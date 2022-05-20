https://ria.ru/20220520/svalka-1789657978.html
В Елецком районе Липецкой области планируют рекультивировать свалку
В Елецком районе Липецкой области планируют рекультивировать свалку - РИА Новости, 20.05.2022
В Елецком районе Липецкой области планируют рекультивировать свалку
Проект рекультивации Нижневоргольской свалки в Елецком районе Липецкой области получил положительное заключение государственной экологической экспертизы, что... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T10:25
2022-05-20T10:25
2022-05-20T10:25
липецкая область
игорь артамонов
мусор
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1d/1572173060_0:19:1001:582_1920x0_80_0_0_2677dac98b1d10312c546664a51cf58e.jpg
ЛИПЕЦК, 20 мая – РИА Новости. Проект рекультивации Нижневоргольской свалки в Елецком районе Липецкой области получил положительное заключение государственной экологической экспертизы, что является обязательным условием для получения финансирования в Минприроды России, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, липецкие экологи уже готовят документы, и если заявку одобрят, то сразу после поступления средств начнутся работы.Артамонов отметил, что ликвидация Нижневоргольской свалки позволит очистить 21,6 гектара от 889 тысяч кубических метров мусора и улучшить качество жизни более 100 тысяч человек."Качество жизни населения во многом зависит от экологического и санитарного состояния населённых пунктов. В этом направлении мы ведём комплексную работу, и она будет продолжена", – сказал Артамонов.
https://ria.ru/20220517/blagoustroystvo-1788993274.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1d/1572173060_54:0:943:667_1920x0_80_0_0_06627aa0a4662664db405cf51dd1cd0f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь артамонов, мусор
ЛИПЕЦК, 20 мая – РИА Новости
. Проект рекультивации Нижневоргольской свалки в Елецком районе Липецкой области получил положительное заключение государственной экологической экспертизы, что является обязательным условием для получения финансирования в Минприроды России, сообщил глава региона Игорь Артамонов
.
По его словам, липецкие экологи уже готовят документы, и если заявку одобрят, то сразу после поступления средств начнутся работы.
Артамонов отметил, что ликвидация Нижневоргольской свалки позволит очистить 21,6 гектара от 889 тысяч кубических метров мусора и улучшить качество жизни более 100 тысяч человек.
"Качество жизни населения во многом зависит от экологического и санитарного состояния населённых пунктов. В этом направлении мы ведём комплексную работу, и она будет продолжена", – сказал Артамонов.