https://ria.ru/20220520/popasnaya-1789778256.html

Колонна волонтеров с гумпомощью попала под обстрел на въезде в Попасную

Колонна волонтеров с гумпомощью попала под обстрел на въезде в Попасную - РИА Новости, 20.05.2022

Колонна волонтеров с гумпомощью попала под обстрел на въезде в Попасную

Колонна волонтеров с гуманитарной помощью попала под обстрел РСЗО на въезде в город Попасная, сообщили в луганской организации "Не забудем, не простим!". РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T16:53

2022-05-20T16:53

2022-05-20T17:29

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попасная

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ЛУГАНСК, 20 мая — РИА Новости. Колонна волонтеров с гуманитарной помощью попала под обстрел РСЗО на въезде в город Попасная, сообщили в луганской организации "Не забудем, не простим!".Одна из машин получила серьезные повреждения, люди не пострадали."Члены полевой команды ОО "Не забудем, не простим!" попали под обстрел при доставке гуманитарной помощи в Попасную. На въезде в город колонну из машин волонтеров обстреляли из РСЗО с кассетными зарядами", — рассказали в организации.Гуманитарную помощь доставили адресатам.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220520/lipetsk-1789744943.html

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украина, в мире, попасная