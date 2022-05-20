https://ria.ru/20220520/promkompleks-1789761473.html
Егоров: промкомплекс Тамбовской области показывает положительную динамику
Егоров: промкомплекс Тамбовской области показывает положительную динамику - РИА Новости, 20.05.2022
Егоров: промкомплекс Тамбовской области показывает положительную динамику
Итоги работы промышленного комплекса Тамбовской области в первом квартале этого года имеют положительную динамику, заявил глава региона Максим Егоров. РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T16:06
2022-05-20T16:06
2022-05-20T16:06
тамбовская область
тамбовская область
экономика
максим егоров
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ТАМБОВ, 20 мая – РИА Новости. Итоги работы промышленного комплекса Тамбовской области в первом квартале этого года имеют положительную динамику, заявил глава региона Максим Егоров."В результате принятых мер по господдержке промышленного комплекса области итоги работы в первом квартале этого года имеют положительную динамику. Рост физического объема производства составил 104,5% к соответствующему периоду прошлого года. А в обрабатывающих производствах индекс выше — 105,1%", - сказал Егоров на заседании антикризисного штаба в сфере промышленности, на котором обсуждались актуальные вопросы работы промышленных предприятий в условиях постоянного ужесточения режима введенных западных санкций.По словам главы Тамбовской области, меры антисанкционной поддержки дают серьезный результат.По информации пресс-службы, большинство промышленных предприятий области имеют в настоящее время полную загрузку производства, областная администрация оказывает необходимую поддержку тем предприятиям, где не полностью сформировали пакет заказов на текущий год. Среди них завод "ТАГАТ". В целях сохранения высококвалифицированного персонала АО "ТАГАТ" заключило договор с региональным управлением труда и занятости населения о предоставлении из бюджета Тамбовской области субсидии на частичную оплату труда при организации временного трудоустройства работников, находящихся под риском увольнения. Субсидия в размере почти 14 миллионов рублей перечислена предприятию, деньги коллективу будут платиться в течение трёх ближайших месяцев.Кроме того, как отметили в пресс-службе, руководство области изучает потребности промышленных предприятий в оборотных средствах для привлечения дополнительных средств из федерального бюджета на развитие государственной поддержки в форме грантов. На региональном уровне в 2022 году используется новый вид государственной поддержки — через Фонд развития промышленности, который предоставляет доступные займы под 3% годовых на финансирование приоритетных направлений развития промышленности. В текущих условиях он станет основным инструментом стимулирования деятельности в сфере промышленности области. Разработана программа "Региональные проекты развития". В этом году объем капитализации Фонда составит 150 миллионов рублей.Пресс-служба также сообщила, что на заседании Фонд развития промышленности Тамбовской области подписал соглашение с "Тамбовкредитпромбанком", цель которого - взаимодействие по организационным, правовым, административным, экономическим, финансовым и техническим вопросам в реализации мер финансовой поддержки в сфере промышленности.
https://ria.ru/20220429/podderzhka-1786243266.html
https://ria.ru/20220428/zakazy-1786006253.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тамбовская область, экономика, максим егоров
ТАМБОВ, 20 мая – РИА Новости. Итоги работы промышленного комплекса Тамбовской области в первом квартале этого года имеют положительную динамику, заявил глава региона Максим Егоров.
"В результате принятых мер по господдержке промышленного комплекса области итоги работы в первом квартале этого года имеют положительную динамику. Рост физического объема производства составил 104,5% к соответствующему периоду прошлого года. А в обрабатывающих производствах индекс выше — 105,1%", - сказал Егоров на заседании антикризисного штаба в сфере промышленности, на котором обсуждались актуальные вопросы работы промышленных предприятий в условиях постоянного ужесточения режима введенных западных санкций.
По словам главы Тамбовской области
, меры антисанкционной поддержки дают серьезный результат.
"Достигнута договорённость о дополнительных заказах для предприятий ОПК на сумму свыше 20 миллиардов рублей. В целом объёмы заказов растут у всех. Мы активно работаем и над созданием рабочих мест. Уже есть 1000, но это не предел", - отметил Егоров.
По информации пресс-службы, большинство промышленных предприятий области имеют в настоящее время полную загрузку производства, областная администрация оказывает необходимую поддержку тем предприятиям, где не полностью сформировали пакет заказов на текущий год. Среди них завод "ТАГАТ". В целях сохранения высококвалифицированного персонала АО "ТАГАТ" заключило договор с региональным управлением труда и занятости населения о предоставлении из бюджета Тамбовской области субсидии на частичную оплату труда при организации временного трудоустройства работников, находящихся под риском увольнения. Субсидия в размере почти 14 миллионов рублей перечислена предприятию, деньги коллективу будут платиться в течение трёх ближайших месяцев.
Кроме того, как отметили в пресс-службе, руководство области изучает потребности промышленных предприятий в оборотных средствах для привлечения дополнительных средств из федерального бюджета на развитие государственной поддержки в форме грантов.
На региональном уровне в 2022 году используется новый вид государственной поддержки — через Фонд развития промышленности
, который предоставляет доступные займы под 3% годовых на финансирование приоритетных направлений развития промышленности. В текущих условиях он станет основным инструментом стимулирования деятельности в сфере промышленности области. Разработана программа "Региональные проекты развития". В этом году объем капитализации Фонда составит 150 миллионов рублей.
Пресс-служба также сообщила, что на заседании Фонд развития промышленности Тамбовской области подписал соглашение с "Тамбовкредитпромбанком", цель которого - взаимодействие по организационным, правовым, административным, экономическим, финансовым и техническим вопросам в реализации мер финансовой поддержки в сфере промышленности.