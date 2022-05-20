https://ria.ru/20220520/premiya-1789711334.html

Первая Национальная премия интернет-контента пройдет 2 июня в Москве

Первая Национальная премия интернет-контента пройдет 2 июня в Москве - РИА Новости, 20.05.2022

Первая Национальная премия интернет-контента пройдет 2 июня в Москве

Торжественная церемония вручения первой Национальной премии интернет-контента пройдет в Москве 2 июня 2022 года в Music Media Dome. Премия учреждена с целью... РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T13:39

2022-05-20T13:39

2022-05-20T13:39

пресс-релизы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/08/1596488930_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_f357846478f2b3d64339d05b58375ced.jpg

МОСКВА, 20 мая – Пресс-служба Национальной премии интернет-контента. Торжественная церемония вручения первой Национальной премии интернет-контента пройдет в Москве 2 июня 2022 года в Music Media Dome. Премия учреждена с целью поощрения создателей социально значимого контента Институтом развития интернета (ИРИ) при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, стратегическим партнером выступил холдинг VK.На соискание премии принимались проекты (видеоролики, подкасты, статьи, проекты в СМИ и блогосфере, художественные и документальные сериалы, кинофильмы), цифровой релиз которых состоялся с сентября 2020 года по декабрь 2021 года. Финалистами стали порядка 60 из 383 проектов, которые были номинированы на премию. Выдвигать проекты могли лидеры индустрии: российские СМИ, производители контента, видеохостинги, медиахолдинги, блогерские агентства – всего порядка 100 организаций.Общий призовой фонд первой Национальной премии интернет-контента составляет 18 миллионов рублей.Победителей назовут в 19 основных категориях, разделенных на два блока ("Лучшие проекты социальной направленности" и "Тематические номинации"), а также нескольких спецноминациях. В первых двух блоках будут отмечены социально значимые проекты в интернете, опубликованные в период с сентября 2020 года по декабрь 2021 года. В спецноминациях награды будут вручаться проектам, ориентированным на актуальную общественную повестку.Номинации премии призваны выделить социально значимый и позитивный контент: проекты о культуре, истории, волонтерстве, благотворительности, образовательный и просветительский контент, контент о достижениях граждан России, а также проекты патриотической направленности.К оценке проектов привлечены уже действующие при ИРИ экспертные группы. Так, Конкурсный комитет ИРИ выступает в качестве Экспертного совета премии, а функции жюри награды выполняет Продюсерский совет ИРИ под председательством генерального директора "СТС Медиа" Вячеслава Муругова.Отбор проектов проводился в три этапа: на первом ИРИ направил запросы лидерам индустрии, далее поступившие проекты рассмотрели члены Экспертного совета АНО "ИРИ". Они сформировали "короткий список" премии, оценивая номинантов по 10-балльной шкале. Итоги конкурса через систему личных кабинетов в онлайн-режиме будут подведены членами жюри.Пресс-служба АНО "ИРИ"pr@iri.center, +7 925 840 68 28 (Николай Тертычный)Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

пресс-релизы