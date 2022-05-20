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СПЧ сообщил о передаче в ОБСЕ материалов о преступлениях ВСУ - РИА Новости, 20.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220520/spch-1789824754.html
СПЧ сообщил о передаче в ОБСЕ материалов о преступлениях ВСУ
СПЧ сообщил о передаче в ОБСЕ материалов о преступлениях ВСУ - РИА Новости, 20.05.2022
СПЧ сообщил о передаче в ОБСЕ материалов о преступлениях ВСУ
Член Общественной палаты РФ передал ОБСЕ материалы СПЧ о преступлениях ВСУ и нацбатальонов против мирного населения на Украине, сообщили в пресс-службе Совета... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T19:20
2022-05-20T19:20
специальная военная операция на украине
россия
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
обсе
в мире
совет по правам человека при президенте рф (спч)
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Член Общественной палаты РФ передал ОБСЕ материалы СПЧ о преступлениях ВСУ и нацбатальонов против мирного населения на Украине, сообщили в пресс-службе Совета по правам человека.По данным Рыбальченко, отстранение представителей РФ организаторы объяснили тем, что к совещанию не могут быть допущены "лица или организации, которые прибегают к насилию либо публично оправдывают терроризм или применение насилия"."На этом возмутительном и абсурдном основании российских общественников отстранили от участия в мероприятии", - заявил Рыбальченко.Во время совещания он рассказал о том, что российские общественники занимаются гуманитарной поддержкой беженцев и сбором информации о фактах нарушения прав человека на Украине."Рыбальченко передал подборки материалов СПЧ со свидетельствами о преступлениях ВСУ и нацбатальонов против гражданского населения и предложил приобщить их к итоговым документам совещания", - сообщили в СПЧ.Совет рассылает материалы в международные организации, зарубежные посольства, персонально политикам, дипломатам, журналистам и общественникам. Ранее за рубеж советом была направлена пятая часть документов.
https://ria.ru/20220519/dnr-1789467993.html
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россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр, обсе, в мире, совет по правам человека при президенте рф (спч)
19:20 20.05.2022
 
СПЧ сообщил о передаче в ОБСЕ материалов о преступлениях ВСУ

СПЧ сообщил о передаче в ОБСЕ материалов о преступлениях ВСУ против мирных жителей

© AP Photo / Vadim GhirdaВоеннослужащие ВСУ
Военнослужащие ВСУ - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
© AP Photo / Vadim Ghirda
Военнослужащие ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Член Общественной палаты РФ передал ОБСЕ материалы СПЧ о преступлениях ВСУ и нацбатальонов против мирного населения на Украине, сообщили в пресс-службе Совета по правам человека.
"Член Общественной палаты РФ Сергей Рыбальченко оказался единственным из российской делегации, кому удалось выступить на совещании в ОБСЕ. Остальным коллегам в посещении этого мероприятия в Вене 16-17 мая было отказано", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СПЧ.
По данным Рыбальченко, отстранение представителей РФ организаторы объяснили тем, что к совещанию не могут быть допущены "лица или организации, которые прибегают к насилию либо публично оправдывают терроризм или применение насилия".
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"На этом возмутительном и абсурдном основании российских общественников отстранили от участия в мероприятии", - заявил Рыбальченко.
Во время совещания он рассказал о том, что российские общественники занимаются гуманитарной поддержкой беженцев и сбором информации о фактах нарушения прав человека на Украине.
"Рыбальченко передал подборки материалов СПЧ со свидетельствами о преступлениях ВСУ и нацбатальонов против гражданского населения и предложил приобщить их к итоговым документам совещания", - сообщили в СПЧ.
Совет рассылает материалы в международные организации, зарубежные посольства, персонально политикам, дипломатам, журналистам и общественникам. Ранее за рубеж советом была направлена пятая часть документов.
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