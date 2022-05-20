15:44 20.05.2022 (обновлено: 15:49 20.05.2022)
Советник Путина считает, что России нужно остаться в Парижском соглашении
Советник Путина Эдельгериев считает, что России нужно остаться в Парижском соглашении
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкСпециальный представитель президента РФ по вопросам изменения климата Руслан Эдельгериев
Специальный представитель президента РФ по вопросам изменения климата Руслан Эдельгериев. Архивное фото
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. России однозначно не стоит выходить из Парижского соглашения по климату, заявил РИА Новости советник президента РФ по климату Руслан Эдельгериев. Ранее газета "Известия" сообщила, что в Госдуме предложили прекратить участие России в Парижском соглашении.
"Нужно ли России выходить из Парижского соглашения? Однозначно нет. Изменение климата – общемировая проблема, решить которую можно лишь последовательными усилиями всех членов международного сообщества. Обратите внимание – последовательными. Это значит, что эта проблема не терпит метаний от одного подхода к другому, особенно когда на то нет весомых оснований", - сказал Эдельгериев. По его словам, все выгоды от участия в Парижском соглашении сохраняют свою силу и в нынешних условиях. Он также считает, что драйвер национальной климатической политики – забота о гражданах России, а не потакание мировым трендам.
"США до сих пор пытаются загладить вину из-за своего выхода из Парижского соглашения и вернуть образ ответственного государства. Также хочу напомнить и про отказ Вашингтона в 2001 году ратифицировать Киотский протокол, что подорвало усилия, предпринятые в рамках многолетних переговоров, и показало непоследовательность американской политики", - добавил Эдельгериев.
Советник президента считает, что после выхода из Парижского соглашения в 2020 году и возвращения в него в 2021 году США так и не удалось доказать свою приверженность сохранению планеты. "Мы что, тоже хотим на десятилетия вперед закрепить за собой звание климатически безответственной державы? Зачем повторять чужие ошибки?" - сказал Эдельгериев.
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"Сторонники выхода из Парижского соглашения не предлагают разумной замены имеющимся многосторонним договоренностям. Такой замены, которая показала бы, что мы подлинно поддерживаем усилия по борьбе с изменением климата", - подчеркнул он.
По его словам, выход из Соглашения без четкого обоснования будет восприниматься либо как отрицание самой проблемы изменения климата, либо как нежелание что-либо делать по этому поводу и стремление переложить ответственность на других.
"Это крайне непоследовательно и подорвет усилия нашего государства на данном направлении, предпринятые за последние годы", - добавил советник президента.
По его словам, выход из Соглашения без четкого обоснования будет восприниматься либо как отрицание самой проблемы изменения климата, либо как нежелание что-либо делать по этому поводу и стремление переложить ответственность на других.
"Это крайне непоследовательно и подорвет усилия нашего государства на данном направлении, предпринятые за последние годы", - добавил советник президента.
Парижское соглашение по климату было принято 12 декабря 2015 года по итогам 21-й конференции Рамочной конвенции об изменении климата (РКООНИК) в Париже. Документ подписали 175 стран, в том числе Россия. 23 сентября 2019 года премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о принятии Парижского соглашения по климату. Выработанное в Париже соглашение по климату впервые в истории объединило усилия всех мировых держав по сдерживанию климатических изменений.
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