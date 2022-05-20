https://ria.ru/20220520/sanktsii-1789713535.html

Санкции Запада нелегитимны и не позволяют ему достичь целей, заявил Лавров

Санкции Запада нелегитимны и не позволяют ему достичь целей, заявил Лавров - РИА Новости, 20.05.2022

Санкции Запада нелегитимны и не позволяют ему достичь целей, заявил Лавров

Нелегитимные западные санкции не способствуют достижению преследуемых ими же целей, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T13:39

2022-05-20T13:39

2022-05-20T13:50

санкции в отношении россии

в мире

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Нелегитимные западные санкции не способствуют достижению преследуемых ими же целей, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Мы знаем, что такое санкции не понаслышке, и можем с уверенностью сказать, что они не помогают достичь тех целей, о которых заявляют организаторы подобного нелегитимного санкционного давления", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров со своим малийским коллегой Абдулайем Диопом.

https://ria.ru/20220404/sanktsii-1781769705.html

россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

санкции в отношении россии, в мире, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров