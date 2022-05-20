10:07 20.05.2022 (обновлено: 10:14 20.05.2022)
Украинские националисты минируют мост между Лисичанском и Северодонецком
Армия ЛНР: украинские националисты минируют мост между Лисичанском и Северодонецком
Указатель на въезде в Лисичанск. Архивное фото
ЛУГАНСК, 20 мая - РИА Новости. Народная милиция Луганской народной Республики сообщила, что украинские националистические подразделения проводят минирование моста, который соединяет Лисичанск и Северодонецк.
"Украинские националистические подразделения проводят минирование моста, который соединяет н.п. Лисичанск и Северодонецк, что в очередной раз доказывает приверженность украинских войск тактике "выжженной земли", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.