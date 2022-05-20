https://ria.ru/20220520/sng-1789726739.html

СНГ доказало свою эффективность, заявил Мишустин

СНГ доказало свою эффективность, заявил Мишустин - РИА Новости, 20.05.2022

СНГ доказало свою эффективность, заявил Мишустин

Россия придает больше значение дальнейшему развитию СНГ, интеграционное объединение доказало свою эффективность, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на... РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T14:19

2022-05-20T14:19

2022-05-20T14:30

снг

россия

михаил мишустин

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/100035/85/1000358529_0:37:700:431_1920x0_80_0_0_412eb244fab9cf0efeefdae06e345632.jpg

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Россия придает больше значение дальнейшему развитию СНГ, интеграционное объединение доказало свою эффективность, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании совета глав правительств СНГ в пятницу."Хочу особо отметить, что РФ придает больше значение дальнейшему развитию СНГ. Наше интеграционное объединение доказало свою эффективность в качестве оптимальной площадки для принятия совместных решений по укреплению торгово-экономического, научно-технического, социального и гуманитарного сотрудничества в интересах граждан наших стран", - сказал Мишустин.Он отметил, что по итогам 2021 года укрепились торговые связи внутри СНГ."Товарооборот России со странами содружества вырос более чем на 30% и составил 96 миллиардов долларов", - заметил Мишустин.

https://ria.ru/20220520/valyuta-1789710447.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

снг, россия, михаил мишустин, политика