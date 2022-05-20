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Потребительское доверие в Британии обвалилось до уровня 1974 года
Потребительское доверие в Британии обвалилось до уровня 1974 года - РИА Новости, 20.05.2022
Потребительское доверие в Британии обвалилось до уровня 1974 года
Потребительское доверие в Великобритании упало до самого низкого уровня с начала 1974 года, пишет The Guardian. РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T17:26
2022-05-20T17:26
2022-05-20T17:26
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Потребительское доверие в Великобритании упало до самого низкого уровня с начала 1974 года, пишет The Guardian. Экономисты предупредили в апреле, когда индекс потребительского доверия упал до -38, что такое низкое значение говорит об уходе британской экономики в рецессию, отмечает журналист.Также национальная статистическая служба Великобритании заявила, что резкое подорожание строительных материалов и энергии стали главной проблемой для британских компаний.Инфляция тем временем в Великобритании уже выросла до 9%, что стало самым высоким уровнем с начала 1980-х годов: люди испытывают растущее давление из-за резкого роста счетов за электроэнергию и рекордных цен на бензин и другие товары, указывает автор. Он отмечает, что это происходит, потому что конфликт Украине влияет на мировые рынки нефти и газа, усугубляя рост цен после карантина.Экономисты ожидают, что такой удар по уровню жизни приведет к тому, что многим потребителям будут вынуждены сильно затянуть пояса.Банк Англии тоже настроен пессимистично, а исследователи индекса доверия потребителей на этой неделе не дали никаких надежд на борьбу с инфляцией, заявил автор. "Перспективы потребительского доверия мрачны, и ничто на экономическом горизонте не дает оснований для оптимизма в ближайшее время", — отметили они.Индекс потребительского доверия показывает, насколько благоприятным граждане считают нынешнее время для совершения крупных покупокПосле начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Запад объявил о новых санкциях против Москвы. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов. Многие бренды объявили об уходе из России.Однако это санкционное давление уже обернулось экономическими проблемами для самих западных стран, вызвав рост цен на топливо и продукты.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, великобритания, украина, цены на нефть, россия
Потребительское доверие в Британии обвалилось до уровня 1974 года
Guardian: потребительское доверие в Британии упало до самого низкого уровня с 1974 года
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости.
Потребительское доверие в Великобритании упало до самого низкого уровня с начала 1974 года, пишет The Guardian
.
"Сейчас уровень обеспокоенности кризисом и стоимостью жизни в Великобритании выше, чем в самые мрачные дни мирового банковского кризиса", — говорится в статье.
Экономисты предупредили в апреле, когда индекс потребительского доверия упал до -38, что такое низкое значение говорит об уходе британской экономики в рецессию, отмечает журналист.
Также национальная статистическая служба Великобритании
заявила, что резкое подорожание строительных материалов и энергии стали главной проблемой для британских компаний.
Инфляция тем временем в Великобритании уже выросла до 9%, что стало самым высоким уровнем с начала 1980-х годов: люди испытывают растущее давление из-за резкого роста счетов за электроэнергию и рекордных цен на бензин и другие товары, указывает автор. Он отмечает, что это происходит, потому что конфликт Украине
влияет на мировые рынки нефти и газа, усугубляя рост цен после карантина.
Экономисты ожидают, что такой удар по уровню жизни приведет к тому, что многим потребителям будут вынуждены сильно затянуть пояса.
Банк Англии тоже настроен пессимистично, а исследователи индекса доверия потребителей на этой неделе не дали никаких надежд на борьбу с инфляцией, заявил автор.
"Перспективы потребительского доверия мрачны, и ничто на экономическом горизонте не дает оснований для оптимизма в ближайшее время", — отметили они.
Индекс потребительского доверия показывает, насколько благоприятным граждане считают нынешнее время для совершения крупных покупок
После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Запад объявил о новых санкциях против Москвы
. В Европе
громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов. Многие бренды объявили об уходе из России
.
Однако это санкционное давление уже обернулось экономическими проблемами для самих западных стран, вызвав рост цен на топливо и продукты.