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"Аэрофлот" открывает регулярные рейсы в Анадырь

"Аэрофлот" открывает регулярные рейсы в Анадырь - РИА Новости, 20.05.2022

"Аэрофлот" открывает регулярные рейсы в Анадырь

Группа "Аэрофлот" с 19 мая открыла регулярные полёты в Анадырь, сообщает авиакомпания. РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T19:06

2022-05-20T19:06

2022-05-20T19:07

анадырь

чукотский автономный округ

аэрофлот

boeing 777

новости компаний - экономика

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Группа "Аэрофлот" с 19 мая открыла регулярные полёты в Анадырь, сообщает авиакомпания.Рейсы в столицу Чукотского автономного округа под кодом SU выполняются авиакомпанией "Россия" на широкофюзеляжных лайнерах Boeing 777 в двухклассной компоновке. Полёты запланированы трижды в неделю - по понедельникам, четвергам и воскресеньям. Время в пути составит 7 часов 50 минут."С Анадырем связана одна из вех почти столетней истории Аэрофлота. Первый беспосадочный полёт по маршруту Москва — Анадырь Аэрофлот выполнил в январе 1984 года. Сегодняшнее начало регулярных полётов в Анадырь — знаковое событие для Группы "Аэрофлот", которая постоянно расширяет внутрироссийскую сеть маршрутов. Уверен, благодаря нашим рейсам у жителей региона появится больше возможностей путешествовать быстро, комфортно и по доступным ценам. Социальная составляющая регулярной программы полётов Группы "Аэрофлот" на Чукотку является одним из важнейших аспектов нашего присутствия в регионе", - приводятся в сообщении слова генерального директора ПАО "Аэрофлот" Сергея Александровского.

https://ria.ru/20220520/aeroflots-1789661932.html

анадырь

чукотский автономный округ

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Алёна Пава

анадырь, чукотский автономный округ, аэрофлот, boeing 777, новости компаний - экономика