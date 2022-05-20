Украинские националисты оборудуют в домах около Лисичанска огневые точки
Армия ЛНР: украинские националисты оборудуют в домах около Лисичанска огневые точки
Бойцы украинского батальона "Донбасс" возле города Лисичанск. Архивное фото
ЛУГАНСК, 20 мая - РИА Новости. Народная милиция Луганской народной республики заявила, что в поселке Синецкий около Лисичанска украинские националисты выгоняют жителей из домов, оборудуя в них огневые точки.
"По данным нашей разведки, в поселке Синецкий в районе населенного пункта Лисичанск националистические формирования Украины насильно выгоняют мирных жителей из собственных домов, оборудуя в них огневые точки", - говорится в сообщении Народной милиции, опубликованном в ее Telegram-канале.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.