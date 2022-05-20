https://ria.ru/20220520/ukraina-1789653966.html

Украинские националисты минируют мост между Лисичанском и Северодонецком

Украинские националисты минируют мост между Лисичанском и Северодонецком - РИА Новости, 20.05.2022

Украинские националисты минируют мост между Лисичанском и Северодонецком

Народная милиция Луганской народной Республики сообщила, что украинские националистические подразделения проводят минирование моста, который соединяет Лисичанск РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T10:07

2022-05-20T10:07

2022-05-20T10:14

специальная военная операция на украине

в мире

украина

луганская народная республика

вооруженные силы украины

северодонецк

лисичанск

ситуация в днр и лнр

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ЛУГАНСК, 20 мая - РИА Новости. Народная милиция Луганской народной Республики сообщила, что украинские националистические подразделения проводят минирование моста, который соединяет Лисичанск и Северодонецк.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220305/ukraina-1776667511.html

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луганская народная республика

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лисичанск

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Кирилл Волков

в мире, украина, луганская народная республика, вооруженные силы украины, северодонецк, лисичанск, ситуация в днр и лнр