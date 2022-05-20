https://ria.ru/20220520/serbiya-1789688603.html

Против Сербии ведут гибридную войну из-за отказа от санкций, заявило МВД

Против Сербии ведут гибридную войну из-за отказа от санкций, заявило МВД - РИА Новости, 20.05.2022

Против Сербии ведут гибридную войну из-за отказа от санкций, заявило МВД

Глава МВД Александр Вулин заявил, что цель кампании "минирования" объектов в Сербии - заставить Белград ввести санкции против РФ. РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T12:35

2022-05-20T12:35

2022-05-20T12:35

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ана брнабич

александр вучич

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БЕЛГРАД, 20 мая – РИА Новости. Глава МВД Александр Вулин заявил, что цель кампании "минирования" объектов в Сербии - заставить Белград ввести санкции против РФ.В Сербии продолжается волна сообщений о взрывных устройствах на разных объектах: от школ и больниц до коммунальных узлов и редакций СМИ. Все противодиверсионные подразделения МВД Сербии в пятницу заняты проверкой школ, утром поступили сигналы о минировании более 134 учебных заведений в стране."Против Сербии ведется гибридная война. Нападение организовано и проводится с ясной целью - чтобы Сербия не принимала решения самостоятельно, но в страхе и под давлением. Каждое сообщение с угрозой начинается фразой - потому что вы не ввели санкции против России сделаем это и это", - цитирует МВД Сербии своего главу.Министр Вулин указал, что даже когда удается установить, откуда отправлено сообщение, трудно выявить конкретного автора, и привел пример сигнала с территории Гамбии, где "ясно, что никто не связан с Украиной".Сотрудники МВД, управления криминалистической полиции, прокуратуры по делам оргпреступности и других ведомств Сербии ранее установили местоположение 19 электронных адресов Gmail и одного адреса ProtonMail с которых поступали сигналы о взрывных устройствах на различных объектах в Сербии. Восемь таких угроз поступило из Польши, четыре из Гамбии, по две из Ирана и Нигерии и по одной из Украины, Словении и России.Сербское правоохранительное ведомство запросило через Европол и Интерпол обмен информацией с коллегами из Швеции, Литвы, Швейцарии, РФ и Венгрии, а также от компании Google.Министр внутренних дел Вулин заявил ранее, что проверка специалистами подобных сообщений, эвакуация граждан, потеря рабочих часов обходится государству в миллионы евро. Вулин, как и премьер Сербии Ана Брнабич, а также президент Александр Вучич считает, что против Сербии ведется гибридная война, потому что Белград не поддерживает санкции Запада против России.Президент Сербии заявлял, что сигналы о взрывных устройствах в самолетах авиакомпании Air Serbia на маршруте в Россию регулярно отправляют иностранные спецслужбы с территории Украины и одного государства ЕС.

https://ria.ru/20220505/gaz-1787010779.html

https://ria.ru/20220517/gaz-1789027818.html

https://ria.ru/20220506/vuchich-1787321977.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

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