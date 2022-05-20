https://ria.ru/20220520/vaktsinatsiya-1789801036.html

Вакцинация от COVID-19 в Москве удалась, считает главврач 52 больницы

Вакцинация от COVID-19 в Москве удалась, считает главврач 52 больницы - РИА Новости, 20.05.2022

Вакцинация от COVID-19 в Москве удалась, считает главврач 52 больницы

Вакцинация в Москве от COVID-19 удалась, необходимые нормы достигнуты, заявила РИА Новости главный врач Московской городской клинической больницы №52 Марьяна... РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T17:52

2022-05-20T17:52

2022-05-20T18:25

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Вакцинация в Москве от COVID-19 удалась, необходимые нормы достигнуты, заявила РИА Новости главный врач Московской городской клинической больницы №52 Марьяна Лысенко в кулуарах конгресса "Оргздрав 2022" .Она подчеркнула, что граждане должны думать об этом. Также Лысенко добавила, что нужно рассказывать о вакцинации молодым людям на разных этапах развития, чтобы менять их восприятие этой темы.

https://ria.ru/20220518/vaktsiny-1789244880.html

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, здоровье - общество, москва, коронавирус covid-19