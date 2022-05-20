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Евросоюз выделил Украине транш в размере 600 миллионов евро
Евросоюз выделил Украине транш в размере 600 миллионов евро - РИА Новости, 20.05.2022
Евросоюз выделил Украине транш в размере 600 миллионов евро
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз выделил Украине очередной транш в размере 600 миллионов евро в рамках макрофинансовой... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T12:05
2022-05-20T12:05
2022-05-20T12:14
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евросоюз
европа
урсула фон дер ляйен
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БРЮССЕЛЬ, 20 мая - РИА Новости. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз выделил Украине очередной транш в размере 600 миллионов евро в рамках макрофинансовой помощи."Сегодня мы выделили новый транш макрофинансовой помощи Украине в размере 600 миллионов евро", - сообщила фон дер Ляйен в Twitter.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, евросоюз, европа, урсула фон дер ляйен
12:05 20.05.2022 (обновлено: 12:14 20.05.2022)
Евросоюз выделил Украине транш в размере 600 миллионов евро
ЕС выделил Украине транш в размере 600 миллионов евро в рамках макрофинансовой помощи