https://ria.ru/20220520/politika-1789749497.html

В Совфеде назвали ключевой аспект международной повестки России

В Совфеде назвали ключевой аспект международной повестки России - РИА Новости, 20.05.2022

В Совфеде назвали ключевой аспект международной повестки России

Плодотворное сотрудничество с мусульманскими государствами является одним из ключевых аспектов международной повестки России, точкой приложения усилий... РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T15:28

2022-05-20T15:28

2022-05-20T15:28

в мире

григорий карасин

россия

казань

организация исламского сотрудничества

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МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Плодотворное сотрудничество с мусульманскими государствами является одним из ключевых аспектов международной повестки России, точкой приложения усилий политического руководства страны, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко."На мировой арене Российская Федерация неизменно придерживается курса на выстраивание с партнерами долгосрочных отношений, исходя из принципов взаимного уважения и доверия. Плодотворное сотрудничество с мусульманскими государствами является одним из ключевых аспектов российской международной повестки, точкой приложения усилий политического руководства страны, профильных институтов и структур", - говорится в приветствии спикера, которое зачитал в пятницу глава международного комитета СФ Григорий Карасин, выступая в Казани на пленарном заседании Группы стратегического видения "Россия - Исламский мир", которое состоялось в рамках XIII Международного экономического саммита KazanSummit 2022.Матвиенко отметила, что в меняющихся современных условиях необходимо находить новые векторы роста и пути продвижения своих интересов, укреплять и интенсифицировать устоявшиеся связи, стимулировать инвестиционную деятельность, вырабатывать актуальные модели взаимодействия.Председатель СФ подчеркнула, что саммит по праву считается ведущей платформой для продуктивного диалога государственных деятелей, представителей бизнеса, отечественных и иностранных финансовых учреждений."На этой авторитетной площадке продвигаются инновационные идеи, предметно обсуждаются и запускаются масштабные проекты, демонстрируются экономические возможности и конкурентные преимущества стран-участниц", - приводит слова сенатора пресс-служба СФ.В приветствии отмечается, что в дни проведения саммита состоятся такие статусные мероприятия, как заседания Группы стратегического видения "Россия – исламский мир", выставка Russia Halal Expo 2022, ежегодный Машиностроительный кластерный форум, а также юбилейные торжества, посвященные 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией."Уверена, что саммит пройдет в дружеской атмосфере, придаст мощный импульс реализации перспективных инициатив субъектов РФ и государств Организации исламского сотрудничества", - отметила Матвиенко.

https://ria.ru/20220519/iran-1789517628.html

https://ria.ru/20220520/briks-1789672241.html

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в мире, григорий карасин, россия, казань, организация исламского сотрудничества