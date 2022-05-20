Рейтинг@Mail.ru
Синоптики рассказали о погоде в Москве в пятницу - РИА Новости, 20.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220520/pogoda-1789641359.html
Синоптики рассказали о погоде в Москве в пятницу
Синоптики рассказали о погоде в Москве в пятницу - РИА Новости, 20.05.2022
Синоптики рассказали о погоде в Москве в пятницу
Переменная облачность без осадков ожидается в Москве в пятницу, воздух прогреется до плюс 13-15 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T08:02
2022-05-20T08:02
общество
москва
александр синенков
погода
центр "фобос"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/16/1779492519_192:0:3072:1620_1920x0_80_0_0_56f5df1221d67989c22f94c60d297f28.jpg
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Переменная облачность без осадков ожидается в Москве в пятницу, воздух прогреется до плюс 13-15 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков."Переменная облачность без осадков, в Москве 13-15 градусов, по области 11-16 градусов", — рассказал Синенков.По его словам, ветер в столице будет северным и северо-восточным 3-8 метров в секунду, атмосферное давление будет понижаться и составит 750 миллиметров ртутного столба — это около нормы.
https://ria.ru/20220520/pogoda-1789629963.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/16/1779492519_46:0:2777:2048_1920x0_80_0_0_3053647561af306f35bfef5c39029fb3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, александр синенков, погода, центр "фобос"
08:02 20.05.2022
 
Синоптики рассказали о погоде в Москве в пятницу

Синоптик Синенков: в Москве ожидаются переменная облачность без осадков и до 15 градусов

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПосетители на Парящем мосту в природно-ландшафтном парке "Зарядье" в Москве
Посетители на Парящем мосту в природно-ландшафтном парке Зарядье в Москве - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Посетители на Парящем мосту в природно-ландшафтном парке "Зарядье" в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Переменная облачность без осадков ожидается в Москве в пятницу, воздух прогреется до плюс 13-15 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
"Переменная облачность без осадков, в Москве 13-15 градусов, по области 11-16 градусов", — рассказал Синенков.
По его словам, ветер в столице будет северным и северо-восточным 3-8 метров в секунду, атмосферное давление будет понижаться и составит 750 миллиметров ртутного столба — это около нормы.
В сквере Фрунзенского района Москвы - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
03:12
Росгидрометцентр рассказал о погоде в Москве на следующей неделе
 
ОбществоМоскваАлександр СиненковПогодаЦентр "Фобос"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала