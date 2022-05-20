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В Совфеде назвали ключевой аспект международной повестки России - РИА Новости, 20.05.2022
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В Совфеде назвали ключевой аспект международной повестки России
В Совфеде назвали ключевой аспект международной повестки России - РИА Новости, 20.05.2022
В Совфеде назвали ключевой аспект международной повестки России
Плодотворное сотрудничество с мусульманскими государствами является одним из ключевых аспектов международной повестки России, точкой приложения усилий... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T15:28
2022-05-20T15:28
в мире
григорий карасин
россия
казань
организация исламского сотрудничества
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МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Плодотворное сотрудничество с мусульманскими государствами является одним из ключевых аспектов международной повестки России, точкой приложения усилий политического руководства страны, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко."На мировой арене Российская Федерация неизменно придерживается курса на выстраивание с партнерами долгосрочных отношений, исходя из принципов взаимного уважения и доверия. Плодотворное сотрудничество с мусульманскими государствами является одним из ключевых аспектов российской международной повестки, точкой приложения усилий политического руководства страны, профильных институтов и структур", - говорится в приветствии спикера, которое зачитал в пятницу глава международного комитета СФ Григорий Карасин, выступая в Казани на пленарном заседании Группы стратегического видения "Россия - Исламский мир", которое состоялось в рамках XIII Международного экономического саммита KazanSummit 2022.Матвиенко отметила, что в меняющихся современных условиях необходимо находить новые векторы роста и пути продвижения своих интересов, укреплять и интенсифицировать устоявшиеся связи, стимулировать инвестиционную деятельность, вырабатывать актуальные модели взаимодействия.Председатель СФ подчеркнула, что саммит по праву считается ведущей платформой для продуктивного диалога государственных деятелей, представителей бизнеса, отечественных и иностранных финансовых учреждений."На этой авторитетной площадке продвигаются инновационные идеи, предметно обсуждаются и запускаются масштабные проекты, демонстрируются экономические возможности и конкурентные преимущества стран-участниц", - приводит слова сенатора пресс-служба СФ.В приветствии отмечается, что в дни проведения саммита состоятся такие статусные мероприятия, как заседания Группы стратегического видения "Россия – исламский мир", выставка Russia Halal Expo 2022, ежегодный Машиностроительный кластерный форум, а также юбилейные торжества, посвященные 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией."Уверена, что саммит пройдет в дружеской атмосфере, придаст мощный импульс реализации перспективных инициатив субъектов РФ и государств Организации исламского сотрудничества", - отметила Матвиенко.
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в мире, григорий карасин, россия, казань, организация исламского сотрудничества
15:28 20.05.2022
 
В Совфеде назвали ключевой аспект международной повестки России

Матвиенко: взаимодействие с мусульманскими странами является приоритетом руководства

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Плодотворное сотрудничество с мусульманскими государствами является одним из ключевых аспектов международной повестки России, точкой приложения усилий политического руководства страны, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
"На мировой арене Российская Федерация неизменно придерживается курса на выстраивание с партнерами долгосрочных отношений, исходя из принципов взаимного уважения и доверия. Плодотворное сотрудничество с мусульманскими государствами является одним из ключевых аспектов российской международной повестки, точкой приложения усилий политического руководства страны, профильных институтов и структур", - говорится в приветствии спикера, которое зачитал в пятницу глава международного комитета СФ Григорий Карасин, выступая в Казани на пленарном заседании Группы стратегического видения "Россия - Исламский мир", которое состоялось в рамках XIII Международного экономического саммита KazanSummit 2022.
Матвиенко отметила, что в меняющихся современных условиях необходимо находить новые векторы роста и пути продвижения своих интересов, укреплять и интенсифицировать устоявшиеся связи, стимулировать инвестиционную деятельность, вырабатывать актуальные модели взаимодействия.
Председатель СФ подчеркнула, что саммит по праву считается ведущей платформой для продуктивного диалога государственных деятелей, представителей бизнеса, отечественных и иностранных финансовых учреждений.
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"На этой авторитетной площадке продвигаются инновационные идеи, предметно обсуждаются и запускаются масштабные проекты, демонстрируются экономические возможности и конкурентные преимущества стран-участниц", - приводит слова сенатора пресс-служба СФ.
В приветствии отмечается, что в дни проведения саммита состоятся такие статусные мероприятия, как заседания Группы стратегического видения "Россия – исламский мир", выставка Russia Halal Expo 2022, ежегодный Машиностроительный кластерный форум, а также юбилейные торжества, посвященные 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией.
"Уверена, что саммит пройдет в дружеской атмосфере, придаст мощный импульс реализации перспективных инициатив субъектов РФ и государств Организации исламского сотрудничества", - отметила Матвиенко.
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В миреГригорий КарасинРоссияКазаньОрганизация исламского сотрудничества
 
 
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