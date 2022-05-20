https://ria.ru/20220520/pogoda-1789641359.html

Синоптики рассказали о погоде в Москве в пятницу

Синоптики рассказали о погоде в Москве в пятницу - РИА Новости, 20.05.2022

Синоптики рассказали о погоде в Москве в пятницу

Переменная облачность без осадков ожидается в Москве в пятницу, воздух прогреется до плюс 13-15 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T08:02

2022-05-20T08:02

2022-05-20T08:02

общество

москва

александр синенков

погода

центр "фобос"

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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Переменная облачность без осадков ожидается в Москве в пятницу, воздух прогреется до плюс 13-15 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков."Переменная облачность без осадков, в Москве 13-15 градусов, по области 11-16 градусов", — рассказал Синенков.По его словам, ветер в столице будет северным и северо-восточным 3-8 метров в секунду, атмосферное давление будет понижаться и составит 750 миллиметров ртутного столба — это около нормы.

https://ria.ru/20220520/pogoda-1789629963.html

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общество, москва, александр синенков, погода, центр "фобос"