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Минпромторг рассказал о введении обязательной маркировки радиоэлектроники - РИА Новости, 20.05.2022
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Минпромторг рассказал о введении обязательной маркировки радиоэлектроники
Минпромторг рассказал о введении обязательной маркировки радиоэлектроники - РИА Новости, 20.05.2022
Минпромторг рассказал о введении обязательной маркировки радиоэлектроники
Обязательная маркировка ряда радиоэлектроники в РФ - включая трансформаторы, различные виды ламп, фонари и пульты - может быть введена не ранее сентября 2023... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T18:11
2022-05-20T18:11
экономика
технологии
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
фонд развития промышленности
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Обязательная маркировка ряда радиоэлектроники в РФ - включая трансформаторы, различные виды ламп, фонари и пульты - может быть введена не ранее сентября 2023 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпромторга РФ.На прошлой неделе стало известно о планах министерства начать эксперимент по маркировке отдельных видов радиоэлектронной продукции с 1 июля 2022 года. Соответствующий проект постановления правительства был размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.В министерстве напомнили, что эксперимент носит исключительно добровольный характер, а решение о его начале было принято исходя из предложений бизнес-сообщества."Дополнительно сообщаем, что Минпромторгом будет разработан ряд мер поддержки участников оборота товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в том числе посредством займов Фонда развития промышленности", - подчеркнули в министерстве.
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экономика, технологии, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), фонд развития промышленности
18:11 20.05.2022
 
Минпромторг рассказал о введении обязательной маркировки радиоэлектроники

Минпромторг: обязательная маркировка радиоэлектроники может быть введена в 2023 году

© Фото из личного архива С. КамалутдиновойРадиоэлектроника
Радиоэлектроника
© Фото из личного архива С. Камалутдиновой
Радиоэлектроника. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Обязательная маркировка ряда радиоэлектроники в РФ - включая трансформаторы, различные виды ламп, фонари и пульты - может быть введена не ранее сентября 2023 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпромторга РФ.
На прошлой неделе стало известно о планах министерства начать эксперимент по маркировке отдельных видов радиоэлектронной продукции с 1 июля 2022 года. Соответствующий проект постановления правительства был размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
"Проведение эксперимента поможет стандартизировать возможные подходы к контролю оборота ряда видов радиоэлектронной продукции, включая трансформаторы, различные виды ламп, фонари, пульты и др. Отмечаем, что любые решения о введении обязательной маркировки по данной товарной группе будут приняты не ранее 31 августа 2023 года и только после диалога с бизнес-сообществом", - отметили в Минпромторге РФ.
В министерстве напомнили, что эксперимент носит исключительно добровольный характер, а решение о его начале было принято исходя из предложений бизнес-сообщества.
"Дополнительно сообщаем, что Минпромторгом будет разработан ряд мер поддержки участников оборота товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в том числе посредством займов Фонда развития промышленности", - подчеркнули в министерстве.
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