https://ria.ru/20220520/ukraina-1789703336.html

Российская авиация за сутки уничтожила более 280 украинских националистов

Российская авиация за сутки уничтожила более 280 украинских националистов - РИА Новости, 20.05.2022

Российская авиация за сутки уничтожила более 280 украинских националистов

Российская военная авиация за сутки поразила 47 украинских районов сосредоточения живой силы и военной техники, заявил официальный представитель Минобороны... РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T13:13

2022-05-20T13:13

2022-05-20T13:18

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Российская военная авиация за сутки поразила 47 украинских районов сосредоточения живой силы и военной техники, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены три пункта управления и 47 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ", - сказал Конашенков на брифинге."В результате ударов авиации уничтожены более 280 националистов, выведены из строя 59 единиц военной техники", - добавил генерал.

https://ria.ru/20220520/spetsoperatsiya-1789658864.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр