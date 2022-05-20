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Колонна волонтеров с гумпомощью попала под обстрел на въезде в Попасную - РИА Новости, 20.05.2022
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Колонна волонтеров с гумпомощью попала под обстрел на въезде в Попасную
Колонна волонтеров с гумпомощью попала под обстрел на въезде в Попасную - РИА Новости, 20.05.2022
Колонна волонтеров с гумпомощью попала под обстрел на въезде в Попасную
Колонна волонтеров с гуманитарной помощью попала под обстрел РСЗО на въезде в город Попасная, сообщили в луганской организации "Не забудем, не простим!". РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T16:53
2022-05-20T17:29
украина
в мире
попасная
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ЛУГАНСК, 20 мая — РИА Новости. Колонна волонтеров с гуманитарной помощью попала под обстрел РСЗО на въезде в город Попасная, сообщили в луганской организации "Не забудем, не простим!".Одна из машин получила серьезные повреждения, люди не пострадали."Члены полевой команды ОО "Не забудем, не простим!" попали под обстрел при доставке гуманитарной помощи в Попасную. На въезде в город колонну из машин волонтеров обстреляли из РСЗО с кассетными зарядами", — рассказали в организации.Гуманитарную помощь доставили адресатам.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220520/lipetsk-1789744943.html
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украина, в мире, попасная
16:53 20.05.2022 (обновлено: 17:29 20.05.2022)
 
Колонна волонтеров с гумпомощью попала под обстрел на въезде в Попасную

Колонна волонтеров с гумпомощью попала под обстрел на въезде в Попасную

© Организации "Не забудем, не простим! ЛНР"Автомобиль с гуманитарной помощью, попавший под обстрел на въезде в Попасную
Автомобиль с гуманитарной помощью, попавший под обстрел на въезде в Попасную
© Организации "Не забудем, не простим! ЛНР"
Автомобиль с гуманитарной помощью, попавший под обстрел на въезде в Попасную
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 20 мая — РИА Новости. Колонна волонтеров с гуманитарной помощью попала под обстрел РСЗО на въезде в город Попасная, сообщили в луганской организации "Не забудем, не простим!".
Одна из машин получила серьезные повреждения, люди не пострадали.
"Члены полевой команды ОО "Не забудем, не простим!" попали под обстрел при доставке гуманитарной помощи в Попасную. На въезде в город колонну из машин волонтеров обстреляли из РСЗО с кассетными зарядами", — рассказали в организации.
Гуманитарную помощь доставили адресатам.
Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Раздача хлеба местным жителям в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
15:14
Еще 40 тонн гуманитарной помощи направили из Липецка в ДНР
 
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