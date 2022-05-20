https://ria.ru/20220520/snegirevka-1789793502.html

Власти Снегиревки в Николаевской области Украины сбежали, оставив людей

Власти Снегиревки в Николаевской области Украины сбежали, оставив людей - РИА Новости, 20.05.2022

Власти Снегиревки в Николаевской области Украины сбежали, оставив людей

Все сотрудники администрации Снегиревки в Николаевской области сбежали, оставив людей без снабжения жить в подвалах под украинскими обстрелами, рассказали РИА... РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T17:37

2022-05-20T17:37

2022-05-20T17:46

специальная военная операция на украине

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украина

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СНЕГИРЕВКА (Николаевская область), 20 мая - РИА Новости. Все сотрудники администрации Снегиревки в Николаевской области сбежали, оставив людей без снабжения жить в подвалах под украинскими обстрелами, рассказали РИА Новости жители города.Украинские военные находятся в 5 километрах от Снегиревки. Со своих позиций они ежедневно ведут артиллерийские обстрелы по жилым кварталам, сильно повреждены здания школ и детских садов в центре города. Населенный пункт полностью отключен от энергоснабжения, в дома не подается вода.Оставшиеся горожане в основном живут в подвалах государственных и образовательных учреждений. Днем небольшими группами выходят набирать питьевую воду и за предметами первой необходимости, которые привозят российские военные.Российские военные подключили центральное водоснабжение города к своим электрогенераторам, обеспечив тем самым водой основные объекты в городе.Горожанам практически каждый день привозят воду, овощи, продукты питания и предметы личной гигиены. По словам жителей, уезжать им просто некуда, поэтому другого выбора, кроме как оставаться в Снегиревке и ночевать в подвалах, нет.

https://radiosputnik.ria.ru/20220508/raspad-1787471602.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

жкх, россия, украина, армия россии