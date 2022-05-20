https://ria.ru/20220520/promkompleks-1789761473.html

Егоров: промкомплекс Тамбовской области показывает положительную динамику

Егоров: промкомплекс Тамбовской области показывает положительную динамику - РИА Новости, 20.05.2022

Егоров: промкомплекс Тамбовской области показывает положительную динамику

Итоги работы промышленного комплекса Тамбовской области в первом квартале этого года имеют положительную динамику, заявил глава региона Максим Егоров. РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T16:06

2022-05-20T16:06

2022-05-20T16:06

тамбовская область

тамбовская область

экономика

максим егоров

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1d/1766079677_0:28:1280:748_1920x0_80_0_0_503cbe62e6fdaa158e3b1f7bd474582a.jpg

ТАМБОВ, 20 мая – РИА Новости. Итоги работы промышленного комплекса Тамбовской области в первом квартале этого года имеют положительную динамику, заявил глава региона Максим Егоров."В результате принятых мер по господдержке промышленного комплекса области итоги работы в первом квартале этого года имеют положительную динамику. Рост физического объема производства составил 104,5% к соответствующему периоду прошлого года. А в обрабатывающих производствах индекс выше — 105,1%", - сказал Егоров на заседании антикризисного штаба в сфере промышленности, на котором обсуждались актуальные вопросы работы промышленных предприятий в условиях постоянного ужесточения режима введенных западных санкций.По словам главы Тамбовской области, меры антисанкционной поддержки дают серьезный результат.По информации пресс-службы, большинство промышленных предприятий области имеют в настоящее время полную загрузку производства, областная администрация оказывает необходимую поддержку тем предприятиям, где не полностью сформировали пакет заказов на текущий год. Среди них завод "ТАГАТ". В целях сохранения высококвалифицированного персонала АО "ТАГАТ" заключило договор с региональным управлением труда и занятости населения о предоставлении из бюджета Тамбовской области субсидии на частичную оплату труда при организации временного трудоустройства работников, находящихся под риском увольнения. Субсидия в размере почти 14 миллионов рублей перечислена предприятию, деньги коллективу будут платиться в течение трёх ближайших месяцев.Кроме того, как отметили в пресс-службе, руководство области изучает потребности промышленных предприятий в оборотных средствах для привлечения дополнительных средств из федерального бюджета на развитие государственной поддержки в форме грантов. На региональном уровне в 2022 году используется новый вид государственной поддержки — через Фонд развития промышленности, который предоставляет доступные займы под 3% годовых на финансирование приоритетных направлений развития промышленности. В текущих условиях он станет основным инструментом стимулирования деятельности в сфере промышленности области. Разработана программа "Региональные проекты развития". В этом году объем капитализации Фонда составит 150 миллионов рублей.Пресс-служба также сообщила, что на заседании Фонд развития промышленности Тамбовской области подписал соглашение с "Тамбовкредитпромбанком", цель которого - взаимодействие по организационным, правовым, административным, экономическим, финансовым и техническим вопросам в реализации мер финансовой поддержки в сфере промышленности.

https://ria.ru/20220429/podderzhka-1786243266.html

https://ria.ru/20220428/zakazy-1786006253.html

тамбовская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

тамбовская область, экономика, максим егоров