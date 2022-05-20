https://ria.ru/20220520/russkie-1789687606.html
Мединский обратил внимание на призыв главы офиса Зеленского о дерусификации
Мединский обратил внимание на призыв главы офиса Зеленского о дерусификации - РИА Новости, 20.05.2022
Мединский обратил внимание на призыв главы офиса Зеленского о дерусификации
Помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах с Киевом Владимир Мединский обратил внимание на слова советника главы офиса Владимира... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T12:31
2022-05-20T12:31
2022-05-20T12:35
специальная военная операция на украине
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харьковская область
telegram (приложение)
владимир мединский
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах с Киевом Владимир Мединский обратил внимание на слова советника главы офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка, который призвал забыть слово "русские" - как в Харькове, так в Донецке и в Луганске.Подоляк в интервью украинского общенационального телеканала ICTV заявил, что он "за то, чтобы в Харьковской области вообще забыли слово "русские", как и "в Луганской и Донецкой областях"."Обращаю внимание: это говорит не просто главный официальный спикер Киева и "всея Украины" (в России даже нет аналогов его функции со "сверхполномочиями" по информполитике), но и назначенный Указом В.Зеленского член "группы переговорщиков" по подготовке договора об урегулировании ситуации на Украине. Без комментариев", - написал Мединский в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20220518/zemli-1789308391.html
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РИА Новости
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в мире, россия, киев, харьковская область, telegram (приложение), владимир мединский
12:31 20.05.2022 (обновлено: 12:35 20.05.2022)
Мединский обратил внимание на призыв главы офиса Зеленского о дерусификации
Мединский обратил внимание на призыв главы офиса Зеленского забыть слово "русские"