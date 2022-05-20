Украинские военные размещают тяжелую артиллерию в школах
Мизинцев: украинские военные размещают тяжелую артиллерию в школах
© AP Photo / Rodrigo AbdВоеннослужащие ВСУ в Киевской области
© AP Photo / Rodrigo Abd
Военнослужащие ВСУ в Киевской области. Архивное фото
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Украинские военные оборудуют огневые позиции в зданиях и на прилегающих территориях школ, размещают там боевые машины пехоты, тяжелую артиллерию и склады боеприпасов, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"В Славянске (лицей железнодорожного транспорта, ул. Гагарина, д. 5; школа № 4, ул. Данилы Галицкого, д. 17), Авдеевке (школа №1, ул. Донецкая, д. 58А) Донецкой Народной Республики, а также Конотопе Сумской области (школа №3, ул. Клубная, д. 150; школа №12, ул. Ярослава Мудрого, д. 2) в зданиях и на прилегающей территории общеобразовательных учреждений оборудованы огневые позиции батальонов территориальной обороны, размещены боевые машины пехоты, тяжелая артиллерия и склады боеприпасов", - сказал Мизинцев на брифинге.
Генерал привел ещё примеры того, как украинскими военными используются объекты гражданской инфраструктуры в военных целях: по его словам, в Краматорске ДНР в детской поликлинике №3 оборудован опорный пункт украинских военных, подходы к зданию заминированы, в подвальных помещениях удерживаются персонал поликлиники и пациенты, при этом тяжело больные дети, в том числе онкобольные и инсулинозависимые, не имеют возможности своевременно получить медицинскую помощь.
Мизинцев заявил, что вблизи села Шестовица Черниговской области украинские неонацисты заминировали автомобильный мост через Десну, который планируют взорвать и обвинить ВС РФ в якобы неизбирательных ударах по жизненно важным объектам гражданской инфраструктуры.
Генерал отметил, что нарушения Киевом норм международного гуманитарного права и Женевских конвенций в части запрета размещения тяжелого вооружения в жилых зонах, использования гражданских лиц в качестве "живого щита" и объектов гражданской инфраструктуры в военных целях фиксируются ежедневно, что свидетельствует о продолжающейся деструктивной политике киевского режима в отношении собственных граждан.