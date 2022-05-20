https://ria.ru/20220520/sterlyad-1789687113.html

В Тверской области в Волгу выпустили 10 тысяч штук молоди стерляди

В Тверской области в Волгу выпустили 10 тысяч штук молоди стерляди - РИА Новости, 20.05.2022

В Тверской области в Волгу выпустили 10 тысяч штук молоди стерляди

В городе Конаково Тверской области в преддверии Дня Волги, который отмечается в пятницу, 20 мая, в Волгу выпущены 10 тысяч штук молоди стерляди, сообщает... РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T12:30

2022-05-20T12:30

2022-05-20T12:30

тверская область

федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)

игорь руденя

тверская область

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ТВЕРЬ, 20 мая – РИА Новости. В городе Конаково Тверской области в преддверии Дня Волги, который отмечается в пятницу, 20 мая, в Волгу выпущены 10 тысяч штук молоди стерляди, сообщает пресс-служба регионального правительства."Такие мероприятия становятся традиционными. При поддержке Росрыболовства, Верхневолжской природоохранной прокуратуры на территории региона проведено уже более 40 выпусков молоди рыб. А когда это делается совместно с нашими жителями, молодежью, то прививается культура бережного отношения к природным богатствам", - сказал губернатор региона Игорь Руденя, принявший участие в мероприятии.Стерлядь является ценным видом рыб, обитающих в водных объектах Тверской области. Еще в начале XX века стерлядь была промысловой рыбой региона. Однако в связи с увеличением антропогенной нагрузки стерлядь включена в Красную Книгу Тверской области.За прошедшие пять лет в зоне ответственности Московско-Окского территориального управления Росрыболовства в границах Тверской, Московской, Ярославской, Вологодской, Ивановской, Костромской и Нижегородской областях в Волгу выпущено 21,5 миллиона молоди стерляди, сазана, толстолобика. Из них более 12 миллионов – в границах Тверской области.Ежегодно зарыбление осуществляется на девяти водных объектах региона, в том числе на Верхневолжском, Вазузском, Вышневолоцком, Иваньковском, Рыбинском и Угличском водохранилищах, озере Селигер.В 2021 году в естественную среду обитания выпущено 4,5 миллионов экземпляров различных видов молоди рыб. В 2022 году запланирован выпуск еще 4,5 миллионов единиц, в том числе свыше 1 миллиона экземпляров стерляди.

https://ria.ru/20220506/rudenya-1787143067.html

тверская область

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство), игорь руденя, тверская область