https://ria.ru/20220520/promyshlennost-1789801808.html

Путин поручил утвердить стратегию развития металлургической промышленности

Путин поручил утвердить стратегию развития металлургической промышленности - РИА Новости, 20.05.2022

Путин поручил утвердить стратегию развития металлургической промышленности

Президент России Владимир Путин поручил правительству утвердить стратегию развития металлургической промышленности страны на период до 2030 года и определить до РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T17:56

2022-05-20T17:56

2022-05-20T17:56

экономика

россия

ржд

владимир путин

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству утвердить стратегию развития металлургической промышленности страны на период до 2030 года и определить до 1 июня 2022 года целевые показатели объема потребления металла на внутреннем рынке, соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации... утвердить стратегию развития металлургической промышленности на период до 2030 года, определив в ней ежегодные целевые показатели, характеризующие объемы потребления металла на внутреннем рынке по основным направлениям потребления; направления экспорта российской металлопродукции с учетом введенных в отношении РФ мер ограничительного характера и необходимости опережающего развития транспортной инфраструктуры, используемой для экспорта такой продукции... Срок - 1 июня 2022 г", - говорится в тексте поручения.Также глава государства поручил определить показатели, используемые при осуществлении мониторинга уровня переработки металла в стране и развития производства металлопродукции высоких переделов.Кроме того, кабмин в стратегии развития металлургической промышленности должен предусмотреть перечень мер, направленных на увеличение потребления отечественной металлопродукции на внутреннем рынке (в том числе путем реализации металлоемких проектов) и на снижение цен на такую продукцию.Правительство должно предусмотреть и меры, направленные на повышение уровня переработки металла в РФ и развитие производства металлопродукции высоких переделов, а также на бесперебойное обеспечение отечественных металлургических предприятий критически важным сырьем, оборудованием, комплектующими и материалами - в том числе посредством организации их производства в России.В сообщении отмечается, что в рамках подготовки стратегии развития металлургической промышленности необходимо будет рассмотреть вопросы об оптимизации налоговой нагрузки на отечественные металлургические предприятия и организации угольной промышленности. Внимание потребуется уделить и вопросам об изменении тарифов на услуги РЖД и электроэнергию, учитывая необходимость обеспечить баланс интересов отечественных инфраструктурных компаний и металлургических предприятий.

https://ria.ru/20220517/revolyutsiya-1788990624.html

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, россия, ржд, владимир путин