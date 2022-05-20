https://ria.ru/20220520/ssha-1789845927.html

США считают, что время для новых контактов Блинкена и Лаврова еще не пришло

США считают, что время для новых контактов Блинкена и Лаврова еще не пришло - РИА Новости, 20.05.2022

США считают, что время для новых контактов Блинкена и Лаврова еще не пришло

США считают, что время для новых контактов с Россией на уровне глав дипломатических ведомств еще не настало, заявил в пятницу официальный представитель... РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T21:38

2022-05-20T21:38

2022-05-20T21:38

в мире

энтони блинкен

сергей лавров

сша

россия

украина

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ВАШИНГТОН, 20 мая - РИА Новости. США считают, что время для новых контактов с Россией на уровне глав дипломатических ведомств еще не настало, заявил в пятницу официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.В последний раз госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел России Сергей Лавров разговаривали 12 февраля - до начала российской спецоперации на Украине."Мы считаем, что сейчас не время для контактов между госсекретарем Блинкеном и министром Лавровым, ровно как и для других контактов между представителями госдепартамента и их российскими коллегами", - сказал Прайс в ходе брифинга.США уже неоднократно заявляли на официальном уровне, что считают проведение новой беседы на уровне глав дипведомств неконструктивным в текущих обстоятельствах. Между тем, на минувшей неделе впервые за почти три месяца телефонный разговор провели главы оборонных ведомств двух стран.В настоящее время, как отмечали в Вашингтоне, каналы связи между двумя странами существенно ограничены из-за сложностей в работе дипломатических миссий России и США.

https://ria.ru/20220519/golod-1789611039.html

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в мире, энтони блинкен, сергей лавров, сша, россия, украина