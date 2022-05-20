https://ria.ru/20220520/rekonstruktsiya-1789791799.html

Началась реконструкция пешеходной зоны на Октябрьском проспекте в Люберцах

Началась реконструкция пешеходной зоны на Октябрьском проспекте в Люберцах - РИА Новости, 20.05.2022

Началась реконструкция пешеходной зоны на Октябрьском проспекте в Люберцах

Работы по обустройству пешеходной зоны начались на Октябрьском проспекте в Люберцах. Это часть проекта по реконструкции всего проспекта, сообщил телеканал... РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T17:31

2022-05-20T17:31

2022-05-20T17:35

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

алексей гержик

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Работы по обустройству пешеходной зоны начались на Октябрьском проспекте в Люберцах. Это часть проекта по реконструкции всего проспекта, сообщил телеканал "360". Сейчас работы ведутся между Смирновской и Красной улицами.По словам министра транспорта региона Алексея Гержика, после завершения всего проекта пропускная способность Октябрьского проспекта вырастет на 35%, а время в пути сократится на полчаса."В настоящий момент началось устройство пешеходной зоны и укладка асфальтового покрытия", – рассказал Гержик.В начале июня начнется строительство подземного перехода на пересечении с Красной улицей, а в июле – строительство путепровода, который откроется в сентябре 2023 года.Реконструкцию проводят по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.

https://ria.ru/20220519/agro-1789539886.html

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московская область (подмосковье), андрей воробьев, алексей гержик