12:00 20.05.2022 (обновлено: 12:19 20.05.2022)
В Турции предупредили ЕС о последствиях при принятии Украины
Турецкая DikGAZETE заявила, что принятие Украины в ЕС слишком рискованно
© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе, Бельгия
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе, Бельгия
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Принятие Украины в Евросоюз слишком рискованно, поскольку грозит серьезными проблемами Европе, считает турецкий журналист Ильбер Васфи Сель. Свое мнение он выразил в газете dikGAZETE.
"Украина не соответствует базовым критериям для члена Евросоюза по многим параметрам, включая верховенство закона, независимость судебной власти, уважение к правам человека, развитие рыночной экономики", — написал он.
По мнению турецкого колумниста, эта восточноевропейская страна пребывает в глубоком кризисе, который только усугубляется на фоне непродуманной политики. Кроме того для восстановления Украины Брюсселю потребуется найти дополнительные средств, а значительная часть расходов ляжет на Германию и других европейских гигантов, особенно пострадавших от последствий антироссийских санкций, добавляет автор.
Миграция же в Евросоюз миллионов украинцев, которые в основном представляют собой неквалифицированную рабочую силу и чужды Европе в культурном отношении, приведет к недовольству местных жителей и повысит риски с точки зрения общественной безопасности, говорится в материале.
Ошибочные шаги киевских властей, например, раздача оружия населению Украины, в том числе преступникам, грозит распространением криминальных сетей по всей Европе. Наравне с этим еще одной угрозой станет вхождение в ЕС украинских неонацистов, имеющих опыт боевых действий и связи с европейскими радикалами, резюмировал автор.
Миграция же в Евросоюз миллионов украинцев, которые в основном представляют собой неквалифицированную рабочую силу и чужды Европе в культурном отношении, приведет к недовольству местных жителей и повысит риски с точки зрения общественной безопасности, говорится в материале.
Ошибочные шаги киевских властей, например, раздача оружия населению Украины, в том числе преступникам, грозит распространением криминальных сетей по всей Европе. Наравне с этим еще одной угрозой станет вхождение в ЕС украинских неонацистов, имеющих опыт боевых действий и связи с европейскими радикалами, резюмировал автор.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время посещения Киева в апреле передала Владимиру Зеленскому опросник для начала переговоров по вступлению в Евросоюз. Она подчеркнула, что документ является "базой для дискуссий в предстоящие месяцы". Позднее украинский лидер сообщил, что направил главе представительства Европейского союза на Украине Мати Маасикасу заполненную первую часть анкеты-опросника. Десятого мая Киев передал вторую часть.
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