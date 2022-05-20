https://ria.ru/20220520/stroitelstvo-1789721540.html

Памятный камень заложен на строительстве соборной мечети Казани

Памятный камень заложен на строительстве соборной мечети Казани - РИА Новости, 20.05.2022

Памятный камень заложен на строительстве соборной мечети Казани

Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин и президент Татарстана Рустам Минниханов в пятницу приняли участие в торжественной церемонии установки РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T14:09

2022-05-20T14:09

2022-05-20T14:45

республика татарстан

россия

казань

минтимер шаймиев

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КАЗАНЬ, 20 мая – РИА Новости. Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин и президент Татарстана Рустам Минниханов в пятницу приняли участие в торжественной церемонии установки памятного камня на месте строительства соборной мечети Казани, передает корреспондент РИА Новости.Строительство комплекса соборной мечети Казани включено в федеральный план основных мероприятий по подготовке и проведению празднования в 2022 году 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией. Федеральный оргкомитет возглавляет Хуснуллин."В 922 году предки татар сделали исторический выбор, присоединившись к одной из мировых религий – к исламу. Это послужило мощным импульсом для их культурного, экономического и политического развития. Мы встречаемся в непростых условиях внешнеполитического давления, но единство наших граждан, общие нравственные идеалы, закрепленные в религиозных писаниях, и сегодня объединяют наше общество", - сказал Хуснуллин на торжественной церемонии.Он напомнил: президент страны Владимир Путин не раз отмечал, что мусульмане России всегда с уважением относятся к традициям и обычаям предков, сохраняют твердую приверженность высоким идеалам патриотизма и справедливости.По словам президента Татарстана, в истории есть несколько примеров, когда строительство мечетей знаменовало поворотные моменты в жизни татарского народа. Один из них – разрешение на строительство каменной мечети в Казани, которое дала в 1767 году Екатерина II. Сегодня это старейшая действующая мечеть в Казани. Другой такой момент – начало строительства мечети Кул Шариф в Казанском кремле в 1990-е годы по инициативе первого президента республики Минтимера Шаймиева.Соборная мечеть расположится на берегу реки Казанки напротив стен Казанского кремля и сможет принять одновременно не менее 10 тысяч человек. В основание мечети планируется заложить древние камни, привезенные из Болгара, с места принятия ислама. 1 апреля был объявлен открытый международный конкурс на разработку эскизного проекта и архитектурной концепции мечети и прилегающей территории. Итоги конкурса предполагается огласить через три месяца, в канун праздника Курбан-байрам. Строительные работы планируется начать осенью этого года.Заказчиком строительства соборной мечети выступит Республиканский фонд содействия духовно-нравственному развитию общества "Игелек – Доброта", наблюдательный совет которого возглавляет президент Татарстана, генеральным подрядчиком – ООО "Евростройхолдинг+" (данная компания работала над воссозданием собора Казанской иконы Божьей Матери).

https://ria.ru/20220520/zasedanie-1789670296.html

https://ria.ru/20220520/khusnullin-1789669439.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, казань, минтимер шаймиев