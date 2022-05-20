17:52 20.05.2022 (обновлено: 18:25 20.05.2022)
Вакцинация от COVID-19 в Москве удалась, считает главврач 52 больницы
Лысенко: вакцинация в Москве от COVID-19 удалась, необходимые нормы достигнуты
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМедицинский работник держит в руках шприц с вакциной "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
Медицинский работник держит в руках шприц с вакциной "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V") . Архивное фото
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Вакцинация в Москве от COVID-19 удалась, необходимые нормы достигнуты, заявила РИА Новости главный врач Московской городской клинической больницы №52 Марьяна Лысенко в кулуарах конгресса "Оргздрав 2022" .
"На мой взгляд, вакцинация в Москве удалась. Те нормы, которых мы должны были достигнуть, мы достигли. Другой вопрос, что вакцинация как принцип профилактики должна стать нормой нашей жизни", - сообщила Лысенко.
Она подчеркнула, что граждане должны думать об этом. Также Лысенко добавила, что нужно рассказывать о вакцинации молодым людям на разных этапах развития, чтобы менять их восприятие этой темы.