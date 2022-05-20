https://ria.ru/20220520/sanktsii-1789713535.html
Санкции Запада нелегитимны и не позволяют ему достичь целей, заявил Лавров
Санкции Запада нелегитимны и не позволяют ему достичь целей, заявил Лавров - РИА Новости, 20.05.2022
Санкции Запада нелегитимны и не позволяют ему достичь целей, заявил Лавров
Нелегитимные западные санкции не способствуют достижению преследуемых ими же целей, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T13:39
2022-05-20T13:39
2022-05-20T13:50
санкции в отношении россии
в мире
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/19/1780047807_0:0:2977:1676_1920x0_80_0_0_ef0d94990d9aba46eadaba7238c11610.jpg
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Нелегитимные западные санкции не способствуют достижению преследуемых ими же целей, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Мы знаем, что такое санкции не понаслышке, и можем с уверенностью сказать, что они не помогают достичь тех целей, о которых заявляют организаторы подобного нелегитимного санкционного давления", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров со своим малийским коллегой Абдулайем Диопом.
https://ria.ru/20220404/sanktsii-1781769705.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/19/1780047807_107:0:2836:2047_1920x0_80_0_0_213b610608d1d78c657064600d568b5c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкции в отношении россии, в мире, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров
13:39 20.05.2022 (обновлено: 13:50 20.05.2022)
Санкции Запада нелегитимны и не позволяют ему достичь целей, заявил Лавров
Глава МИД Лавров: санкции Запада нелегитимны и не позволяют ему достичь целей