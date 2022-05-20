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Россию не пригласили на церемонию памяти жертв атомной бомбардировки
Россию не пригласили на церемонию памяти жертв атомной бомбардировки - РИА Новости, 20.05.2022
Россию не пригласили на церемонию памяти жертв атомной бомбардировки
Хиросима решила не посылать приглашения на церемонию, посвященную 77-летию годовщины атомной бомбардировки города, президента России и российского посла,... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T18:18
2022-05-20T18:18
2022-05-20T18:18
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ТОКИО, 20 мая – РИА Новости. Хиросима решила не посылать приглашения на церемонию, посвященную 77-летию годовщины атомной бомбардировки города, президента России и российского посла, сообщило агентство Киодо.Обычно на церемонию приглашаются лидеры ядерных держав и послы всех стран. В этом году, по признанию одного из организаторов от мэрии, были планы послать приглашение российскому президенту, но по настоянию правительства решили этого не делать. Приглашение не получит также и посол Белоруссии."Это повод призвать к миру, но если от других стран последуют протесты, то будет уже не до молитв. Когда ситуация улучшится, приглашения будут посланы", - приводит агентство слова ответственного сотрудника муниципалитета.В этом году в церемонии, которая пройдет в 77-ю годовщину атомной бомбардировки города 6 августа, примут участие 3550 приглашенных гостей.
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в мире, белоруссия, россия, япония
Россию не пригласили на церемонию памяти жертв атомной бомбардировки
Япония не пригласила Россию на церемонию памяти жертв атомной бомбардировки