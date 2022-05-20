https://ria.ru/20220520/radioelektronika-1789805971.html
Минпромторг рассказал о введении обязательной маркировки радиоэлектроники
Минпромторг рассказал о введении обязательной маркировки радиоэлектроники - РИА Новости, 20.05.2022
Минпромторг рассказал о введении обязательной маркировки радиоэлектроники
Обязательная маркировка ряда радиоэлектроники в РФ - включая трансформаторы, различные виды ламп, фонари и пульты - может быть введена не ранее сентября 2023... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T18:11
2022-05-20T18:11
2022-05-20T18:11
экономика
технологии
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
фонд развития промышленности
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Обязательная маркировка ряда радиоэлектроники в РФ - включая трансформаторы, различные виды ламп, фонари и пульты - может быть введена не ранее сентября 2023 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпромторга РФ.На прошлой неделе стало известно о планах министерства начать эксперимент по маркировке отдельных видов радиоэлектронной продукции с 1 июля 2022 года. Соответствующий проект постановления правительства был размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.В министерстве напомнили, что эксперимент носит исключительно добровольный характер, а решение о его начале было принято исходя из предложений бизнес-сообщества."Дополнительно сообщаем, что Минпромторгом будет разработан ряд мер поддержки участников оборота товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в том числе посредством займов Фонда развития промышленности", - подчеркнули в министерстве.
https://ria.ru/20220419/radioelektronika-1784224535.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, технологии, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), фонд развития промышленности
Минпромторг рассказал о введении обязательной маркировки радиоэлектроники
Минпромторг: обязательная маркировка радиоэлектроники может быть введена в 2023 году
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Обязательная маркировка ряда радиоэлектроники в РФ - включая трансформаторы, различные виды ламп, фонари и пульты - может быть введена не ранее сентября 2023 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпромторга РФ.
На прошлой неделе стало известно о планах министерства начать эксперимент по маркировке отдельных видов радиоэлектронной продукции с 1 июля 2022 года. Соответствующий проект постановления правительства был размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
"Проведение эксперимента поможет стандартизировать возможные подходы к контролю оборота ряда видов радиоэлектронной продукции, включая трансформаторы, различные виды ламп, фонари, пульты и др. Отмечаем, что любые решения о введении обязательной маркировки по данной товарной группе будут приняты не ранее 31 августа 2023 года и только после диалога с бизнес-сообществом", - отметили в Минпромторге РФ.
В министерстве напомнили, что эксперимент носит исключительно добровольный характер, а решение о его начале было принято исходя из предложений бизнес-сообщества.
"Дополнительно сообщаем, что Минпромторгом будет разработан ряд мер поддержки участников оборота товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в том числе посредством займов Фонда развития промышленности", - подчеркнули в министерстве.