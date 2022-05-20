https://ria.ru/20220520/ukraina-1789657229.html

Украинские националисты оборудуют в домах около Лисичанска огневые точки

Украинские националисты оборудуют в домах около Лисичанска огневые точки - РИА Новости, 20.05.2022

Украинские националисты оборудуют в домах около Лисичанска огневые точки

Народная милиция Луганской народной республики заявила, что в поселке Синецкий около Лисичанска украинские националисты выгоняют жителей из домов, оборудуя в... РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T10:21

2022-05-20T10:21

2022-05-20T10:21

специальная военная операция на украине

в мире

украина

вооруженные силы украины

луганская народная республика

лисичанск

ситуация в днр и лнр

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ЛУГАНСК, 20 мая - РИА Новости. Народная милиция Луганской народной республики заявила, что в поселке Синецкий около Лисичанска украинские националисты выгоняют жителей из домов, оборудуя в них огневые точки.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220519/okruzhenie-1789403657.html

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луганская народная республика

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Кирилл Волков

в мире, украина, вооруженные силы украины, луганская народная республика, лисичанск, ситуация в днр и лнр