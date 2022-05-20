https://ria.ru/20220520/soglashenie-1789755299.html

Советник Путина считает, что России нужно остаться в Парижском соглашении

Советник Путина считает, что России нужно остаться в Парижском соглашении - РИА Новости, 20.05.2022

Советник Путина считает, что России нужно остаться в Парижском соглашении

России однозначно не стоит выходить из Парижского соглашения по климату, заявил РИА Новости советник президента РФ по климату Руслан Эдельгериев. Ранее газета... РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T15:44

2022-05-20T15:44

2022-05-20T15:49

в мире

россия

франция

париж

руслан эдельгериев

глобальное потепление

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. России однозначно не стоит выходить из Парижского соглашения по климату, заявил РИА Новости советник президента РФ по климату Руслан Эдельгериев. Ранее газета "Известия" сообщила, что в Госдуме предложили прекратить участие России в Парижском соглашении."Нужно ли России выходить из Парижского соглашения? Однозначно нет. Изменение климата – общемировая проблема, решить которую можно лишь последовательными усилиями всех членов международного сообщества. Обратите внимание – последовательными. Это значит, что эта проблема не терпит метаний от одного подхода к другому, особенно когда на то нет весомых оснований", - сказал Эдельгериев. По его словам, все выгоды от участия в Парижском соглашении сохраняют свою силу и в нынешних условиях. Он также считает, что драйвер национальной климатической политики – забота о гражданах России, а не потакание мировым трендам."США до сих пор пытаются загладить вину из-за своего выхода из Парижского соглашения и вернуть образ ответственного государства. Также хочу напомнить и про отказ Вашингтона в 2001 году ратифицировать Киотский протокол, что подорвало усилия, предпринятые в рамках многолетних переговоров, и показало непоследовательность американской политики", - добавил Эдельгериев.Советник президента считает, что после выхода из Парижского соглашения в 2020 году и возвращения в него в 2021 году США так и не удалось доказать свою приверженность сохранению планеты. "Мы что, тоже хотим на десятилетия вперед закрепить за собой звание климатически безответственной державы? Зачем повторять чужие ошибки?" - сказал Эдельгериев."Сторонники выхода из Парижского соглашения не предлагают разумной замены имеющимся многосторонним договоренностям. Такой замены, которая показала бы, что мы подлинно поддерживаем усилия по борьбе с изменением климата", - подчеркнул он.По его словам, выход из Соглашения без четкого обоснования будет восприниматься либо как отрицание самой проблемы изменения климата, либо как нежелание что-либо делать по этому поводу и стремление переложить ответственность на других."Это крайне непоследовательно и подорвет усилия нашего государства на данном направлении, предпринятые за последние годы", - добавил советник президента.Парижское соглашение по климату было принято 12 декабря 2015 года по итогам 21-й конференции Рамочной конвенции об изменении климата (РКООНИК) в Париже. Документ подписали 175 стран, в том числе Россия. 23 сентября 2019 года премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о принятии Парижского соглашения по климату. Выработанное в Париже соглашение по климату впервые в истории объединило усилия всех мировых держав по сдерживанию климатических изменений.

https://ria.ru/20220520/klimat-1789409632.html

https://ria.ru/20220324/vesna-1779768160.html

https://ria.ru/20211101/merkel-1757288191.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, франция, париж, руслан эдельгериев, глобальное потепление