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"Аэрофлот" открывает регулярные рейсы в Анадырь - РИА Новости, 20.05.2022
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"Аэрофлот" открывает регулярные рейсы в Анадырь
"Аэрофлот" открывает регулярные рейсы в Анадырь - РИА Новости, 20.05.2022
"Аэрофлот" открывает регулярные рейсы в Анадырь
Группа "Аэрофлот" с 19 мая открыла регулярные полёты в Анадырь, сообщает авиакомпания. РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T19:06
2022-05-20T19:07
анадырь
чукотский автономный округ
аэрофлот
boeing 777
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Группа "Аэрофлот" с 19 мая открыла регулярные полёты в Анадырь, сообщает авиакомпания.Рейсы в столицу Чукотского автономного округа под кодом SU выполняются авиакомпанией "Россия" на широкофюзеляжных лайнерах Boeing 777 в двухклассной компоновке. Полёты запланированы трижды в неделю - по понедельникам, четвергам и воскресеньям. Время в пути составит 7 часов 50 минут."С Анадырем связана одна из вех почти столетней истории Аэрофлота. Первый беспосадочный полёт по маршруту Москва — Анадырь Аэрофлот выполнил в январе 1984 года. Сегодняшнее начало регулярных полётов в Анадырь — знаковое событие для Группы "Аэрофлот", которая постоянно расширяет внутрироссийскую сеть маршрутов. Уверен, благодаря нашим рейсам у жителей региона появится больше возможностей путешествовать быстро, комфортно и по доступным ценам. Социальная составляющая регулярной программы полётов Группы "Аэрофлот" на Чукотку является одним из важнейших аспектов нашего присутствия в регионе", - приводятся в сообщении слова генерального директора ПАО "Аэрофлот" Сергея Александровского.
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анадырь, чукотский автономный округ, аэрофлот, boeing 777, новости компаний - экономика
19:06 20.05.2022 (обновлено: 19:07 20.05.2022)
 

"Аэрофлот" открывает регулярные рейсы в Анадырь

© Фото : пресс-служба ПАО "Аэрофлот""Аэрофлот" открывает регулярные рейсы в Анадырь
Аэрофлот открывает регулярные рейсы в Анадырь - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
© Фото : пресс-служба ПАО "Аэрофлот"
"Аэрофлот" открывает регулярные рейсы в Анадырь
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Группа "Аэрофлот" с 19 мая открыла регулярные полёты в Анадырь, сообщает авиакомпания.
Рейсы в столицу Чукотского автономного округа под кодом SU выполняются авиакомпанией "Россия" на широкофюзеляжных лайнерах Boeing 777 в двухклассной компоновке. Полёты запланированы трижды в неделю - по понедельникам, четвергам и воскресеньям. Время в пути составит 7 часов 50 минут.
© Фото : пресс-служба ПАО "Аэрофлот""Аэрофлот" открывает регулярные рейсы в Анадырь
Аэрофлот открывает регулярные рейсы в Анадырь
1 из 3
"Аэрофлот" открывает регулярные рейсы в Анадырь
© Фото : пресс-служба ПАО "Аэрофлот"
© Фото : пресс-служба ПАО "Аэрофлот""Аэрофлот" открывает регулярные рейсы в Анадырь
Аэрофлот открывает регулярные рейсы в Анадырь
2 из 3
"Аэрофлот" открывает регулярные рейсы в Анадырь
© Фото : пресс-служба ПАО "Аэрофлот"
© Фото : пресс-служба ПАО "Аэрофлот""Аэрофлот" открывает регулярные рейсы в Анадырь
Аэрофлот открывает регулярные рейсы в Анадырь
3 из 3
"Аэрофлот" открывает регулярные рейсы в Анадырь
© Фото : пресс-служба ПАО "Аэрофлот"
1 из 3
"Аэрофлот" открывает регулярные рейсы в Анадырь
© Фото : пресс-служба ПАО "Аэрофлот"
2 из 3
"Аэрофлот" открывает регулярные рейсы в Анадырь
© Фото : пресс-служба ПАО "Аэрофлот"
3 из 3
"Аэрофлот" открывает регулярные рейсы в Анадырь
© Фото : пресс-служба ПАО "Аэрофлот"
"С Анадырем связана одна из вех почти столетней истории Аэрофлота. Первый беспосадочный полёт по маршруту МоскваАнадырь Аэрофлот выполнил в январе 1984 года. Сегодняшнее начало регулярных полётов в Анадырь — знаковое событие для Группы "Аэрофлот", которая постоянно расширяет внутрироссийскую сеть маршрутов. Уверен, благодаря нашим рейсам у жителей региона появится больше возможностей путешествовать быстро, комфортно и по доступным ценам. Социальная составляющая регулярной программы полётов Группы "Аэрофлот" на Чукотку является одним из важнейших аспектов нашего присутствия в регионе", - приводятся в сообщении слова генерального директора ПАО "Аэрофлот" Сергея Александровского.
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АнадырьЧукотский автономный округАэрофлотBoeing 777Новости компаний - Экономика
 
 
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