https://ria.ru/20220520/svalka-1789657978.html

В Елецком районе Липецкой области планируют рекультивировать свалку

В Елецком районе Липецкой области планируют рекультивировать свалку - РИА Новости, 20.05.2022

В Елецком районе Липецкой области планируют рекультивировать свалку

Проект рекультивации Нижневоргольской свалки в Елецком районе Липецкой области получил положительное заключение государственной экологической экспертизы, что... РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T10:25

2022-05-20T10:25

2022-05-20T10:25

липецкая область

игорь артамонов

мусор

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ЛИПЕЦК, 20 мая – РИА Новости. Проект рекультивации Нижневоргольской свалки в Елецком районе Липецкой области получил положительное заключение государственной экологической экспертизы, что является обязательным условием для получения финансирования в Минприроды России, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, липецкие экологи уже готовят документы, и если заявку одобрят, то сразу после поступления средств начнутся работы.Артамонов отметил, что ликвидация Нижневоргольской свалки позволит очистить 21,6 гектара от 889 тысяч кубических метров мусора и улучшить качество жизни более 100 тысяч человек."Качество жизни населения во многом зависит от экологического и санитарного состояния населённых пунктов. В этом направлении мы ведём комплексную работу, и она будет продолжена", – сказал Артамонов.

https://ria.ru/20220517/blagoustroystvo-1788993274.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов, мусор