https://ria.ru/20220520/pogoda-1789641359.html
Синоптики рассказали о погоде в Москве в пятницу
Синоптики рассказали о погоде в Москве в пятницу - РИА Новости, 20.05.2022
Синоптики рассказали о погоде в Москве в пятницу
Переменная облачность без осадков ожидается в Москве в пятницу, воздух прогреется до плюс 13-15 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T08:02
2022-05-20T08:02
2022-05-20T08:02
общество
москва
александр синенков
погода
центр "фобос"
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Переменная облачность без осадков ожидается в Москве в пятницу, воздух прогреется до плюс 13-15 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков."Переменная облачность без осадков, в Москве 13-15 градусов, по области 11-16 градусов", — рассказал Синенков.По его словам, ветер в столице будет северным и северо-восточным 3-8 метров в секунду, атмосферное давление будет понижаться и составит 750 миллиметров ртутного столба — это около нормы.
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общество, москва, александр синенков, погода, центр "фобос"
Синоптики рассказали о погоде в Москве в пятницу
Синоптик Синенков: в Москве ожидаются переменная облачность без осадков и до 15 градусов