https://ria.ru/20220520/pomosch-1789833130.html

Свердловская область отправила более 390 тонн гуманитарных грузов в Донбасс

Свердловская область отправила более 390 тонн гуманитарных грузов в Донбасс - РИА Новости, 20.05.2022

Свердловская область отправила более 390 тонн гуманитарных грузов в Донбасс

Свердловская область отправила более 390 тонн гуманитарных грузов в Донбасс, заявил губернатор региона Евгений Куйвашев. РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T19:54

2022-05-20T19:54

2022-05-20T19:54

специальная военная операция на украине

здоровье - общество

евгений куйвашев

владимир путин

донбасс

свердловская область

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1d/1786174228_42:0:1953:1075_1920x0_80_0_0_c90654ead093f043b12d766ab02cb0a6.jpg

НОВО-ОГАРЕВО, 20 мая – РИА Новости. Свердловская область отправила более 390 тонн гуманитарных грузов в Донбасс, заявил губернатор региона Евгений Куйвашев.В пятницу президент Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. Он поддержал участие главы региона в предстоящих в выборах в сентябре.По словам губернатора, регион принимает представителей Донецкой и Луганской республик."Люди прибывают самостоятельно и организованно. Самостоятельно в область прибыло более 500 человек. Организован пункт временного пребывания в санатории Нижние Серги. На сегодняшний день размещено 116 человек. Все вопросы по оформлению выплат, поиску работы, медицинскому обслуживанию, устройству детей в школы решаются оперативно", - отметил Куйвашев.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220520/donbass-1789789528.html

https://ria.ru/20220520/lipetsk-1789744943.html

донбасс

свердловская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

здоровье - общество, евгений куйвашев, владимир путин, донбасс, свердловская область, россия