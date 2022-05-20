https://ria.ru/20220520/spch-1789824754.html

СПЧ сообщил о передаче в ОБСЕ материалов о преступлениях ВСУ

СПЧ сообщил о передаче в ОБСЕ материалов о преступлениях ВСУ - РИА Новости, 20.05.2022

СПЧ сообщил о передаче в ОБСЕ материалов о преступлениях ВСУ

Член Общественной палаты РФ передал ОБСЕ материалы СПЧ о преступлениях ВСУ и нацбатальонов против мирного населения на Украине, сообщили в пресс-службе Совета... РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T19:20

2022-05-20T19:20

2022-05-20T19:20

специальная военная операция на украине

россия

украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

обсе

в мире

совет по правам человека при президенте рф (спч)

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Член Общественной палаты РФ передал ОБСЕ материалы СПЧ о преступлениях ВСУ и нацбатальонов против мирного населения на Украине, сообщили в пресс-службе Совета по правам человека.По данным Рыбальченко, отстранение представителей РФ организаторы объяснили тем, что к совещанию не могут быть допущены "лица или организации, которые прибегают к насилию либо публично оправдывают терроризм или применение насилия"."На этом возмутительном и абсурдном основании российских общественников отстранили от участия в мероприятии", - заявил Рыбальченко.Во время совещания он рассказал о том, что российские общественники занимаются гуманитарной поддержкой беженцев и сбором информации о фактах нарушения прав человека на Украине."Рыбальченко передал подборки материалов СПЧ со свидетельствами о преступлениях ВСУ и нацбатальонов против гражданского населения и предложил приобщить их к итоговым документам совещания", - сообщили в СПЧ.Совет рассылает материалы в международные организации, зарубежные посольства, персонально политикам, дипломатам, журналистам и общественникам. Ранее за рубеж советом была направлена пятая часть документов.

https://ria.ru/20220519/dnr-1789467993.html

https://ria.ru/20220514/evropa-1788421238.html

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Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр, обсе, в мире, совет по правам человека при президенте рф (спч)