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Вакцинация от COVID-19 в Москве удалась, считает главврач 52 больницы - РИА Новости, 20.05.2022
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Вакцинация от COVID-19 в Москве удалась, считает главврач 52 больницы
Вакцинация от COVID-19 в Москве удалась, считает главврач 52 больницы - РИА Новости, 20.05.2022
Вакцинация от COVID-19 в Москве удалась, считает главврач 52 больницы
Вакцинация в Москве от COVID-19 удалась, необходимые нормы достигнуты, заявила РИА Новости главный врач Московской городской клинической больницы №52 Марьяна... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T17:52
2022-05-20T18:25
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Вакцинация в Москве от COVID-19 удалась, необходимые нормы достигнуты, заявила РИА Новости главный врач Московской городской клинической больницы №52 Марьяна Лысенко в кулуарах конгресса "Оргздрав 2022" .Она подчеркнула, что граждане должны думать об этом. Также Лысенко добавила, что нужно рассказывать о вакцинации молодым людям на разных этапах развития, чтобы менять их восприятие этой темы.
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общество, здоровье - общество, москва, коронавирус covid-19
17:52 20.05.2022 (обновлено: 18:25 20.05.2022)
 
Вакцинация от COVID-19 в Москве удалась, считает главврач 52 больницы

Лысенко: вакцинация в Москве от COVID-19 удалась, необходимые нормы достигнуты

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМедицинский работник держит в руках шприц с вакциной "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
Медицинский работник держит в руках шприц с вакциной Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Медицинский работник держит в руках шприц с вакциной "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V") . Архивное фото
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Вакцинация в Москве от COVID-19 удалась, необходимые нормы достигнуты, заявила РИА Новости главный врач Московской городской клинической больницы №52 Марьяна Лысенко в кулуарах конгресса "Оргздрав 2022" .
"На мой взгляд, вакцинация в Москве удалась. Те нормы, которых мы должны были достигнуть, мы достигли. Другой вопрос, что вакцинация как принцип профилактики должна стать нормой нашей жизни", - сообщила Лысенко.
Она подчеркнула, что граждане должны думать об этом. Также Лысенко добавила, что нужно рассказывать о вакцинации молодым людям на разных этапах развития, чтобы менять их восприятие этой темы.
Медицинский сотрудник наполняет шприц вакциной от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
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