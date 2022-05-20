https://ria.ru/20220520/promyshlennost-1789801808.html
Путин поручил утвердить стратегию развития металлургической промышленности
Путин поручил утвердить стратегию развития металлургической промышленности - РИА Новости, 20.05.2022
Путин поручил утвердить стратегию развития металлургической промышленности
Президент России Владимир Путин поручил правительству утвердить стратегию развития металлургической промышленности страны на период до 2030 года и определить до РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T17:56
2022-05-20T17:56
2022-05-20T17:56
экономика
россия
ржд
владимир путин
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству утвердить стратегию развития металлургической промышленности страны на период до 2030 года и определить до 1 июня 2022 года целевые показатели объема потребления металла на внутреннем рынке, соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации... утвердить стратегию развития металлургической промышленности на период до 2030 года, определив в ней ежегодные целевые показатели, характеризующие объемы потребления металла на внутреннем рынке по основным направлениям потребления; направления экспорта российской металлопродукции с учетом введенных в отношении РФ мер ограничительного характера и необходимости опережающего развития транспортной инфраструктуры, используемой для экспорта такой продукции... Срок - 1 июня 2022 г", - говорится в тексте поручения.Также глава государства поручил определить показатели, используемые при осуществлении мониторинга уровня переработки металла в стране и развития производства металлопродукции высоких переделов.Кроме того, кабмин в стратегии развития металлургической промышленности должен предусмотреть перечень мер, направленных на увеличение потребления отечественной металлопродукции на внутреннем рынке (в том числе путем реализации металлоемких проектов) и на снижение цен на такую продукцию.Правительство должно предусмотреть и меры, направленные на повышение уровня переработки металла в РФ и развитие производства металлопродукции высоких переделов, а также на бесперебойное обеспечение отечественных металлургических предприятий критически важным сырьем, оборудованием, комплектующими и материалами - в том числе посредством организации их производства в России.В сообщении отмечается, что в рамках подготовки стратегии развития металлургической промышленности необходимо будет рассмотреть вопросы об оптимизации налоговой нагрузки на отечественные металлургические предприятия и организации угольной промышленности. Внимание потребуется уделить и вопросам об изменении тарифов на услуги РЖД и электроэнергию, учитывая необходимость обеспечить баланс интересов отечественных инфраструктурных компаний и металлургических предприятий.
https://ria.ru/20220517/revolyutsiya-1788990624.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, ржд, владимир путин
Путин поручил утвердить стратегию развития металлургической промышленности
Путин поручил утвердить стратегию развития металлургической промышленности до 2030 года
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин поручил правительству утвердить стратегию развития металлургической промышленности страны на период до 2030 года и определить до 1 июня 2022 года целевые показатели объема потребления металла на внутреннем рынке, соответствующие поручения
опубликованы на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации... утвердить стратегию развития металлургической промышленности на период до 2030 года, определив в ней ежегодные целевые показатели, характеризующие объемы потребления металла на внутреннем рынке по основным направлениям потребления; направления экспорта российской металлопродукции с учетом введенных в отношении РФ
мер ограничительного характера и необходимости опережающего развития транспортной инфраструктуры, используемой для экспорта такой продукции... Срок - 1 июня 2022 г", - говорится в тексте поручения.
Также глава государства поручил определить показатели, используемые при осуществлении мониторинга уровня переработки металла в стране и развития производства металлопродукции высоких переделов.
Кроме того, кабмин в стратегии развития металлургической промышленности должен предусмотреть перечень мер, направленных на увеличение потребления отечественной металлопродукции на внутреннем рынке (в том числе путем реализации металлоемких проектов) и на снижение цен на такую продукцию.
Правительство должно предусмотреть и меры, направленные на повышение уровня переработки металла в РФ и развитие производства металлопродукции высоких переделов, а также на бесперебойное обеспечение отечественных металлургических предприятий критически важным сырьем, оборудованием, комплектующими и материалами - в том числе посредством организации их производства в России.
В сообщении отмечается, что в рамках подготовки стратегии развития металлургической промышленности необходимо будет рассмотреть вопросы об оптимизации налоговой нагрузки на отечественные металлургические предприятия и организации угольной промышленности. Внимание потребуется уделить и вопросам об изменении тарифов на услуги РЖД
и электроэнергию, учитывая необходимость обеспечить баланс интересов отечественных инфраструктурных компаний и металлургических предприятий.