https://ria.ru/20220520/ukraina-1789845437.html

Украинские боевики грабят и арестовывают жителей Гуляйполя в Запорожье

Украинские боевики грабят и арестовывают жителей Гуляйполя в Запорожье - РИА Новости, 20.05.2022

Украинские боевики грабят и арестовывают жителей Гуляйполя в Запорожье

Украинские националисты и личный состав подразделений украинских Вооруженных сил грабят мирных жителей Гуляйполя в Запорожье под предлогом "нужд обороны", а... РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T21:32

2022-05-20T21:32

2022-05-20T21:33

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Украинские националисты и личный состав подразделений украинских Вооруженных сил грабят мирных жителей Гуляйполя в Запорожье под предлогом "нужд обороны", а всех сопротивляющихся избивают, арестовывают за "коллаборационизм" и увозят в неизвестном направлении, сообщил в пятницу руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."В Гуляйполе Запорожской области боевики украинских националистических формирований и подразделений ВСУ проводят в жилых кварталах мародерские рейды. Под угрозой применения оружия они насильно забирают у мирных жителей денежные средства, ценные вещи и личные автомобили якобы для нужд обороны. При этом граждан, оказывающих малейшее сопротивление, избивают и обвиняют в пророссийских взглядах. Всех подозреваемых арестовывают по статье "коллаборационизм" Уголовного кодекса Украины и увозят в неизвестном направлении", - сообщил Мизинцев.Он подчеркнул, что подобные случаи в очередной раз демонстрируют истинное "лицо" киевского режима, бесчеловечное отношение украинских властей к судьбе своего народа и пренебрежение нормами морали и международного гуманитарного права.

https://ria.ru/20220512/artilleriya-1787941501.html

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Ольга Филиппова

в мире, запорожская область, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр