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Российская авиация за сутки уничтожила более 280 украинских националистов - РИА Новости, 20.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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Российская авиация за сутки уничтожила более 280 украинских националистов
Российская авиация за сутки уничтожила более 280 украинских националистов - РИА Новости, 20.05.2022
Российская авиация за сутки уничтожила более 280 украинских националистов
Российская военная авиация за сутки поразила 47 украинских районов сосредоточения живой силы и военной техники, заявил официальный представитель Минобороны... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T13:13
2022-05-20T13:18
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Российская военная авиация за сутки поразила 47 украинских районов сосредоточения живой силы и военной техники, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены три пункта управления и 47 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ", - сказал Конашенков на брифинге."В результате ударов авиации уничтожены более 280 националистов, выведены из строя 59 единиц военной техники", - добавил генерал.
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безопасность, россия, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
13:13 20.05.2022 (обновлено: 13:18 20.05.2022)
 
Российская авиация за сутки уничтожила более 280 украинских националистов

Минобороны: российская авиация за сутки уничтожила более 280 украинских националистов

© РИА Новости / Перейти в фотобанкУдарный вертолет Ми-24 в зоне проведения специальной военной операции на Украине
Ударный вертолет Ми-24 в зоне проведения специальной военной операции на Украине - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
© РИА Новости
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Ударный вертолет Ми-24 в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Российская военная авиация за сутки поразила 47 украинских районов сосредоточения живой силы и военной техники, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены три пункта управления и 47 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ", - сказал Конашенков на брифинге.
"В результате ударов авиации уничтожены более 280 националистов, выведены из строя 59 единиц военной техники", - добавил генерал.
Удары ракетами по украинским позициям с помощью вертолетов Ми-28Н и Ка-52 - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
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Минобороны показало удары "Ночного охотника" и "Аллигатора" по позициям ВСУ
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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