https://ria.ru/20220520/premiya-1789711334.html
Первая Национальная премия интернет-контента пройдет 2 июня в Москве
Первая Национальная премия интернет-контента пройдет 2 июня в Москве - РИА Новости, 20.05.2022
Первая Национальная премия интернет-контента пройдет 2 июня в Москве
Торжественная церемония вручения первой Национальной премии интернет-контента пройдет в Москве 2 июня 2022 года в Music Media Dome. Премия учреждена с целью... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T13:39
2022-05-20T13:39
2022-05-20T13:39
пресс-релизы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/08/1596488930_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_f357846478f2b3d64339d05b58375ced.jpg
МОСКВА, 20 мая – Пресс-служба Национальной премии интернет-контента. Торжественная церемония вручения первой Национальной премии интернет-контента пройдет в Москве 2 июня 2022 года в Music Media Dome. Премия учреждена с целью поощрения создателей социально значимого контента Институтом развития интернета (ИРИ) при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, стратегическим партнером выступил холдинг VK.На соискание премии принимались проекты (видеоролики, подкасты, статьи, проекты в СМИ и блогосфере, художественные и документальные сериалы, кинофильмы), цифровой релиз которых состоялся с сентября 2020 года по декабрь 2021 года. Финалистами стали порядка 60 из 383 проектов, которые были номинированы на премию. Выдвигать проекты могли лидеры индустрии: российские СМИ, производители контента, видеохостинги, медиахолдинги, блогерские агентства – всего порядка 100 организаций.Общий призовой фонд первой Национальной премии интернет-контента составляет 18 миллионов рублей.Победителей назовут в 19 основных категориях, разделенных на два блока ("Лучшие проекты социальной направленности" и "Тематические номинации"), а также нескольких спецноминациях. В первых двух блоках будут отмечены социально значимые проекты в интернете, опубликованные в период с сентября 2020 года по декабрь 2021 года. В спецноминациях награды будут вручаться проектам, ориентированным на актуальную общественную повестку.Номинации премии призваны выделить социально значимый и позитивный контент: проекты о культуре, истории, волонтерстве, благотворительности, образовательный и просветительский контент, контент о достижениях граждан России, а также проекты патриотической направленности.К оценке проектов привлечены уже действующие при ИРИ экспертные группы. Так, Конкурсный комитет ИРИ выступает в качестве Экспертного совета премии, а функции жюри награды выполняет Продюсерский совет ИРИ под председательством генерального директора "СТС Медиа" Вячеслава Муругова.Отбор проектов проводился в три этапа: на первом ИРИ направил запросы лидерам индустрии, далее поступившие проекты рассмотрели члены Экспертного совета АНО "ИРИ". Они сформировали "короткий список" премии, оценивая номинантов по 10-балльной шкале. Итоги конкурса через систему личных кабинетов в онлайн-режиме будут подведены членами жюри.Пресс-служба АНО "ИРИ"pr@iri.center, +7 925 840 68 28 (Николай Тертычный)Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/08/1596488930_338:0:3067:2047_1920x0_80_0_0_0277c84b5619e5d3f6f903171f9c0197.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пресс-релизы
МОСКВА, 20 мая – Пресс-служба Национальной премии интернет-контента. Торжественная церемония вручения первой Национальной премии интернет-контента пройдет в Москве 2 июня 2022 года в Music Media Dome. Премия учреждена с целью поощрения создателей социально значимого контента Институтом развития интернета (ИРИ) при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, стратегическим партнером выступил холдинг VK.
На соискание премии принимались проекты (видеоролики, подкасты, статьи, проекты в СМИ и блогосфере, художественные и документальные сериалы, кинофильмы), цифровой релиз которых состоялся с сентября 2020 года по декабрь 2021 года. Финалистами стали порядка 60 из 383 проектов, которые были номинированы на премию. Выдвигать проекты могли лидеры индустрии: российские СМИ, производители контента, видеохостинги, медиахолдинги, блогерские агентства – всего порядка 100 организаций.
Общий призовой фонд первой Национальной премии интернет-контента составляет 18 миллионов рублей.
Победителей назовут в 19 основных категориях, разделенных на два блока ("Лучшие проекты социальной направленности" и "Тематические номинации"), а также нескольких спецноминациях. В первых двух блоках будут отмечены социально значимые проекты в интернете, опубликованные в период с сентября 2020 года по декабрь 2021 года. В спецноминациях награды будут вручаться проектам, ориентированным на актуальную общественную повестку.
Номинации премии призваны выделить социально значимый и позитивный контент: проекты о культуре, истории, волонтерстве, благотворительности, образовательный и просветительский контент, контент о достижениях граждан России, а также проекты патриотической направленности.
К оценке проектов привлечены уже действующие при ИРИ экспертные группы. Так, Конкурсный комитет ИРИ выступает в качестве Экспертного совета премии, а функции жюри награды выполняет Продюсерский совет ИРИ под председательством генерального директора "СТС Медиа" Вячеслава Муругова.
Отбор проектов проводился в три этапа: на первом ИРИ направил запросы лидерам индустрии, далее поступившие проекты рассмотрели члены Экспертного совета АНО "ИРИ". Они сформировали "короткий список" премии, оценивая номинантов по 10-балльной шкале. Итоги конкурса через систему личных кабинетов в онлайн-режиме будут подведены членами жюри.
pr@iri.center, +7 925 840 68 28 (Николай Тертычный)
Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.