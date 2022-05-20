https://ria.ru/20220520/snegirevka-1789793502.html
Власти Снегиревки в Николаевской области Украины сбежали, оставив людей
Власти Снегиревки в Николаевской области Украины сбежали, оставив людей - РИА Новости, 20.05.2022
Власти Снегиревки в Николаевской области Украины сбежали, оставив людей
Все сотрудники администрации Снегиревки в Николаевской области сбежали, оставив людей без снабжения жить в подвалах под украинскими обстрелами, рассказали РИА... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T17:37
2022-05-20T17:37
2022-05-20T17:46
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СНЕГИРЕВКА (Николаевская область), 20 мая - РИА Новости. Все сотрудники администрации Снегиревки в Николаевской области сбежали, оставив людей без снабжения жить в подвалах под украинскими обстрелами, рассказали РИА Новости жители города.Украинские военные находятся в 5 километрах от Снегиревки. Со своих позиций они ежедневно ведут артиллерийские обстрелы по жилым кварталам, сильно повреждены здания школ и детских садов в центре города. Населенный пункт полностью отключен от энергоснабжения, в дома не подается вода.Оставшиеся горожане в основном живут в подвалах государственных и образовательных учреждений. Днем небольшими группами выходят набирать питьевую воду и за предметами первой необходимости, которые привозят российские военные.Российские военные подключили центральное водоснабжение города к своим электрогенераторам, обеспечив тем самым водой основные объекты в городе.Горожанам практически каждый день привозят воду, овощи, продукты питания и предметы личной гигиены. По словам жителей, уезжать им просто некуда, поэтому другого выбора, кроме как оставаться в Снегиревке и ночевать в подвалах, нет.
https://radiosputnik.ria.ru/20220508/raspad-1787471602.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жкх, россия, украина, армия россии
17:37 20.05.2022 (обновлено: 17:46 20.05.2022)
Власти Снегиревки в Николаевской области Украины сбежали, оставив людей
Власти Снегиревки в Николаевской области покинули город, оставив людей под обстрелами ВСУ
СНЕГИРЕВКА (Николаевская область), 20 мая - РИА Новости. Все сотрудники администрации Снегиревки в Николаевской области сбежали, оставив людей без снабжения жить в подвалах под украинскими обстрелами, рассказали РИА Новости жители города.
"К нам в дом прилетел снаряд. Дом разрушен, родители чудом остались живы. Так как у нас власти нету, все разбежались, обращаться нам не к кому", - рассказала одна из жительниц города.
Украинские военные находятся в 5 километрах от Снегиревки. Со своих позиций они ежедневно ведут артиллерийские обстрелы по жилым кварталам, сильно повреждены здания школ и детских садов в центре города. Населенный пункт полностью отключен от энергоснабжения, в дома не подается вода.
Оставшиеся горожане в основном живут в подвалах государственных и образовательных учреждений. Днем небольшими группами выходят набирать питьевую воду и за предметами первой необходимости, которые привозят российские военные.
Российские военные подключили центральное водоснабжение города к своим электрогенераторам, обеспечив тем самым водой основные объекты в городе.
"Вооруженных сил РФ
в жилом массиве города нет, все силы находятся за пределами Снегиревки, однако данный факт не мешает украинским силовикам вести огонь по домам жителей. Непонятно, зачем", - сказал РИА Новости один из российских военных, доставивший продовольствие жителям.
Горожанам практически каждый день привозят воду, овощи, продукты питания и предметы личной гигиены. По словам жителей, уезжать им просто некуда, поэтому другого выбора, кроме как оставаться в Снегиревке и ночевать в подвалах, нет.