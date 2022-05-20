https://ria.ru/20220520/ukraina-1789703336.html
Российская авиация за сутки уничтожила более 280 украинских националистов
Российская авиация за сутки уничтожила более 280 украинских националистов - РИА Новости, 20.05.2022
Российская авиация за сутки уничтожила более 280 украинских националистов
Российская военная авиация за сутки поразила 47 украинских районов сосредоточения живой силы и военной техники, заявил официальный представитель Минобороны... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T13:13
2022-05-20T13:13
2022-05-20T13:18
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Российская военная авиация за сутки поразила 47 украинских районов сосредоточения живой силы и военной техники, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены три пункта управления и 47 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ", - сказал Конашенков на брифинге."В результате ударов авиации уничтожены более 280 националистов, выведены из строя 59 единиц военной техники", - добавил генерал.
https://ria.ru/20220520/spetsoperatsiya-1789658864.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
13:13 20.05.2022 (обновлено: 13:18 20.05.2022)
Российская авиация за сутки уничтожила более 280 украинских националистов
Минобороны: российская авиация за сутки уничтожила более 280 украинских националистов