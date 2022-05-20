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Главный психиатр Москвы призвал быть осторожными с медитациями и тренингами - РИА Новости, 20.05.2022
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Главный психиатр Москвы призвал быть осторожными с медитациями и тренингами
Главный психиатр Москвы призвал быть осторожными с медитациями и тренингами - РИА Новости, 20.05.2022
Главный психиатр Москвы призвал быть осторожными с медитациями и тренингами
Главный психиатр Москвы Георгий Костюк считает, что нужно быть осторожными с нетрадиционными психологическими практиками и тренингами личностного роста, так как РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T14:36
2022-05-20T14:36
москва
общество
здоровье - общество
георгий костюк
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Главный психиатр Москвы Георгий Костюк считает, что нужно быть осторожными с нетрадиционными психологическими практиками и тренингами личностного роста, так как они могут стать предпосылками депрессии."Некоторые практики могут носить экстремальный характер, с точки зрения того, что можно перейти грань, из которой потом не вернуться... Риски есть. Практики личностного роста, которые были популярны в конце 90-х - начале 2000-х тоже часто формируют предпосылки к стрессам, депрессиям, потому что они нацеливают человека на достижение тех результатов, которые не под силу любому человеку. Это все предпосылки для того, чтобы в дальнейшем были разочарования, тревоги, стрессы, депрессии. Осторожно надо быть с такими практиками", - сказал Костюк в кулуарах фестиваля психопросвещения "PSYFEST 2022: весеннее обострение", отвечая на вопрос, можно ли использовать нетрадиционные практики, такие как медитации и выход в астрал.Он уточнил, что проблема заключается в том, что это нелицензируемая деятельность, и те, кто ее проводят, могут не нести ответственность за вред, который потенциально могут нанести здоровью человека.
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москва, общество, здоровье - общество, георгий костюк
14:36 20.05.2022
 
Главный психиатр Москвы призвал быть осторожными с медитациями и тренингами

Главный психиатр Москвы призвал быть осторожными с нетрадиционными практиками и тренингами

© Фото : ГБУЗ "ПКБ № 1 ДЗМ"Главный внештатный специалист-психиатр департамента здравоохранения Москвы Георгий Костюк
Главный внештатный специалист-психиатр департамента здравоохранения Москвы Георгий Костюк - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
© Фото : ГБУЗ "ПКБ № 1 ДЗМ"
Главный внештатный специалист-психиатр департамента здравоохранения Москвы Георгий Костюк. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Главный психиатр Москвы Георгий Костюк считает, что нужно быть осторожными с нетрадиционными психологическими практиками и тренингами личностного роста, так как они могут стать предпосылками депрессии.
"Некоторые практики могут носить экстремальный характер, с точки зрения того, что можно перейти грань, из которой потом не вернуться... Риски есть. Практики личностного роста, которые были популярны в конце 90-х - начале 2000-х тоже часто формируют предпосылки к стрессам, депрессиям, потому что они нацеливают человека на достижение тех результатов, которые не под силу любому человеку. Это все предпосылки для того, чтобы в дальнейшем были разочарования, тревоги, стрессы, депрессии. Осторожно надо быть с такими практиками", - сказал Костюк в кулуарах фестиваля психопросвещения "PSYFEST 2022: весеннее обострение", отвечая на вопрос, можно ли использовать нетрадиционные практики, такие как медитации и выход в астрал.
Он уточнил, что проблема заключается в том, что это нелицензируемая деятельность, и те, кто ее проводят, могут не нести ответственность за вред, который потенциально могут нанести здоровью человека.
Человек, страдающий психическим расстройством - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
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