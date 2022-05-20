https://ria.ru/20220520/ukraina-1789679640.html

В Турции предупредили ЕС о последствиях при принятии Украины

В Турции предупредили ЕС о последствиях при принятии Украины - РИА Новости, 20.05.2022

В Турции предупредили ЕС о последствиях при принятии Украины

Принятие Украины в Евросоюз слишком рискованно, поскольку грозит серьезными проблемами Европе, считает турецкий журналист Ильбер Васфи Сель. Свое мнение он... РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T12:00

2022-05-20T12:00

2022-05-20T12:19

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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Принятие Украины в Евросоюз слишком рискованно, поскольку грозит серьезными проблемами Европе, считает турецкий журналист Ильбер Васфи Сель. Свое мнение он выразил в газете dikGAZETE. По мнению турецкого колумниста, эта восточноевропейская страна пребывает в глубоком кризисе, который только усугубляется на фоне непродуманной политики. Кроме того для восстановления Украины Брюсселю потребуется найти дополнительные средств, а значительная часть расходов ляжет на Германию и других европейских гигантов, особенно пострадавших от последствий антироссийских санкций, добавляет автор.Миграция же в Евросоюз миллионов украинцев, которые в основном представляют собой неквалифицированную рабочую силу и чужды Европе в культурном отношении, приведет к недовольству местных жителей и повысит риски с точки зрения общественной безопасности, говорится в материале. Ошибочные шаги киевских властей, например, раздача оружия населению Украины, в том числе преступникам, грозит распространением криминальных сетей по всей Европе. Наравне с этим еще одной угрозой станет вхождение в ЕС украинских неонацистов, имеющих опыт боевых действий и связи с европейскими радикалами, резюмировал автор.Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время посещения Киева в апреле передала Владимиру Зеленскому опросник для начала переговоров по вступлению в Евросоюз. Она подчеркнула, что документ является "базой для дискуссий в предстоящие месяцы". Позднее украинский лидер сообщил, что направил главе представительства Европейского союза на Украине Мати Маасикасу заполненную первую часть анкеты-опросника. Десятого мая Киев передал вторую часть.Двенадцатого мая первый заместитель постпреда при ООН Дмитрий Полянский в интервью британскому онлайн-изданию UnHerd News заявил о смене позиции России по вопросу членства Украины в ЕС. Он отметил, что она теперь похожа на позицию относительно вступления Украины в НАТО.Полный текст читайте на сайте ИноСМИ >>

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Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, украина, евросоюз, турция, урсула фон дер ляйен, владимир зеленский, европа, киев, еврокомиссия, оон