https://ria.ru/20220520/radioelektronika-1789805971.html

Минпромторг рассказал о введении обязательной маркировки радиоэлектроники

Минпромторг рассказал о введении обязательной маркировки радиоэлектроники - РИА Новости, 20.05.2022

Минпромторг рассказал о введении обязательной маркировки радиоэлектроники

Обязательная маркировка ряда радиоэлектроники в РФ - включая трансформаторы, различные виды ламп, фонари и пульты - может быть введена не ранее сентября 2023... РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T18:11

2022-05-20T18:11

2022-05-20T18:11

экономика

технологии

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

фонд развития промышленности

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Обязательная маркировка ряда радиоэлектроники в РФ - включая трансформаторы, различные виды ламп, фонари и пульты - может быть введена не ранее сентября 2023 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпромторга РФ.На прошлой неделе стало известно о планах министерства начать эксперимент по маркировке отдельных видов радиоэлектронной продукции с 1 июля 2022 года. Соответствующий проект постановления правительства был размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.В министерстве напомнили, что эксперимент носит исключительно добровольный характер, а решение о его начале было принято исходя из предложений бизнес-сообщества."Дополнительно сообщаем, что Минпромторгом будет разработан ряд мер поддержки участников оборота товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в том числе посредством займов Фонда развития промышленности", - подчеркнули в министерстве.

https://ria.ru/20220419/radioelektronika-1784224535.html

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, технологии, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), фонд развития промышленности