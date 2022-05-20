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В США предложили укреплять границы за счет замороженных российских активов

В США предложили укреплять границы за счет замороженных российских активов - РИА Новости, 20.05.2022

В США предложили укреплять границы за счет замороженных российских активов

Американский сенатор Билл Кэссиди внес в конгресс законопроект об использовании конфискованных российских активов для укрепления южных границ США, передает RT. РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T11:23

2022-05-20T11:23

2022-05-20T11:36

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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Американский сенатор Билл Кэссиди внес в конгресс законопроект об использовании конфискованных российских активов для укрепления южных границ США, передает RT.По словам Кэссиди, следует забрать имущество россиян и российских организаций, попавших под американские санкции, и направить их на эти цели.Как считает сенатор, обеспечение безопасности США "всегда должно быть главным приоритетом".Накануне сенат США утвердил новый пакет помощи Украине на рекордные 40 миллиардов долларов, отправив законопроект на подпись президенту Джо Байдену.Ранее глава Минфина США Джанет Йеллен заявила, что американские законы не позволяют конфисковать арестованное российское имущество в пользу Украины.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Многие страны объявили о заморозке российских активов. По словам министра финансов Антона Силуанова, это около 300 миллиардов долларов — примерно половина золотовалютных резервов России. В США и Евросоюзе призывают изъять эти средства и направить их Украине.В Кремле такие меры считают экономической войной, подобной которой еще не было. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, идея передать Киеву замороженные российские активы будет прямым воровством. Заместитель министра иностранных дел Александр Грушко назвал такой шаг беззаконием, отметив, что он повлияет на всю мировую финансовую систему и дорого обойдется самим западным странам.

https://ria.ru/20220519/sanktsii-1789367808.html

https://ria.ru/20220513/ukraina-1788166881.html

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

джо байден, джанет йеллен, антон силуанов, москва, украина, сша, министерство финансов сша, в мире, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии