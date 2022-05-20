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СНГ доказало свою эффективность, заявил Мишустин - РИА Новости, 20.05.2022
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СНГ доказало свою эффективность, заявил Мишустин
СНГ доказало свою эффективность, заявил Мишустин - РИА Новости, 20.05.2022
СНГ доказало свою эффективность, заявил Мишустин
Россия придает больше значение дальнейшему развитию СНГ, интеграционное объединение доказало свою эффективность, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T14:19
2022-05-20T14:30
снг
россия
михаил мишустин
политика
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Россия придает больше значение дальнейшему развитию СНГ, интеграционное объединение доказало свою эффективность, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании совета глав правительств СНГ в пятницу."Хочу особо отметить, что РФ придает больше значение дальнейшему развитию СНГ. Наше интеграционное объединение доказало свою эффективность в качестве оптимальной площадки для принятия совместных решений по укреплению торгово-экономического, научно-технического, социального и гуманитарного сотрудничества в интересах граждан наших стран", - сказал Мишустин.Он отметил, что по итогам 2021 года укрепились торговые связи внутри СНГ."Товарооборот России со странами содружества вырос более чем на 30% и составил 96 миллиардов долларов", - заметил Мишустин.
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снг, россия, михаил мишустин, политика
14:19 20.05.2022 (обновлено: 14:30 20.05.2022)
 
СНГ доказало свою эффективность, заявил Мишустин

Премьер Мишустин: Россия придает большое значение развитию СНГ

© Фото : МПА СНГФлаги государств СНГ
Флаги государств СНГ - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
© Фото : МПА СНГ
Флаги государств СНГ . Архивное фото
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Россия придает больше значение дальнейшему развитию СНГ, интеграционное объединение доказало свою эффективность, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании совета глав правительств СНГ в пятницу.
"Хочу особо отметить, что РФ придает больше значение дальнейшему развитию СНГ. Наше интеграционное объединение доказало свою эффективность в качестве оптимальной площадки для принятия совместных решений по укреплению торгово-экономического, научно-технического, социального и гуманитарного сотрудничества в интересах граждан наших стран", - сказал Мишустин.
Он отметил, что по итогам 2021 года укрепились торговые связи внутри СНГ.
"Товарооборот России со странами содружества вырос более чем на 30% и составил 96 миллиардов долларов", - заметил Мишустин.
Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
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