https://ria.ru/20220520/psikhiatr-1789733526.html

Главный психиатр Москвы призвал быть осторожными с медитациями и тренингами

Главный психиатр Москвы призвал быть осторожными с медитациями и тренингами - РИА Новости, 20.05.2022

Главный психиатр Москвы призвал быть осторожными с медитациями и тренингами

Главный психиатр Москвы Георгий Костюк считает, что нужно быть осторожными с нетрадиционными психологическими практиками и тренингами личностного роста, так как РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T14:36

2022-05-20T14:36

2022-05-20T14:36

москва

общество

здоровье - общество

георгий костюк

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Главный психиатр Москвы Георгий Костюк считает, что нужно быть осторожными с нетрадиционными психологическими практиками и тренингами личностного роста, так как они могут стать предпосылками депрессии."Некоторые практики могут носить экстремальный характер, с точки зрения того, что можно перейти грань, из которой потом не вернуться... Риски есть. Практики личностного роста, которые были популярны в конце 90-х - начале 2000-х тоже часто формируют предпосылки к стрессам, депрессиям, потому что они нацеливают человека на достижение тех результатов, которые не под силу любому человеку. Это все предпосылки для того, чтобы в дальнейшем были разочарования, тревоги, стрессы, депрессии. Осторожно надо быть с такими практиками", - сказал Костюк в кулуарах фестиваля психопросвещения "PSYFEST 2022: весеннее обострение", отвечая на вопрос, можно ли использовать нетрадиционные практики, такие как медитации и выход в астрал.Он уточнил, что проблема заключается в том, что это нелицензируемая деятельность, и те, кто ее проводят, могут не нести ответственность за вред, который потенциально могут нанести здоровью человека.

https://ria.ru/20220520/psikhika-1789729191.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, общество, здоровье - общество, георгий костюк