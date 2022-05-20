https://ria.ru/20220520/pozhar-1789678735.html

МЧС назвало причину пожара в здании ТЮЗа в Иркутске

МЧС назвало причину пожара в здании ТЮЗа в Иркутске - РИА Новости, 20.05.2022

МЧС назвало причину пожара в здании ТЮЗа в Иркутске

Наиболее вероятной причиной пожара в здании, где размещался иркутский ТЮЗ, является поджог, сообщило ГУМЧС РФ по Иркутской области. РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T11:56

2022-05-20T11:56

2022-05-20T12:06

россия

иркутск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

иркутская область

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ИРКУТСК, 20 мая – РИА Новости. Наиболее вероятной причиной пожара в здании, где размещался иркутский ТЮЗ, является поджог, сообщило ГУМЧС РФ по Иркутской области.Вечером 13 мая в центре Иркутска произошел пожар в здании, где раньше размещался Театр юного зрителя. Оно является объектом культурного наследия и готовилось к реставрации. После ликвидации пожара установлено, что историческая часть здания не пострадала. Была создана комиссия по выявлению причин пожара и восстановлению здания. Следственно-оперативная группа из дознавателей, экспертов МЧС России и сотрудников полиции осмотрела место пожара. Исследование вещественных доказательств в пожарной испытательной лаборатории показало, что на фрагментах конструкций здания, предварительно, имеются следы горючих жидкостей."Согласно полученным результатам исследований, экспертами был сделан вывод, что наиболее вероятной причиной пожара в историческом здании стал поджог", - говорится в сообщении.Отмечается, что для установления полной картины произошедшего проведены опросы очевидцев и участников тушения пожара, изучены видеозаписи и другие материалы.Материалы переданы в МВД для возбуждения уголовного дела.Возведение исторического здания в центре Иркутска, где располагался ТЮЗ, шло в несколько этапов. Самая ранняя его часть была построена в 1860-е годы как жилой дом купца Брянцева. Спустя 20 лет здесь была открыта "Сибирская гостиница", которую позднее переименовали в "Россию", а затем - в "Централь". Когда здание купил предприниматель Иосиф Гиллер, он пристроил к нему два крыла и открыл доходный дом, где также размещались ресторан "Модерн", киноиллюзион "Глобус" и торговые помещения. После революции здание было национализировано. В 1936 году здесь открылся Театр рабочей молодежи, который позднее переименовали в ТЮЗ. С 2006 года здание не эксплуатировалось из-за аварийного состояния.

https://ria.ru/20220518/pozhar-1789164402.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, иркутск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, иркутская область