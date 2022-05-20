16:53 20.05.2022 (обновлено: 17:29 20.05.2022)
Колонна волонтеров с гумпомощью попала под обстрел на въезде в Попасную
Колонна волонтеров с гумпомощью попала под обстрел на въезде в Попасную
© Организации "Не забудем, не простим! ЛНР"Автомобиль с гуманитарной помощью, попавший под обстрел на въезде в Попасную
© Организации "Не забудем, не простим! ЛНР"
Автомобиль с гуманитарной помощью, попавший под обстрел на въезде в Попасную
ЛУГАНСК, 20 мая — РИА Новости. Колонна волонтеров с гуманитарной помощью попала под обстрел РСЗО на въезде в город Попасная, сообщили в луганской организации "Не забудем, не простим!".
Одна из машин получила серьезные повреждения, люди не пострадали.
"Члены полевой команды ОО "Не забудем, не простим!" попали под обстрел при доставке гуманитарной помощи в Попасную. На въезде в город колонну из машин волонтеров обстреляли из РСЗО с кассетными зарядами", — рассказали в организации.
Гуманитарную помощь доставили адресатам.
Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.