17:26 20.05.2022
 
Потребительское доверие в Британии обвалилось до уровня 1974 года

Guardian: потребительское доверие в Британии упало до самого низкого уровня с 1974 года

© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс / Перейти в фотобанкВид на Лондон с южного берега Темзы
Вид на Лондон с южного берега Темзы - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
Перейти в фотобанк
Вид на Лондон с южного берега Темзы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Потребительское доверие в Великобритании упало до самого низкого уровня с начала 1974 года, пишет The Guardian.

"Сейчас уровень обеспокоенности кризисом и стоимостью жизни в Великобритании выше, чем в самые мрачные дни мирового банковского кризиса", — говорится в статье.

Экономисты предупредили в апреле, когда индекс потребительского доверия упал до -38, что такое низкое значение говорит об уходе британской экономики в рецессию, отмечает журналист.
Также национальная статистическая служба Великобритании заявила, что резкое подорожание строительных материалов и энергии стали главной проблемой для британских компаний.
Инфляция тем временем в Великобритании уже выросла до 9%, что стало самым высоким уровнем с начала 1980-х годов: люди испытывают растущее давление из-за резкого роста счетов за электроэнергию и рекордных цен на бензин и другие товары, указывает автор. Он отмечает, что это происходит, потому что конфликт Украине влияет на мировые рынки нефти и газа, усугубляя рост цен после карантина.
Экономисты ожидают, что такой удар по уровню жизни приведет к тому, что многим потребителям будут вынуждены сильно затянуть пояса.
Банк Англии тоже настроен пессимистично, а исследователи индекса доверия потребителей на этой неделе не дали никаких надежд на борьбу с инфляцией, заявил автор.

"Перспективы потребительского доверия мрачны, и ничто на экономическом горизонте не дает оснований для оптимизма в ближайшее время", — отметили они.
Логотип на здании ресторана быстрого питания сети McDonald's - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
18 мая, 09:55
СМИ: британцы вынуждены искать убежище в McDonald's из-за подскочивших цен
Индекс потребительского доверия показывает, насколько благоприятным граждане считают нынешнее время для совершения крупных покупок

После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Запад объявил о новых санкциях против Москвы. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов. Многие бренды объявили об уходе из России.
Однако это санкционное давление уже обернулось экономическими проблемами для самих западных стран, вызвав рост цен на топливо и продукты.
 
ЭкономикаВеликобританияУкраинаЦены на нефтьРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала