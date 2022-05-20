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Украинские националисты оборудуют в домах около Лисичанска огневые точки - РИА Новости, 20.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220520/ukraina-1789657229.html
Украинские националисты оборудуют в домах около Лисичанска огневые точки
Украинские националисты оборудуют в домах около Лисичанска огневые точки - РИА Новости, 20.05.2022
Украинские националисты оборудуют в домах около Лисичанска огневые точки
Народная милиция Луганской народной республики заявила, что в поселке Синецкий около Лисичанска украинские националисты выгоняют жителей из домов, оборудуя в... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T10:21
2022-05-20T10:21
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
луганская народная республика
лисичанск
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 20 мая - РИА Новости. Народная милиция Луганской народной республики заявила, что в поселке Синецкий около Лисичанска украинские националисты выгоняют жителей из домов, оборудуя в них огневые точки.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220519/okruzhenie-1789403657.html
украина
луганская народная республика
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в мире, украина, вооруженные силы украины, луганская народная республика, лисичанск, ситуация в днр и лнр
10:21 20.05.2022
 
Украинские националисты оборудуют в домах около Лисичанска огневые точки

Армия ЛНР: украинские националисты оборудуют в домах около Лисичанска огневые точки

© AFP 2022 / Anatolii BoikoБойцы украинского батальона "Донбасс" возле города Лисичанск
Бойцы украинского батальона Донбасс возле города Лисичанск - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
© AFP 2022 / Anatolii Boiko
Бойцы украинского батальона "Донбасс" возле города Лисичанск. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 20 мая - РИА Новости. Народная милиция Луганской народной республики заявила, что в поселке Синецкий около Лисичанска украинские националисты выгоняют жителей из домов, оборудуя в них огневые точки.
"По данным нашей разведки, в поселке Синецкий в районе населенного пункта Лисичанск националистические формирования Украины насильно выгоняют мирных жителей из собственных домов, оборудуя в них огневые точки", - говорится в сообщении Народной милиции, опубликованном в ее Telegram-канале.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Военнослужащие армии Украины - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
Вчера, 11:13Специальная военная операция на Украине
Около двух тысяч украинских силовиков попали в окружение под Лисичанском
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВооруженные силы УкраиныЛуганская Народная РеспубликаЛисичанскСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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