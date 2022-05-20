https://ria.ru/20220520/spetsoperatsiya-1789798879.html

В Орловской области пострадавшим в спецоперации выплатят 500 тысяч рублей

В Орловской области пострадавшим в спецоперации выплатят 500 тысяч рублей - РИА Новости, 20.05.2022

В Орловской области пострадавшим в спецоперации выплатят 500 тысяч рублей

Пострадавшие в ходе спецоперации военнослужащие и жители Орловской области, проходящие службу в войсках Росгвардии, получат дополнительную выплату в размере 500 РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T17:46

2022-05-20T17:46

2022-05-20T17:46

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

луганская народная республика

украина

вооруженные силы рф

россия

орловская область

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БРЯНСК, 20 мая – РИА Новости. Пострадавшие в ходе спецоперации военнослужащие и жители Орловской области, проходящие службу в войсках Росгвардии, получат дополнительную выплату в размере 500 тысяч рублей, следует из указа главы региона."Осуществить за счет средств областного бюджета предоставление дополнительной меры социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты… в размере 500 000 рублей", - говорится в документе.В соответствии с указом региональная выплата будут назначена в случае ранения, травмы, контузии.Указ "О дополнительной мере социальной поддержки военнослужащих, лиц, проходящих службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имеющих специальное звание полиции, принимающих участие в специальной военной операции на территориях Донецкой народной республики, Луганской народной республики и Украины, проживающих на территории Орловской области" опубликован на сайте регионального правительства.

https://ria.ru/20220516/gosnagrady-1788712412.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

украина

россия

орловская область

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донецкая народная республика, луганская народная республика, украина, вооруженные силы рф, россия, орловская область