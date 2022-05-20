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Свердловская область отправила более 390 тонн гуманитарных грузов в Донбасс - РИА Новости, 20.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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Свердловская область отправила более 390 тонн гуманитарных грузов в Донбасс
Свердловская область отправила более 390 тонн гуманитарных грузов в Донбасс - РИА Новости, 20.05.2022
Свердловская область отправила более 390 тонн гуманитарных грузов в Донбасс
Свердловская область отправила более 390 тонн гуманитарных грузов в Донбасс, заявил губернатор региона Евгений Куйвашев. РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T19:54
2022-05-20T19:54
специальная военная операция на украине
здоровье - общество
евгений куйвашев
владимир путин
донбасс
свердловская область
россия
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НОВО-ОГАРЕВО, 20 мая – РИА Новости. Свердловская область отправила более 390 тонн гуманитарных грузов в Донбасс, заявил губернатор региона Евгений Куйвашев.В пятницу президент Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. Он поддержал участие главы региона в предстоящих в выборах в сентябре.По словам губернатора, регион принимает представителей Донецкой и Луганской республик."Люди прибывают самостоятельно и организованно. Самостоятельно в область прибыло более 500 человек. Организован пункт временного пребывания в санатории Нижние Серги. На сегодняшний день размещено 116 человек. Все вопросы по оформлению выплат, поиску работы, медицинскому обслуживанию, устройству детей в школы решаются оперативно", - отметил Куйвашев.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220520/donbass-1789789528.html
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здоровье - общество, евгений куйвашев, владимир путин, донбасс, свердловская область, россия
19:54 20.05.2022
 
Свердловская область отправила более 390 тонн гуманитарных грузов в Донбасс

Куйвашев: Свердловская область отправила более 390 тонн гуманитарных грузов жителям ДНР

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкНадпись "Своих не бросаем" на вагоне с гуманитарной помощью жителям Донецкой и Луганской народных республик
Надпись Своих не бросаем на вагоне с гуманитарной помощью жителям Донецкой и Луганской народных республик - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Надпись "Своих не бросаем" на вагоне с гуманитарной помощью жителям Донецкой и Луганской народных республик . Архивное фото
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НОВО-ОГАРЕВО, 20 мая – РИА Новости. Свердловская область отправила более 390 тонн гуманитарных грузов в Донбасс, заявил губернатор региона Евгений Куйвашев.
В пятницу президент Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. Он поддержал участие главы региона в предстоящих в выборах в сентябре.
"Наша область активно участвует во всех проектах, связанных с гуманитарной поддержкой жителей Донбасса, помощью Донецкой и Луганской народным республикам. Устанавливаются побратимские связи уральских городов с городами Донбасса. Ведется сбор гуманитарной помощи. Для справки скажу, что собрано и отправлено свыше 390 тонн гуманитарных грузов", - сказал Куйвашев в ходе встречи с Путиным.
По словам губернатора, регион принимает представителей Донецкой и Луганской республик.
"Люди прибывают самостоятельно и организованно. Самостоятельно в область прибыло более 500 человек. Организован пункт временного пребывания в санатории Нижние Серги. На сегодняшний день размещено 116 человек. Все вопросы по оформлению выплат, поиску работы, медицинскому обслуживанию, устройству детей в школы решаются оперативно", - отметил Куйвашев.
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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Специальная военная операция на УкраинеЗдоровье - ОбществоЕвгений КуйвашевВладимир ПутинДонбассСвердловская областьРоссия
 
 
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