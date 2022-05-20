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МЧС назвало причину пожара в здании ТЮЗа в Иркутске - РИА Новости, 20.05.2022
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МЧС назвало причину пожара в здании ТЮЗа в Иркутске
МЧС назвало причину пожара в здании ТЮЗа в Иркутске - РИА Новости, 20.05.2022
МЧС назвало причину пожара в здании ТЮЗа в Иркутске
Наиболее вероятной причиной пожара в здании, где размещался иркутский ТЮЗ, является поджог, сообщило ГУМЧС РФ по Иркутской области. РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T11:56
2022-05-20T12:06
россия
иркутск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
иркутская область
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ИРКУТСК, 20 мая – РИА Новости. Наиболее вероятной причиной пожара в здании, где размещался иркутский ТЮЗ, является поджог, сообщило ГУМЧС РФ по Иркутской области.Вечером 13 мая в центре Иркутска произошел пожар в здании, где раньше размещался Театр юного зрителя. Оно является объектом культурного наследия и готовилось к реставрации. После ликвидации пожара установлено, что историческая часть здания не пострадала. Была создана комиссия по выявлению причин пожара и восстановлению здания. Следственно-оперативная группа из дознавателей, экспертов МЧС России и сотрудников полиции осмотрела место пожара. Исследование вещественных доказательств в пожарной испытательной лаборатории показало, что на фрагментах конструкций здания, предварительно, имеются следы горючих жидкостей."Согласно полученным результатам исследований, экспертами был сделан вывод, что наиболее вероятной причиной пожара в историческом здании стал поджог", - говорится в сообщении.Отмечается, что для установления полной картины произошедшего проведены опросы очевидцев и участников тушения пожара, изучены видеозаписи и другие материалы.Материалы переданы в МВД для возбуждения уголовного дела.Возведение исторического здания в центре Иркутска, где располагался ТЮЗ, шло в несколько этапов. Самая ранняя его часть была построена в 1860-е годы как жилой дом купца Брянцева. Спустя 20 лет здесь была открыта "Сибирская гостиница", которую позднее переименовали в "Россию", а затем - в "Централь". Когда здание купил предприниматель Иосиф Гиллер, он пристроил к нему два крыла и открыл доходный дом, где также размещались ресторан "Модерн", киноиллюзион "Глобус" и торговые помещения. После революции здание было национализировано. В 1936 году здесь открылся Театр рабочей молодежи, который позднее переименовали в ТЮЗ. С 2006 года здание не эксплуатировалось из-за аварийного состояния.
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россия, иркутск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, иркутская область
11:56 20.05.2022 (обновлено: 12:06 20.05.2022)
 
МЧС назвало причину пожара в здании ТЮЗа в Иркутске

МЧС: поджог рассматривается как причина пожара в здании ТЮЗа в Иркутске

© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкПожар в неэксплуатируемом строении, которое находится за зданием бывшего Иркутского театра юного зрителя
Пожар в неэксплуатируемом строении, которое находится за зданием бывшего Иркутского театра юного зрителя - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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Пожар в неэксплуатируемом строении, которое находится за зданием бывшего Иркутского театра юного зрителя. Архивное фото
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ИРКУТСК, 20 мая – РИА Новости. Наиболее вероятной причиной пожара в здании, где размещался иркутский ТЮЗ, является поджог, сообщило ГУМЧС РФ по Иркутской области.
Вечером 13 мая в центре Иркутска произошел пожар в здании, где раньше размещался Театр юного зрителя. Оно является объектом культурного наследия и готовилось к реставрации. После ликвидации пожара установлено, что историческая часть здания не пострадала. Была создана комиссия по выявлению причин пожара и восстановлению здания. Следственно-оперативная группа из дознавателей, экспертов МЧС России и сотрудников полиции осмотрела место пожара. Исследование вещественных доказательств в пожарной испытательной лаборатории показало, что на фрагментах конструкций здания, предварительно, имеются следы горючих жидкостей.
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"Согласно полученным результатам исследований, экспертами был сделан вывод, что наиболее вероятной причиной пожара в историческом здании стал поджог", - говорится в сообщении.
Отмечается, что для установления полной картины произошедшего проведены опросы очевидцев и участников тушения пожара, изучены видеозаписи и другие материалы.
Материалы переданы в МВД для возбуждения уголовного дела.
Возведение исторического здания в центре Иркутска, где располагался ТЮЗ, шло в несколько этапов. Самая ранняя его часть была построена в 1860-е годы как жилой дом купца Брянцева. Спустя 20 лет здесь была открыта "Сибирская гостиница", которую позднее переименовали в "Россию", а затем - в "Централь". Когда здание купил предприниматель Иосиф Гиллер, он пристроил к нему два крыла и открыл доходный дом, где также размещались ресторан "Модерн", киноиллюзион "Глобус" и торговые помещения. После революции здание было национализировано. В 1936 году здесь открылся Театр рабочей молодежи, который позднее переименовали в ТЮЗ. С 2006 года здание не эксплуатировалось из-за аварийного состояния.
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