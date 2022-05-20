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Украинские боевики грабят и арестовывают жителей Гуляйполя в Запорожье - РИА Новости, 20.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220520/ukraina-1789845437.html
Украинские боевики грабят и арестовывают жителей Гуляйполя в Запорожье
Украинские боевики грабят и арестовывают жителей Гуляйполя в Запорожье - РИА Новости, 20.05.2022
Украинские боевики грабят и арестовывают жителей Гуляйполя в Запорожье
Украинские националисты и личный состав подразделений украинских Вооруженных сил грабят мирных жителей Гуляйполя в Запорожье под предлогом "нужд обороны", а... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T21:32
2022-05-20T21:33
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Украинские националисты и личный состав подразделений украинских Вооруженных сил грабят мирных жителей Гуляйполя в Запорожье под предлогом "нужд обороны", а всех сопротивляющихся избивают, арестовывают за "коллаборационизм" и увозят в неизвестном направлении, сообщил в пятницу руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."В Гуляйполе Запорожской области боевики украинских националистических формирований и подразделений ВСУ проводят в жилых кварталах мародерские рейды. Под угрозой применения оружия они насильно забирают у мирных жителей денежные средства, ценные вещи и личные автомобили якобы для нужд обороны. При этом граждан, оказывающих малейшее сопротивление, избивают и обвиняют в пророссийских взглядах. Всех подозреваемых арестовывают по статье "коллаборационизм" Уголовного кодекса Украины и увозят в неизвестном направлении", - сообщил Мизинцев.Он подчеркнул, что подобные случаи в очередной раз демонстрируют истинное "лицо" киевского режима, бесчеловечное отношение украинских властей к судьбе своего народа и пренебрежение нормами морали и международного гуманитарного права.
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в мире, запорожская область, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
21:32 20.05.2022 (обновлено: 21:33 20.05.2022)
 
Украинские боевики грабят и арестовывают жителей Гуляйполя в Запорожье

Украинские боевики грабят, избивают и арестовывают жителей Гуляйполя в Запорожье

© AP Photo / Vadim GhirdaВоеннослужащие ВСУ
Военнослужащие ВСУ - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
© AP Photo / Vadim Ghirda
Военнослужащие ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Украинские националисты и личный состав подразделений украинских Вооруженных сил грабят мирных жителей Гуляйполя в Запорожье под предлогом "нужд обороны", а всех сопротивляющихся избивают, арестовывают за "коллаборационизм" и увозят в неизвестном направлении, сообщил в пятницу руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"В Гуляйполе Запорожской области боевики украинских националистических формирований и подразделений ВСУ проводят в жилых кварталах мародерские рейды. Под угрозой применения оружия они насильно забирают у мирных жителей денежные средства, ценные вещи и личные автомобили якобы для нужд обороны. При этом граждан, оказывающих малейшее сопротивление, избивают и обвиняют в пророссийских взглядах. Всех подозреваемых арестовывают по статье "коллаборационизм" Уголовного кодекса Украины и увозят в неизвестном направлении", - сообщил Мизинцев.
Он подчеркнул, что подобные случаи в очередной раз демонстрируют истинное "лицо" киевского режима, бесчеловечное отношение украинских властей к судьбе своего народа и пренебрежение нормами морали и международного гуманитарного права.
Артиллерия ВСУ - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
12 мая, 08:00
"Как с цепи сорвались". Что устроили украинские артиллеристы в Донбассе
 
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