https://ria.ru/20220520/rekonstruktsiya-1789791799.html
Началась реконструкция пешеходной зоны на Октябрьском проспекте в Люберцах
Началась реконструкция пешеходной зоны на Октябрьском проспекте в Люберцах - РИА Новости, 20.05.2022
Началась реконструкция пешеходной зоны на Октябрьском проспекте в Люберцах
Работы по обустройству пешеходной зоны начались на Октябрьском проспекте в Люберцах. Это часть проекта по реконструкции всего проспекта, сообщил телеканал... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T17:31
2022-05-20T17:31
2022-05-20T17:35
новости подмосковья
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андрей воробьев
алексей гержик
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Работы по обустройству пешеходной зоны начались на Октябрьском проспекте в Люберцах. Это часть проекта по реконструкции всего проспекта, сообщил телеканал "360". Сейчас работы ведутся между Смирновской и Красной улицами.По словам министра транспорта региона Алексея Гержика, после завершения всего проекта пропускная способность Октябрьского проспекта вырастет на 35%, а время в пути сократится на полчаса."В настоящий момент началось устройство пешеходной зоны и укладка асфальтового покрытия", – рассказал Гержик.В начале июня начнется строительство подземного перехода на пересечении с Красной улицей, а в июле – строительство путепровода, который откроется в сентябре 2023 года.Реконструкцию проводят по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.
https://ria.ru/20220519/agro-1789539886.html
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московская область (подмосковье), андрей воробьев, алексей гержик