21:32 20.05.2022 (обновлено: 21:33 20.05.2022)
Украинские боевики грабят и арестовывают жителей Гуляйполя в Запорожье
Украинские боевики грабят, избивают и арестовывают жителей Гуляйполя в Запорожье
© AP Photo / Vadim GhirdaВоеннослужащие ВСУ
© AP Photo / Vadim Ghirda
Военнослужащие ВСУ. Архивное фото
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Украинские националисты и личный состав подразделений украинских Вооруженных сил грабят мирных жителей Гуляйполя в Запорожье под предлогом "нужд обороны", а всех сопротивляющихся избивают, арестовывают за "коллаборационизм" и увозят в неизвестном направлении, сообщил в пятницу руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"В Гуляйполе Запорожской области боевики украинских националистических формирований и подразделений ВСУ проводят в жилых кварталах мародерские рейды. Под угрозой применения оружия они насильно забирают у мирных жителей денежные средства, ценные вещи и личные автомобили якобы для нужд обороны. При этом граждан, оказывающих малейшее сопротивление, избивают и обвиняют в пророссийских взглядах. Всех подозреваемых арестовывают по статье "коллаборационизм" Уголовного кодекса Украины и увозят в неизвестном направлении", - сообщил Мизинцев.
Он подчеркнул, что подобные случаи в очередной раз демонстрируют истинное "лицо" киевского режима, бесчеловечное отношение украинских властей к судьбе своего народа и пренебрежение нормами морали и международного гуманитарного права.