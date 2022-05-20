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Евросоюз выделил Украине транш в размере 600 миллионов евро

Евросоюз выделил Украине транш в размере 600 миллионов евро - РИА Новости, 20.05.2022

Евросоюз выделил Украине транш в размере 600 миллионов евро

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз выделил Украине очередной транш в размере 600 миллионов евро в рамках макрофинансовой... РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T12:05

2022-05-20T12:05

2022-05-20T12:14

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европа

урсула фон дер ляйен

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БРЮССЕЛЬ, 20 мая - РИА Новости. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз выделил Украине очередной транш в размере 600 миллионов евро в рамках макрофинансовой помощи."Сегодня мы выделили новый транш макрофинансовой помощи Украине в размере 600 миллионов евро", - сообщила фон дер Ляйен в Twitter.

https://ria.ru/20220520/ukraina-1789679640.html

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Владимир Лаврентьев

в мире, украина, евросоюз, европа, урсула фон дер ляйен