Офис Зеленского предложил отдать Украине часть пошлин на российскую нефть
Глава офиса Зеленского Ермак предложил отдать Украине часть пошлин на российскую нефть
Глава администрации президента Украины Андрей Ермак. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 20 мая – РИА Новости. Киев поддерживает идею введения пошлин на российскую нефть и считает, что часть собранных средств могли бы пойти на восстановление Украины, сказал глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак.
Повышенные пошлины, которые лишили бы Россию сверхдоходов от экспорта энергоносителей, он назвал допустимым вариантом на период подготовки Запада к полному отказу от таких закупок.
"Мы ценим инициативу американской администрации и Евросоюза о введении пошлин на российскую нефть. Я думаю, что часть этих средств могла бы пойти в фонд реконструкции Украины", - сказал Ермак, выступая по видеосвязи в одном из экспертных центров Вашингтона.
В четверг СМИ со ссылкой на главу минфина США Джанет Йеллен сообщили о планах G7 создать картель для покупки российской нефти, цель которого - установить ценовой порог на нее.
Ряд стран Запада ввел несколько пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.