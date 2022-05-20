СПЧ сообщил о передаче в ОБСЕ материалов о преступлениях ВСУ
СПЧ сообщил о передаче в ОБСЕ материалов о преступлениях ВСУ против мирных жителей
© AP Photo / Vadim GhirdaВоеннослужащие ВСУ
© AP Photo / Vadim Ghirda
Военнослужащие ВСУ. Архивное фото
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Член Общественной палаты РФ передал ОБСЕ материалы СПЧ о преступлениях ВСУ и нацбатальонов против мирного населения на Украине, сообщили в пресс-службе Совета по правам человека.
"Член Общественной палаты РФ Сергей Рыбальченко оказался единственным из российской делегации, кому удалось выступить на совещании в ОБСЕ. Остальным коллегам в посещении этого мероприятия в Вене 16-17 мая было отказано", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СПЧ.
По данным Рыбальченко, отстранение представителей РФ организаторы объяснили тем, что к совещанию не могут быть допущены "лица или организации, которые прибегают к насилию либо публично оправдывают терроризм или применение насилия".
"На этом возмутительном и абсурдном основании российских общественников отстранили от участия в мероприятии", - заявил Рыбальченко.
Во время совещания он рассказал о том, что российские общественники занимаются гуманитарной поддержкой беженцев и сбором информации о фактах нарушения прав человека на Украине.
"Рыбальченко передал подборки материалов СПЧ со свидетельствами о преступлениях ВСУ и нацбатальонов против гражданского населения и предложил приобщить их к итоговым документам совещания", - сообщили в СПЧ.
Совет рассылает материалы в международные организации, зарубежные посольства, персонально политикам, дипломатам, журналистам и общественникам. Ранее за рубеж советом была направлена пятая часть документов.
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