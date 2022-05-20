https://ria.ru/20220520/upravlenie-1789717372.html
ГД одобрила законопроект о внешнем управлении ушедшими из России компаниями
ГД одобрила законопроект о внешнем управлении ушедшими из России компаниями - РИА Новости, 20.05.2022
ГД одобрила законопроект о внешнем управлении ушедшими из России компаниями
Комитет Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям поддержал принятие в первом чтении законопроекта о внешнем управлении в... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T13:48
2022-05-20T13:48
2022-05-20T13:48
экономика
россия
единая россия
госдума рф
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Комитет Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям поддержал принятие в первом чтении законопроекта о внешнем управлении в компаниях, иностранные собственники которых в связи с антироссийскими настроениями в США и Европе объявили об уходе с российского рынка. На рассмотрение Думы его планируется вынести 24 мая.Документ, внесенный группой сенаторов и депутатов от "Единой России", допускает на основании судебного решения введение внешнего управления в крупных компаниях с иностранным участием, которые после 24 февраля приостановили или прекратили свою деятельность в России, с правом бывших собственников вернуть себе контроль над ними или продать принадлежащий в них пакет акций. Его главная цель - защитить интересы россиян, сохранить рабочие места и поддержать экономику.Внешнее управление может быть введено в компаниях, имеющих существенное значение для обеспечения стабильности экономики и гражданского оборота, защиты интересов россиян, где иностранцам принадлежит более 25% акций. Это касается компаний, которые производят товары первой необходимости, занимают монопольное или доминирующее положение на рынке, являются градообразующими, единственными поставщиками при госзакупках, либо прекращение деятельности которых может повлечь за собой гибель людей, необоснованный рост цен и другие негативные последствия.К основаниям для введения внешнего управления отнесены: непередача полномочий руководителями компании, покинувшими ее после 24 февраля; публичное заявление о прекращении деятельности компании при отсутствии для этого очевидных экономических оснований; сокращение более трети персонала; сокращение на 30% и более выручки за три месяца по сравнению с предшествующими тремя месяцами; угроза возникновения основания для назначения внешней администрации; необходимость привлечения средств федерального или регионального бюджета.Так, комитет предлагает предусмотреть возможность внешнего управления в организациях ТЭК и ОПК. Также комитет предлагает исключить "возможность введения временной администрации в организациях, производственная деятельность которых существенно сократилась по объективным причинам, например, из-за невозможности восстановления поставок иностранного сырья", сообщил Гаврилов.
https://ria.ru/20220518/sanktsii-1789315785.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220326/biznes-1780220433.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, единая россия, госдума рф
ГД одобрила законопроект о внешнем управлении ушедшими из России компаниями
В Госдуме поддержали законопроект о внешнем управлении в компаниях, которые ушли из России
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Комитет Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям поддержал принятие в первом чтении законопроекта о внешнем управлении в компаниях, иностранные собственники которых в связи с антироссийскими настроениями в США и Европе объявили об уходе с российского рынка. На рассмотрение Думы его планируется вынести 24 мая.
Документ, внесенный группой сенаторов и депутатов от "Единой России
", допускает на основании судебного решения введение внешнего управления в крупных компаниях с иностранным участием, которые после 24 февраля приостановили или прекратили свою деятельность в России
, с правом бывших собственников вернуть себе контроль над ними или продать принадлежащий в них пакет акций. Его главная цель - защитить интересы россиян, сохранить рабочие места и поддержать экономику.
Внешнее управление может быть введено в компаниях, имеющих существенное значение для обеспечения стабильности экономики и гражданского оборота, защиты интересов россиян, где иностранцам принадлежит более 25% акций. Это касается компаний, которые производят товары первой необходимости, занимают монопольное или доминирующее положение на рынке, являются градообразующими, единственными поставщиками при госзакупках, либо прекращение деятельности которых может повлечь за собой гибель людей, необоснованный рост цен и другие негативные последствия.
К основаниям для введения внешнего управления отнесены: непередача полномочий руководителями компании, покинувшими ее после 24 февраля; публичное заявление о прекращении деятельности компании при отсутствии для этого очевидных экономических оснований; сокращение более трети персонала; сокращение на 30% и более выручки за три месяца по сравнению с предшествующими тремя месяцами; угроза возникновения основания для назначения внешней администрации; необходимость привлечения средств федерального или регионального бюджета.
"Установление возможности введения внешней администрации в отношении организаций, органы управления которых предпринимают действия, способные привести к необоснованному прекращению деятельности, ликвидации или банкротству предприятий, позволит повысить ответственность собственников за принимаемые решения и тем самым... заранее предотвратить сворачивание производственной деятельности", - заявил журналистам глава комитета Сергей Гаврилов. При этом, по его словам, к законопроекту есть замечания, которые "могут быть устранены ко второму чтению".
Так, комитет предлагает предусмотреть возможность внешнего управления в организациях ТЭК и ОПК. Также комитет предлагает исключить "возможность введения временной администрации в организациях, производственная деятельность которых существенно сократилась по объективным причинам, например, из-за невозможности восстановления поставок иностранного сырья", сообщил Гаврилов.